함양군 별우회, 이웃돕기 성금 200만 원 기탁

큰사진보기 ▲함양군은 26일 지역 내 청년 봉사단체인 ‘별우회’에서 함양군청을 방문해 취약계층에 전달해 달라며 성금 200만 원을 기탁했다고 밝혔다. ⓒ 함양군청 관련사진보기

함양군은 26일 지역 내 청년 봉사단체인 '별우회'에서 이웃돕기성금 200만 원을 기탁했다고 밝혔다.이날 기탁식에 참석한 별우회 회원들은 "이번 기탁으로 이웃에게 조금이나마 도움이 되었으면 한다"라고 전했다.이에 진병영 군수는 "지역 청년들이 어려운 이웃을 위한 관심을 가져주셔서 감사드린다."라며 "이번 성금이 취약계층에 잘 전달될 수 있도록 최선을 다하겠다."라고 밝혔다.