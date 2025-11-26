메뉴 건너뛰기

25.11.26 12:51최종 업데이트 25.11.26 12:51

비앤테크, 김해시미래인재장학재단 1천만원 기탁

비앤테크, 김해시미래인재장학재단 1천만원 기탁
비앤테크, 김해시미래인재장학재단 1천만원 기탁 ⓒ 김해시청

26일 ㈜비앤테크(대표 방용휘)는 김해시미래인재장학재단에 장학기금 1,000만원을 기탁했다. 2023년 1,000만원의 장학금을 기탁한 데 이어 올해로 2번째다.

방용휘 대표는 "미래 주역인 학생들이 경제적인 어려움으로 학업을 중단하지 않았으면 한다"며 "오랫동안 김해서 기업을 운영하는 한 사람으로서 지역사회 미래에 보탬이 될 수 있어 기쁘다"고 말했다.

#장학금

윤성효 (cjnews)

오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다.

