11년째 이어진 울산과학대 청소노동자 갈등 "정치권이 나서야 끝난다"

"지난 11년 동안 울산 동구청을 비롯한 정치권이 나름 노력했다고 하지만, 해결되기에는 역부족이었다. 이재명 정부 들어서도 고용노동부 차관이 몇 개월 전에 다녀가긴 했지만 진척된 내용은 아무것도 없다."
2014년 6월 16일, 울산 동구 화정동에 있는 울산과학대에서 "생활할 수 있는 임금을 달라"며 파업 농성에 돌입한 후 해고돼 11년째 파업 투쟁 중인 청소노동자들(울산지역연대노조 울산과학대 지부)의 문제 해결을 위해 진보 정치인들이 공동행동을 제안하며 한 말이다(관련 기사 : 11년째 농성 중인 청소노동자 만난 노동부 차관 "허투루 온 것 아니다"
)
이장우 노동당 울산시당위원장, 전영수 동구지역위원장, 박대용 정의당 울산시당위원장, 사한월 동구지역위원장은 26일 울산 동구청 프레스센터에서 기자회견을 열고 "11년 동안 방치된 울산과학대의 상황은 단순히 개별 노사 간의 문제가 아니라, 동구 지역의 해결되지 않는 숙제로 상징화되면서 동구 주민 모두에게 무거운 짐이 되고 있다"고 지적했다.
진보 정치인들은 "11년 동안 해결되지 못한 울산과학대 청소노동자 문제는 동구 정치의 무능과 무관하지 않다"며 "여·야, 진보·보수를 막론하고 동구 지역의 정치인들이 한목소리로 이 문제 해결을 위해 나서야 한다. 그것이 정치의 역할이며, 정치인이 존재하는 이유"라고 강조했다.
이들은 공동행동 방안으로 ▲울산과학대 청소노동자 문제 해결에 동의하는 동구 지역 정치인의 연대 ▲노사 면담을 통한 지역 정치권의 입장 전달 ▲올해 안에 반드시 해결하기 위한 공동 노력을 제시했다.
또한 ▲해결 촉구 공동 현수막 게시 ▲동구 주민 의견 수렴 ▲필요한 행동 논의 및 공동 실천 등을 통해 올해 안에 반드시 울산과학대 청소노동자 문제를 매듭짓자고 제안했다.
이들은 "울산과학대 앞에는 지난 11년 동안 청소노동자들이 천막 농성을 이어오고 있다"며 "고용보장 약속, 임금 인상 요구, 해고와 투쟁, 1인당 약 1억 원에 가까운 손해배상 가압류 등으로 이어진 울산과학대 문제는 이제 해결돼야 한다"고 강조했다.
이어 "울산과학대는 청소노동자들에 대한 책임이 없다는 태도로 일관하며 11년째 문제를 방치해, 청소노동자뿐 아니라 동구 주민 전체를 괴롭히고 있다"고 지적했다.
이들은 "이유 여하를 불문하고 지금의 상황은 너무나 비인간적"이라며 "더 이상 고통이 이어지지 않도록 즉시 해결해야 한다"고 재차 요구했다. 특히 "청소노동자들은 이미 고령인 데다 장기간 농성으로 건강이 악화된 상태여서 언제 무슨 일이 일어나도 이상하지 않은 상황"이라며 우려를 나타냈다.