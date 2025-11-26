"한강에 배 띄울 돈으로 전세사기피해지원 실시하라"

큰사진보기 ▲26일 오전 서울시청 앞에서 '서울시 전세피해 세입자 연대’ 출범 기자회견이 열린 모습. ⓒ 공익저널 차종관 관련사진보기

"전세사기 없는 서울시를 요구한다!"

26일 오전 서울시청 앞에서 '서울시 전세피해 세입자 연대' 출범 기자회견이 열렸다. 청년안심주택과 사회주택 등 서울시 정책주택에서 전세 보증금 미반환 피해를 입은 세입자들과 시민사회단체, 노동계 인사들이 모여 서울시의 부실 대응을 규탄했다.주최 측은 "서울시는 2025년 11월 현재 전세사기 특별법상 피해자로 공식 인정된 건수가 전국 광역지자체 가운데 가장 많지만, 피해 지원 정책은 거의 최하위"라고 지적했다. 실제로 전국 3만4481건의 인정 피해자 중 서울만 9717명(약 28%)에 달한다는 국토교통부 전세사기피해지원위원회 보도자료도 지난 4일 공개됐다. 연대 활동가들은 이 같은 현실을 "전세 피해 1등, 지원 꼴등"으로 규정하며 정부와 서울시에 강력한 대책 마련을 요구했다.첫 발언자로 나선 이철빈 전세사기깡통전세전국대책위원회 공동위원장은 "피해자들은 전세사기를 피해서 청년안심주택·사회주택을 찾아갔는데, 시는 '우리 사업이 아니니 피해 책임은 없다'는 말만 반복하고 있다"고 지적했다. 이 위원장은 "경기도·대구·부산 등 다른 지자체는 피해자 지원 체계를 갖춰가는데, 서울은 행정력이 가장 많으면서도 아무것도 하지 않는다"고 언급했다. 그는 "그동안 세입자를 외면해 온 행태를 반성하고, 앞으로는 전세사기 피해자와 청년안심·사회주택 세입자들의 주거 안정을 위해 구체적 행정을 펼쳐야 한다"고 요구했다.김진옥 민주노총 서울본부장은 연대 발언에서 "오세훈 시장은 한강 르네상스, 한강 버스 같은 개발 사업에 시민 세금을 마치 자기 돈인 양 쏟아 부었지만, 전세사기 피해자들과 일반 서민의 삶에는 무관심한 태도를 보였다"고 비판했다. 이어 김 본부장은 "민간 재개발·재건축은 토건 자본에 막대한 이익을 주며 서울을 부자들을 위한 도시로 만들고 있다. 그런 서울시에 무엇을 기대할 수 있겠느냐"라고 반문했다.기자회견에는 피해 당사자들도 직접 마이크를 잡았다. 금천구 전세사기 피해자모임 대표 정아무개씨는 자신이 입주 2개월 만에 "결혼을 준비하던 여름, 임대인에게 보증금을 못 준다는 통보를 받았다"고 토로했다. 그는 "그 순간 평생 모은 피땀어린 돈이 순식간에 사라지고 앞날이 깜깜해지는 절망감은 말로 다 표현할 수 없을 만큼 컸다"고 말했다. 정씨는 "임대인은 건물가치의 몇 배에 달하는 대출을 일으켜 새 건물을 지었고, 일부 공인중개사들은 '뭐 걱정할 필요 없다'며 피해자들을 안심시켜 계약을 유도했다"며 "우리는 그저 안정된 보금자리를 꿈꿨을 뿐"이라고 말했다. 끝으로 그는 정부와 금융기관의 책임을 강조하며 "피해자들의 절규에 귀 기울여 주십시오. 정의를 바로 세워 주십시오"라고 호소했다.영등포구 대림동 전세사기 피해자모임 대표인 안산하씨는 "영등포구 구의회 부의장과 조례 개정을 논의했지만 아직 진행된 것이 없고, 경찰은 피해자 508명 수사를 단 한 명의 수사관에게 맡겨 인력이 턱없이 부족한 상황"이라고 지적했다. 그는 "형사 수사 진척이 있어야 피해자 인정을 해준다거나, 회생법원이 임대인 파산을 너무 쉽게 받아주는 등 사법부도 공범이 됐다"고 비판했다. 