회사 들어가기 전 알아야 할 취준생 위한 노동인권 안내서

점점 학령 인구는 줄어들고 양질의 취업처도 적어지고 있지만, 열악한 취업처는 구인난으로 어려움을 겪고 있다. 올해도 어김없이 취업 시즌이 돌아오고, 폴리텍대학 재학생과 졸업생은 갈고닦은 기술 역량을 기반으로 면접을 준비하고 있다.누구나 좋은 일자리를 선호하고 취업을 원하지만, 좋은 일자리는 한정되어 있다. 6월 4일 국민주권 정부 들어 열악한 노동 현장의 문제점을 지적하고 관리·감독을 강화하고 있음에도, 9월까지 산재 사망자는 457명으로 작년 대비 3.2% 증가했다. 특히 상당수가 영세사업장에 집중되었는데, 50인 미만 사업장은 전년보다 10.4% 증가했다.영세사업장은 물적 여건의 문제로 안전장치를 제대로 갖추지 못한 곳이 대부분이다. 그렇기에 노동자가 문제의식을 갖고 스스로 대응하지 않으면 자칫 소중한 생명을 잃을 수도 있다.노동자는 근로기준법과 산업안전보건법 등 노동관계 법률을 인지하고, 그에 따른 대응 방법을 절차에 따라 이행해야 생존권을 지킬 수 있다. 만약 노동관계 법령이 위반된 근무 현장에 있다면, 초기에 혼자 대응하기보다는 노동인권 단체 또는 노무사 등을 통해 함께 대응해야 고충을 덜 수 있을 것이다.이에 필자는 당당한 일할 권리인 노동인권을 널리 알릴 필요성을 느껴 폴리텍대학 재학생을 대상으로 지난 11월 5일과 12일, 두 차례에 걸쳐 한국폴리텍대학 성남캠퍼스와 화성캠퍼스에서 '커피차와 함께하는 대학생 노동인권 캠페인'을 진행했다. 무료 커피와 음료, 노무사 상담, 그리고 취업과 퇴직에 관한 내용이 담긴 노동인권 책자를 제공했다.바리스타로 무상 봉사활동에 나선 민주노총 금속노조 시화안산지역지회 박태현 지회장은 "기존에 회사 재직자를 상대로 지원했던 행사보다 뜻깊은 시간이었다"고 말했다. 노무사도 즉석에서 쿠팡에 취업한 학생의 고충 상담을 교수에게 들었고, 대응 방법과 필요 시 연락처도 안내했다.캠페인에 참여한 학생들의 관심과 반응은 뜨거웠다. 더불어 내년 취업을 앞둔 학생들에게 꼭 필요한 정보를 제공한 것에 대해, 교수와 학장은 캠페인 기획 주체에게 감사 인사와 함께 높은 만족감을 표현했다. 이번 행사는 경기도와 민주노총 경기본부, 전국교수노동조합 한국폴리텍대학지회가 함께했다.기술을 익히는 한국폴리텍대학 학생은 졸업과 동시에 생산 현장에 취업하는 경우가 대부분이라고 해도 과언이 아니다. 이번 행사에 참여한 대학생들은 앞서 노동 현장에서 일하는 선배보다 부당한 대우와 처우에 대응하는 방법을 더 잘 알 수 있게 됐다. 무상 제공한 노동인권 책자가 학생들의 입사 전과 재직, 그리고 퇴사까지 일목요연하게 정리된 '자문 노무사' 역할을 충실히 해줄 것으로 기대된다.2000년 전 한 성자가 말했다. 인간은 자신의 십자가를 지고 사는 것이라고. 누구나 각자의 삶이 있다지만, 그 계급에 따른 무게의 차이는 너무 커 보인다. 원천적인 사회 구조적 문제를 한 번에 바꿀 수 없다면, 최소한 부당한 대우로 인해 인권이 침해되고 처참한 삶과 죽음의 경계선에 놓이지 않도록 도와야 한다. '커피차와 함께하는 대학생 노동인권 캠페인'은 노동 현장에서 취업을 준비하는 대학생을 보호하기 위한 역할을 계속해 나갈 것이다.