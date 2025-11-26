메뉴 건너뛰기

사회

연재내란 특검  |  122화
25.11.26 14:41최종 업데이트 25.11.26 14:47

[속보] 내란특검, 한덕수 징역 15년 구형

내란 우두머리 방조 혐의를 받는 한덕수 전 국무총리가 26일 서울중앙지법에서 열린 1심 결심 공판에 출석하고 있다.
내란 우두머리 방조 혐의를 받는 한덕수 전 국무총리가 26일 서울중앙지법에서 열린 1심 결심 공판에 출석하고 있다. ⓒ 연합뉴스

내란특검(조은석 특별검사)은 26일 내란 우두머리 방조·내란중요임무종사·위증 혐의를 받는 한덕수 전 국무총리에 대해 징역 15년을 구형했다.

* 자세한 기사 이어집니다.

#한덕수