특히 "회생법원이 임대인의 고의 파산을 묻지도 따지지도 않고 받아주었다"면서 "사기범들에게 사법부가 도피처와 숨구멍, 기댈 언덕을 제공하는 것 아닌가"라고 강하게 성토했다. 안씨는 "이런 상황에서 세입자들이 기댈 곳이 없다"며 "여기 모인 사람들은 모두 서울시민인데 서울시로부터 어떤 도움도 받고 있지 못하다"고 분노를 표출했다. 그러면서 "시장은 책임져야 한다. 서울시가 피해자들의 동반자가 될 때까지 싸우겠다"고 강조했다.사당 코브 청년안심주택 비상대책위원회 위원 윤여진씨는 "서울시 정책 사업 안에서조차 전세사기가 발생하고 있다"고 질타했다. 그는 "많은 청년이 청년안심주택·사회주택을 선택한 이유는 '공공이 운영하니 안전할 것'이라는 믿음 때문이었지만, 실제 현실은 달랐다"며 "청년안심주택 운영과 관리는 사실상 민간 위탁사에 넘어가 있어, 관리 부실과 임대인 책임 회피, 보증금 미가입, 사태 방치가 반복됐다"고 말했다. 결국 "세입자가 스스로 위험을 찾아내고 행정기관에 나서야 하는 구조는 정상적인 주거 정책이 아니다. 이는 서울시 주거 정책이 구조적으로 실패했다는 증거"라고 규정했다. 그는 서울시에 대해 "피해주택은 서울시가 직접 매입해 관리로 전환하는 등 실효적 대책이 필요하다"고 강조했다. 이어 "위탁사 제재, 보증보험 가입 의무화, 위험 요소 사전 통지 등 기본 감독 체계를 갖춰야 한다"고 말했다.이원호 빈곤사회연대 집행위원장은 "서울시가 전세 피해 최대 자치구임에도 오세훈 시장이 피해자들을 한 번도 만난 적이 없다. 대신 재개발·재건축 조합을 찾아다녔다"고 꼬집었다. 그는 "오 시장은 강남 대치동 은마아파트 조합원 간담회에서 '서울시가 너희 꿈을 속도감 있게 실현해주겠다'고 말했지만, 그 조합원 70% 이상은 그곳에 살지도 않는 사람들"이라며 "그들만의 리그가 아닌, 우리 서울 세입자들의 문제를 해결해야 한다"고 말했다. 이어 "서울은 17개 광역자치단체 중 유일하게 세입자가 가장 많은 도시"라며 "그런데 오 시장은 한강벨트 초고가 아파트 값 올려주겠다는 말만 하고, 세입자들의 고통은 외면하고 있다"고 비판했다.서울시 전세피해 세입자 연대는 출범 선언문을 통해 앞으로의 계획과 요구를 밝혔다. 이들은 "더 이상 가만히 있을 수 없다. 고통받는 피해자들의 목소리를 모아 지방선거를 앞두고 집 문제를 삶과 인권의 언어로 이야기할 것"이라고 강조했다. 이어 "이미 피해자 관점이 반영된 서울시·자치구 조례안을 준비 중이며, 특히 내년 지방선거를 앞두고 주택 정책을 단순한 개발 논리가 아닌 시민의 삶 관점에서 논의하겠다"고 전했다.서울시에 대해 구체적 요구사항도 제시했다. 이들은 "지금 있는 피해자 지원 제도를 즉각 집행할 것"을 촉구하며, 서울시의 '전세사기 피해자 지원 및 주거 안정 조례'에도 불구하고 예산이 배치되지 않은 점을 문제 삼았다. 이어 "이미 만들어진 조례도 집행하지 않는다면 이는 시장의 직무유기"라며 조례 이행을 압박했다. 또한 "전세사기 대응 TF팀 신설과 피해자 간담회"를 요구하며, "임대주택·공인중개업에 대한 실질적 감독 체계와 세입자 권리 보호 행정 체계를 마련해야 한다"고 강조했다. 마지막으로 "전세사기·깡통전세라는 재난을 넘어 세입자로 살아도 안심할 수 있는 도시를 만들어야 한다"며 "서울시 주거 정책을 전환하고 피해 세입자의 요구를 관철하기 위해 끝까지 연대할 것"이라고 말했다.기자회견이 마무리된 후 참가자들은 "전세사기 없는 서울, 주거권 보장되는 서울" 등 구호를 외치며 항의 퍼포먼스를 펼쳤다.