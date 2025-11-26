사회부산경남한줄뉴스 25.11.26 14:23ㅣ최종 업데이트 25.11.26 14:23 함양군 별우회, 이웃돕기 성금 200만 원 기탁 윤성효(cjnews) 글씨 크게보기 글자 크기조절 가 가 가 가 인쇄 원고료로 응원하기 추천 댓글 공유 큰사진보기 ▲함양군은 26일 지역 내 청년 봉사단체인 ‘별우회’에서 함양군청을 방문해 취약계층에 전달해 달라며 성금 200만 원을 기탁했다고 밝혔다. ⓒ 함양군청 관련사진보기 함양군은 26일 지역 내 청년 봉사단체인 '별우회'에서 이웃돕기성금 200만 원을 기탁했다고 밝혔다. 이날 기탁식에 참석한 별우회 회원들은 "이번 기탁으로 이웃에게 조금이나마 도움이 되었으면 한다"라고 전했다. 이에 진병영 군수는 "지역 청년들이 어려운 이웃을 위한 관심을 가져주셔서 감사드린다."라며 "이번 성금이 취약계층에 잘 전달될 수 있도록 최선을 다하겠다."라고 밝혔다. #별우회 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 윤성효 (cjnews) 내방 아이콘구독하기 오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다. 이 기자의 최신기사"일제가 두번 매립한 '진주성 해자' 실체 드러났다" 갤러리 오마이포토 정성호 법무부장관, 검찰의 대장동 항소 포기 관련 도어스테핑 1/12 이전 다음 이전 다음 이진숙 전 방통위원장, 영등포경찰서장 등 고발 이배용, 휠체어 타고 지하로 '도둑 출석' 국민의힘, 대검찰청 긴급 현장 규탄대회 촛불행동, 조희대 탄핵과 특별재판부 설치 촉구 독자의견0 Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.