사회 연재내란 특검 | 122화 ㅣ 25.11.26 14:41ㅣ최종 업데이트 25.11.26 14:47 [속보] 내란특검, 한덕수 징역 15년 구형 김종훈(moviekjh) 큰사진보기 ▲내란 우두머리 방조 혐의를 받는 한덕수 전 국무총리가 26일 서울중앙지법에서 열린 1심 결심 공판에 출석하고 있다. ⓒ 연합뉴스 내란특검(조은석 특별검사)은 26일 내란 우두머리 방조·내란중요임무종사·위증 혐의를 받는 한덕수 전 국무총리에 대해 징역 15년을 구형했다. * 자세한 기사 이어집니다.