날선 질의 대신 칭찬 건넨 서승필 "농산물유통센터, 민선 8기 최고 성과"

큰사진보기 ▲논산시의회 서승필 의원이 26일 김희배 농산물유통지원센터장에게 질의하며 지역 농산물 브랜드 가치 제고 방안을 묻고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 논산포커스에도 실립니다.

충남 논산시의회(의장 조용훈)는 26일 제268회 제2차 정례회 행정사무감사 둘째 날, 농산물유통지원센터를 대상으로 주요 현안 점검에 나섰다.이날 감사에서 서승필 의원(더불어민주당, 가선거구)은 군납 축소, 과도한 실적 중심 행정, 수출 마케팅의 지속성 등 핵심 문제를 조목조목 짚으며 개선 방향을 제시했다.서 의원은 "민간위탁으로 전환된 군납 방식이 대형 업체 중심으로 재편되며 지역 농산물의 납품 기회가 줄고 있다"며 "계약재배와 자금력에서 밀리는 지역 농가를 위한 적극적인 지원 대책이 필요하다"고 강조했다.또한 최근 논산시 농산물 수출 실적 홍보에 대해 우려도 나타냈다.서 의원은 "해외 박람회나 수출 협약 때마다 '몇 억 원 수출' 같은 숫자가 부각된다"며 "숫자를 위한 행정이 되면 그 자체가 멍에가 될 수 있다. 브랜드 가치가 높아지면 수출은 자연스럽게 따라온다"고 지적했다.김희배 농산물유통지원센터장은 "가격 경쟁력에서 밀리는 점을 보완하기 위해 납품업체 인센티브 제공 등을 고민 중이고, 훈련소와 지역 농산물 사용 비율 유지를 위해 긴밀히 협의하고 있다"고 답했다.이날 감사에서 서 의원은 평소와 다른 부드러운 톤의 발언으로 주목을 받았다.그는 "민선 8기 들어 농산물유통지원센터 신설은 가장 잘한 일"이라며 "논산 농산물의 브랜드 가치를 끌어올리기 위해 매일 뛰는 지원센터 직원들에게 고맙다"고 말했다.이어 "서울과 바이어들이 '논산 딸기가 비싸도 찾는다'고 말한다"며 "이는 우리 농가 노력과 행정의 뒷받침이 함께한 결과"라고 평가했다.평소 날카로운 질의로 유명한 서 의원이 이례적으로 칭찬을 아끼지 않은 장면은, 농업 경쟁력 강화라는 공통 목표를 향한 협력적 메시지였다는 분석이다.