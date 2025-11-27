메뉴 건너뛰기

25.11.27 10:55최종 업데이트 25.11.27 10:55

'챗GPT를 이용한 글쓰기' 궁금해서 배워보긴 했는데

3주간의 교육, 놀랍고 재미있는 경험이었으나 내가 쓴 글이 더 매력 있어

어느 날 챗GPT라는 말들이 여기저기서 들려왔다. AI(인공지능)와 대화하는 방식으로 질문하고 답을 찾는 색다른 방법의 챗GPT는 스마트폰이 처음 우리 손에 왔을 때처럼 '그것이 꼭 필요한 것인가?'라고 질문할 새도 없이 순식간에 일상으로 들어와 버렸다.

나 역시 모른 척할 수 없었다. 편리성보다 불안감으로 앱을 다운 받긴 했으나 없어도 크게 불편하지 않았다. 하지만 폰뱅킹, PC 금융, 이제 모바일 뱅킹으로 빠르게 옮겨가는 것을 지켜보았고, 키오스크를 사용할 줄 모르면 주문조차 하기 어려운 상황을 지켜본 바로 그저 뒷짐이나 지고 있을 수만은 없었다.

그때 동대문구 정보화도서관에서 <디지털 시대의 AI 글쓰기> '챗GPT, 나의 글쓰기 코치가 되어줘!'라는 프로그램을 진행했다. 대상은 생성형 AI를 활용한 글쓰기에 관심이 있는 성인, 쓰든 안 쓰든 방법은 알고 있어야겠다는 생각으로 신청하기를 눌렀다.

3주에 걸친 수업은 직장인들을 고려해 저녁 7시부터 9시까지 진행되었다. 준비물로 개인 노트북, 그리고 챗GPT 앱을 내려받고 회원 가입하라고 했다. 강연자는 코딩 전문가이며 브런치에서 <공대생의 심야 서재>를 '공심이'라는 애칭으로 운영 중이신 이석현 강사님이었다. <챗GPT, 글쓰기 코치가 되어줘>를 비롯해 <바이브 코딩>, <일 잘하는 사람의 챗GPT> 등을 집필한 전문가였다.

고친 글은 실망스러웠다. 타인이 보기에 그 글이 더 잘 쓴 글일까? 의문이 들었다.
고친 글은 실망스러웠다. 타인이 보기에 그 글이 더 잘 쓴 글일까? 의문이 들었다. ⓒ solenfeyissa on Unsplash

첫 시간, 짐작했던 대로, 직장인들로 보이는 젊은이들이 많이 있었다. 직장에서 챗GPT를 많이 사용하고 있을 텐데 글쓰기에는 어떻게 사용될지 호기심을 가지고 참석한 듯 보였다. 나는 환갑도 지났고, 은퇴도 했으니, 나이가 많은 축에 들었다. 따라갈 수 있을지 슬그머니 걱정되었지만, 여유 있는 표정으로 자리에 앉았다.

오래전 그러니까 1990년대 DOS(디스크 운영체제의 일종, 디스크에 읽고 쓰기 등의 명령을 수행하는 프로그램)가 처음 나왔을 때 명령어를 익히는 데 어려웠던 때가 떠올랐다. 다행스럽게 얼마 지나지 않아 윈도우가 나와 DOS가 사라져 정말 다행이라고 생각했었다. 그땐 젊었을 때였는데도 따라가기 힘들었던 기억이 떠올랐다. 첫술에 배부를 수 없으니 자꾸 배우다 보면 알게 될 거라는 배짱도 있었다.

강의가 시작되자, 긴장을 풀기 위해 간단한 질문을 했다. 대답을 잘 한 사람은 최근에 나온 따끈따끈한 책도 선물도 주었다. 챗GPT와 대화하며 글쓰기에 도움이 되는 게임을 알려주었다. 단어를 제시하고 챗GPT와 번갈아 가며 관련 단어를 말하는 게임을 하며 어휘력을 높일 수 있었다. 챗GPT로 영어 공부를 한다더니 이런 식으로 하나보다 싶었다. 조금 더 발전하면 문장을 주고받으며 글쓰기 연습도 할 수 있었다.

두 번째 시간은 '작가의 시선 빌리기, 챗GPT로 작가 분석 및 모작하는 법'이었다. 좋아하는 작가의 문체를 따라 글 쓰는 방법을 알려주셨다. 좋아하는 작가의 작품을 입력한 후 내가 쓴 글과 비교하여 고치는 것까지 가능했다. 놀라운 기술이었다. 좋아하는 작가의 작품을 필사하여야 얻어지는 것들을, 챗GPT를 통해 만들 수 있다니. 물론 작가의 글이 길수록 비슷한(원하는) 글을 얻을 수 있을 터이니 긴 글을 타자해서 입력하기가 쉽지는 않겠지만 놀라운 기술임은 틀림없다.

세 번째 시간은 '나만의 글로 세상과 만나기:AI를 편집자로 활용하는 법'. 챗GPT와 함께 대화를 통해 교정하는 방법에 대하여 설명을 들었다. AI에게 피드백을 받는 방법과 피드백 요청 시 프롬프트(prompt 시스템이 다음 명령이나 메시지, 또는 다른 사용자의 행동을 받아들일 준비가 되었음을 사용자에게 알려 주는 메시지) 쓰는 법도 배웠다. 세 번의 강의가 지루할 틈도 없이 지나갔다.

강의를 마치고, 마술을 배운 듯 AI(인공지능)가 교정해 주는 글이 신기해서 내 글을 입력해 보았다. 칭찬 일색이었다. 잠시 내가 글을 무척 잘 쓰는 듯한 착각에 빠졌다. 그러나 강사님께서 AI를 믿지 말라고 하셨기에 다시 질문했다.

꼭 이 글을 읽는 AI(인공지능)의 페르소나(인격)를 설정해 주고 칭찬은 하지 말라고 하라고 프롬프트에 쓰라고 하셨으니 그대로 해봤다. 예상대로 날카롭게 지적했고 친절하게 '피드백을 기반으로 한 문장을 고쳐드릴 수도 있고, 전체 글을 재작성해 줄 수도 있다'라며 어떤 방식으로 도와줄지 물어왔다.

어떻게 고쳐줄지 궁금해서 고쳐 달라고 해봤다. 하지만 고친 글은 실망스러웠다. 타인이 보기에 그 글이 더 잘 쓴 글일까? 의문이 들었다. 그 글은 내 글이 아니었다. 손가락 지문 같은 내 글의 느낌이 사라져 버린 글이었다.

놀랍고 재미있는 경험이었다. 하지만 AI(인공지능)의 힘을 빌려 글을 쓰고 싶은 생각은 들지 않았다. 내 글은 나를 통해 발전해야 한다는 내 생각이 고루한 생각일지도 모르겠다. 하지만 아직은 날것 그대로 나의 내면을 적은 글이 더 매력이 있다는 생각엔 변함이 없다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 블로그와 브런치에도 실립니다. 지금은 '중장년층에게 챗GPT와 AI가 필요할까?'싶습니다. 그러나 우리는 사회가 얼마나 빨리 변화해 왔는지 지켜봤습니다. 지금, 배울 수 있을 때 부지런히 배우고 싶습니다.


권혜영 (wink0820)

책과 글을 좋아해 도서관 강의를 즐겨 듣고, 브런치와 블로그에 일상을 기록합니다. 글을 통해 내가 어떤 사람인지 알아가며, 행동으로 선한 영향력을 전하는 사람이 되고 싶습니다. 앞으로 더 깊이 있는 서평과 진심이 담긴 글을 쓰는 것이 목표입니다.

