삼성중공업 퇴직 간부들 "우리도 고통 분담, 반납임금 돌려달라"

삼성중공업 퇴직 간부들은 김경습 김경습노동연구소 위원장과 함께 26일 거제시청 브리핑실에서 기자회견을 열어 '반납임급 반환'을 요구했다.

삼성중공업 퇴직 간부들이 회사가 "경영이 정상화되면 돌려주겠다"고 약속했던 '반납임금'을 돌려달라고 요구하고 나섰다.퇴직 간부들은 26일 김경습 노동연구소 위원장과 함께 거제시청 브리핑실에서 기자회견을 열고, "30개월간의 반납임금 반환에서 퇴직자를 제외하지 말라"고 촉구했다.삼성중공업은 조선업 불황으로 경영이 어려웠던 2016년 7월부터 2018년 12월까지 전체 직원을 대상으로 임금 반납을 시행했다. 당시 사무직 부장은 20%, 차장은 15%, 과장은 10%, 현장직 기성 20%, 기장 15%, 사원 10%의 임금을 각각 30개월간 반납했다. 반납에 참여한 직원은 약 8000명으로, 총 금액은 약 800억 원에 이른다.퇴직 간부들은 회사가 "경영이 정상화되면 전 직원이 반납한 임금을 모두 돌려주겠다"고 구두로 약속했다고 주장했다.삼성중공업은 2023년 흑자로 전환된 후 2024년 7월부터 올해 7월까지 재직 중인 모든 직원과 간부에게 반납임금을 반환했다. 반환은 '경영정상 공로금'이라는 명목으로 이뤄졌다. 그러나 정년·희망·일반퇴직자 등 퇴직 간부들은 제외되어 아직까지 지급받지 못한 상태다.퇴직 간부들은 "지속적으로 반환을 요구했지만, 회사는 응답하지 않고 전화도 받지 않고 있다"며 지난 3일부터 삼성중공업 정문 앞에서 반납임금 반환을 촉구하는 집회를 이어오고 있다. 당시 임금 반납에 참여한 퇴직 간부는 약 300명, 금액은 50억 원 규모라고 전했다.이초우 집행위원장은 "당시 회사 요청에 따라 임금 반납에 동참하며 고통을 분담했지만, 저희들은 경영이 정상화되었음에도 불합리한 차별을 당하고 있다"며 회사는 약속을 이행하고, 재직자와 퇴직자, 직군 간 불공정한 차별을 즉시 해소해야 한다고 강조했다.이 위원장은 "동일하게 고통을 분담했음에도 퇴직 간부에게 지급 계획이 없는 것은 명백한 차별이며, 우리의 희생을 폄하하는 행위"라고 지적했다. 이어 "더욱 이해할 수 없는 점은 퇴직 사원에게는 지급하면서, 함께 경영 위기 극복에 노력한 퇴직 간부에게는 지급하지 않는 것"이라고 비판했다.이 위원장은 퇴직 간부들을 대신해 삼성중공업에 "임금 반납에 참여한 모든 직원에게 차별 없이 반환하고, 미지급 과정과 책임자를 투명하게 공개해야 한다"고 요구했다.김경습 위원장은 "삼성중공업에는 노동자협의회와 노조 3개 단체가 있음에도 퇴직 간부들의 반납임금 반환 문제에는 아무도 나서지 않았다"며 "퇴직 간부 300명에게 약 50억 원을 아직 지급하지 않고 있는 것은 잔인하다"고 말했다.김 위원장은 "회사는 퇴직 간부들에게 지급하지 않기 위해 의도적으로 '임금반납금 반환'이라는 명칭를 사용하지 않고 '경영정상 공로금'이라는 명분으로 지급했다. 법적시효가 지났다는 주장도 받아들일 수 없다"고 강조했다.이어 "삼성중공업이 강조해온 '정도경영'과 '윤리경영'의 원칙에도 어긋난다. 청춘을 바쳤던 간부들에게 차별을 두면서 반납임금을 반환하는 것은 부당하다"고 비판했다.퇴직 간부들은 이재용 삼성전자 회장 면담을 요구하며, 오는 12월 3일 서울 삼성전자 본관 앞에서 집회를 신고했다. 삼성중공업 측은 아직 구체적인 입장을 내놓지 않은 상태다.