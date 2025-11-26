이규연 홍보수석 "이 대통령, 오늘도 집무실 오셔서..."

큰사진보기 ▲이규연 대통령실 홍보소통수석이 27일 오전 서울 여의도 <오마이TV> ‘박정호의 핫스팟’에 출연해 인터뷰를 하고 있다. 2025.10.27 ⓒ 유성호 관련사진보기

"하나 더 말씀드릴까요? 대통령이 오늘 집무실 오셔서 집무를 보겠다고 하셨다. 여기 오느라 뵙지는 못했는데..."

이규연 대통령실 홍보소통수석이 26일 오마이TV '박정호의 핫스팟'과 한 인터뷰에서 "기내에서도 서류더미를 쌓아놓고 보시더라. 강철체력이시다"라는 질문에 웃으면서 한 말이다. G20 정상회의 참석차 중동·아프리카 4개국을 방문했던 이재명 대통령은 7박 10일 간의 일정을 마치고 이날 오전 서울 성남공항을 통해 귀국했다.이 수석은 이번 순방을 "이목구비가 뚜렷한 순방", "포트폴리오가 잘 짜여진 외교일정"으로 정리했다.이에 대해 그는 "원래는 G20 정상회의 참석만 계획돼 있었다. 다만 비행기가 한 번에 (남아공으로) 못 가니 경유지로 (중동국가 중) 한 곳 정도만 가지 않을까 생각했는데 (아랍에미리트·이집트·튀르키예) 3개국으로 늘어난 것"이라며 "하지만 단순한 경유지적 성격으로 해당 국가들을 방문한 것이 아니라 모두 구체적 사안을 갖고 방문했다"고 강조했다."이목구비가 뚜렷한 순방"은 아랍에미리트(UAE)에선 인공지능(AI) 및 방산, 이집트에서는 K-공항, 튀르키예에서는 원전이라는 명확한 키워드가 도출됐다는 설명이었다.이 수석은 특히 UAE 순방 성과에 대해 "우리는 아시아의 AI 허브가 되려고 하고 UAE는 중동의 AI 수도가 되려고 한다. 그래서 궁합이 잘 맞았다"라며 "쫀쫀하고 다양한, 같이 무언가를 하자는 얘기가 오갔다"고 밝혔다.방산협력에 대해서도 "보통 역대 정권에서는 무기 수출을 얼마나 하기로 했다는 양해각서를 체결한 것을 강조하는데 이번에는 공동연구·개발·생산 등을 얘기했다"며 양국 관계가 기존과는 다른 협력적 관계를 맺게 된 것이라고 강조했다.그러면서 "앞으로 이를 계약화 하는 과정이 양국 간 구체적으로 진행될 것"이라며 "자주포, 전투기, 유도무기, 고속상륙정 등 같이 개발하고 연구하고 수출하려고 하는 무기체계도 다양하다"고 덧붙였다."포트폴리오가 잘 짜인 외교일정"이란 설명은 이번 순방을 통해 세계 곳곳의 파트너들을 만났다는 얘기였다. G20 정상회의 기간 양자회담 혹은 약식회담을 통해 독일·프랑스·인도·브라질·중국·일본 정상들을 만났는데, 유럽과 글로벌사우스, 동북아의 대표들을 모두 만났기 때문이다. 또 따로 방문한 UAE와 이집트, 튀르키예도 중동외교의 핵심국들이기도 하다.이 수석은 이에 대해 "위성락 국가안보실장이 판을 잘 짜시고 대통령께서 주인공으로 활약하신 것"이라며 "거의 모든 지역을 균형 있게 배치한 외교 일정이었다"고 평했다. 그러면서 "누구라고 말하진 않겠지만 어느 대통령은 정상외교 현장에서 계속 뻣뻣하게 병풍처럼 있었던 것을 기억하실 것"이라고 지적했다.한편, 이 수석은 이날 대통령실의 청와대 이전 시점에 대해 "올해 크리스마스 전까진 옮긴다는 원칙은 분명하다"고 밝혔다.그는 관련 질문에 "조만간 관련한 일정을 발표하려고 하는데 확정되진 않아서 날짜를 정확히 특정하긴 어렵다. 의외로 청와대가 개방에 따른 훼손도 많고 보안시설도 없는 상태"라며 이러한 방침을 밝혔다."크리스마스 전까지 이전에 착수한다는 뜻이냐"는 질문에는 "아마 그 전에 조금씩 옮기지 않을까 싶다. 구체적 일정은 다음 주중에 공표하려 한다"고 했다.또한 "대통령실 비서관 등이 근무하는 여민관과 기자들이 있는 춘추관 등은 다 연내에 옮길 수 있을 것 같은데 대통령 관저는 훼손도 많아서 연내에 가능할까 의구심이 든다"고 말했다.