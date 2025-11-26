사회부산경남한줄뉴스 25.11.26 12:51ㅣ최종 업데이트 25.11.26 12:51 비앤테크, 김해시미래인재장학재단 1천만원 기탁 윤성효(cjnews) 글씨 크게보기 글자 크기조절 가 가 가 가 인쇄 원고료로 응원하기 추천 댓글 공유 큰사진보기 ▲비앤테크, 김해시미래인재장학재단 1천만원 기탁 ⓒ 김해시청 관련사진보기 26일 ㈜비앤테크(대표 방용휘)는 김해시미래인재장학재단에 장학기금 1,000만원을 기탁했다. 2023년 1,000만원의 장학금을 기탁한 데 이어 올해로 2번째다. 방용휘 대표는 "미래 주역인 학생들이 경제적인 어려움으로 학업을 중단하지 않았으면 한다"며 "오랫동안 김해서 기업을 운영하는 한 사람으로서 지역사회 미래에 보탬이 될 수 있어 기쁘다"고 말했다. #장학금 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 윤성효 (cjnews) 내방 아이콘구독하기 오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다. 이 기자의 최신기사함양연꽃의 집, 치유농업 수익금 100만 원 장학금 기탁 갤러리 오마이포토 영장실질심사 받은 김건희씨의 오빠 김진우씨 1/8 이전 다음 이전 다음 이진숙 전 방통위원장, 영등포경찰서장 등 고발 이배용, 휠체어 타고 지하로 '도둑 출석' 정성호 법무부장관, 검찰의 대장동 항소 포기 관련 도어스테핑 국민의힘, 대검찰청 긴급 현장 규탄대회 독자의견0 Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.