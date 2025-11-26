광주전남기협, 적정임금 미충족 언론사 6곳 자격정지 6개월 징계

큰사진보기 ▲광주전남기자협회 운영위원회 회의 모습. 협회 소속 18개 언론사 기자(운영위원)와 협회 집행부가 주요 안건을 논의하는 자리다. ⓒ 광주전남기자협회 관련사진보기

큰사진보기 ▲광주전남기자협회 소속 18개 회원사 로고 ⓒ 광주전남기자협회 관련사진보기

큰사진보기 ▲광주전남기자협회가 지난해 발표한 '광주·전남 언론인 인식조사' 결과표. ⓒ 광주전남기자협회 누리집 관련사진보기

큰사진보기 ▲올해 1월 열린 제44대 광주전남기자협회 출범식 모습. ⓒ 광주전남기자협회 누리집 관련사진보기

광주전남기자협회가 '초임 기자 기준 최저임금의 1.5배 보장' 규약을 충족하지 못한 6개 회원 언론사에 대해 자격정지 6개월의 징계를 의결했다.시·도기자협회가 경영진에게 회원들의 적정 임금 보장을 제시하고, 이를 준수하지 못한 언론사를 징계 의결한 것은 언론계에서 이번이 처음이다.광주전남기협은 또 회원들의 처우 개선 노력이 일회성에 그치지 않고 지속될 수 있도록 '임금요건 심의위원회'를 설립, 매년 최소 1회 언론사들의 적정 임금 규약 이행 여부를 심의하기로 했다.26일 <오마이뉴스> 취재를 종합하면, 광주전남기자협회는 이날 운영위원회를 열고 '초임 기자 기준 최저임금의 1.5배 보장' 규약을 준수하지 못한 6개 회원사에 대해 자격정지 6개월의 징계를 의결했다.징계안은 운영위원회 재적 위원 24명 중 과반이 넘는 15명이 찬성해 의결한 것으로 전해졌다.징계를 받은 6곳 모두 지역 신문사다.이들과 임금 요건 심의 대상에 올랐던 다른 3곳의 언론사는 광주전남기협의 임금 규약을 충족하기 위한 구체적인 임금 인상 시한, 임금 인상 수준 등을 담은 개선안을 제출, 징계 대상에서 제외됐다.다만, 광주전남기협은 징계 발효 시기를 차기 집행부가 결정하도록 했다.협회 관계자는 "(징계 관련 사안을) 차기 집행부로 넘기는 것에 대한 우려를 알기 때문에 이번 운영위에서 구체적인 징계 내용을 의결한 것"이라고 설명했다.이와 함께 광주전남기협은 '임금요건 심의위원회' 설립(안)을 운영위원 전원 찬성으로 의결하고, 관련 규약 개정에 나설 예정이다.'임금요건 심의위원회'는 언론사 경영진이 규약에서 정한 기자들의 적정 임금을 제대로 보장하고 있는지, 감시하는 역할을 한다.매년 4~5월 근로자 원천징수영수증과 그해 최저임금 등을 바탕으로 노무사 자문을 거쳐 회원사들의 임금 요건을 살펴본 뒤 문제가 되는 내용과 결과를 운영위에 보고한다.협회 측은 "언론사가 적정 임금 수준을 맞췄는지 확인하고, 적정 임금을 지속해서 적용하도록 촉진하는 상설기구라고 생각하면 된다"라며 "집행부 변화 등 외부 상황과 관계없이 회원들의 처우 개선이라는 목표를 달성하기 위한 역할을 할 것"이라고 말했다.이 같은 결정에 현장 기자들은 환영의 목소리를 냈다.지역 방송사 한 관계자는 "실제 징계가 발효될 수 있을 지 차기 집행부의 결정을 지켜봐야겠지만, 쉽지 않은 징계 안건에 찬성표를 던진 운영위원들의 결단에 박수를 보낸다"고 했다.또 다른 언론사 관계자는 "징계 발효 시기 결정을 차기 집행부로 넘긴 것은 아쉽지만 임금요건 심의위원회가 역할을 제대로 한다면, 언론사들도 적정 임금 수준에 맞춰갈 수밖에 없을 것"이라고 평가했다.한 신문사 기자는 "최저임금의 1.5배를 받아도 현장 취재가 많은 저년차 기자들의 경우 매달 들어가는 유류비와 취재비 등을 제외하면 최저임금에 미치지 못하는 수준"이라며 "낮은 임금에 더해 취재활동비까지 오롯이 감당하고 있는 저년차 기자들의 잦은 이·퇴직 문제 등을 해결하기 위해 적정 임금 수준을 반드시 맞춰야 한다"고 강조했다.언론사끼리 기자 임금을 가지고 담합하는 악습이 사라질 수 있을 것이라는 기대도 나왔다.지역 신문사 한 기자는 "지역 언론계에서 언론사 경영진들끼리 기자 급여를 올리지 말자고 담합한다는 것은 공공연한 사실"이라며 "적어도 광주전남기협의 이번 결정이 언론사 간 못된 담합 관행을 끝내는 계기가 되길 기대한다"고 말했다.한편 협회 규약 제31조(징계 사항)에는 임금 요건을 충족하지 못한 회원사는 운영위 결의로 '3개월간의 소명기회 부여', 이후 개선이 안 되면 '6개월간의 자격정지'를 결의할 수 있도록 하고 있다.또 자격정지 기간을 포함해 1년간 규약 조건을 충족하지 못하면 운영위 의결로 '제명'할 수 있다.