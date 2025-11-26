김장 초보를 위한 '고수님'들의 조언

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲내가 담은 김장 김치맛있어 보이나요? ⓒ 권혜영 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 블로그와 브런치에도 실립니다.

최근 몇 년 전까지만 해도 친정어머니께서 정성껏 담아주신 김치를 얻어먹었다. 어머니는 봄에 마늘을 사고, 가을이면 마른 고추를 사서 일일이 닦아 빻으셨다. 초겨울 생강 수확 철엔 생강도 다듬어 준비해 놓은 재료로 맛있는 김치를 담으셨다. 평생 어머니 김치를 먹고 살아온 나는 어머니의 김치가 최고의 맛이었다.해마다 엄마가 담아주신 김치는 막 도착했을 때 곰국을 끓여 생김치를 척척 걸쳐 먹었다. 맛있게 익으면 탈탈 속을 털어내고, 만두를 만들었다. 넉넉히 만들어 냉동실에 쟁여놓은 만두는 출출할 때 간식으로도 먹고, 식사 메뉴가 궁할 때는 만둣국을 해 먹었다. 여름이면 맛있게 익은 김치를 총총 썰어 넣은 냉국수가 또 별미였다. 가을에는 저렴한 등뼈를 듬뿍 사서 물에 살짝 씻은 김치로 감자탕을 한 솥 끓여 놓으면 고기보다 김치의 인기가 더 높았다.재작년 겨울, 퇴직을 앞두고 있었다. 이제 퇴직하면 어머니한테 가서 김치 담는 법을 배워야겠다고 마음먹었다. 다음 김장 때는 내가 가서 도와주겠다고 큰소리도 쳤다. 해마다 어머니는 기본이 50포기, 많으면 100포기씩 담으셨다. 힘들다고 조금만 담으시라고 거들면 대답하는 목소리엔 기운이 빠졌고, 어머니가 담고 싶은 대로 하시라고 하면 기운이 살아나셨다. '너희 해줄 때 제일 행복하다'는 말씀도 빼놓지 않으셨다. 어머니가 행복하시다는 말씀에 나는 환갑이 넘을 때까지 김치를 얻어먹었다. 이 말은 부끄럽게도 이 나이 먹도록 김치 담을 줄을 모른다는 뜻이 되었다.그러나 세상에서 제일 맛있는 김치 만드는 법을 배우기도 전에 어머니는 세상을 떠나셨고, 나는 지난해 혼자서 김장에 도전했다. 생전 처음 김치를 담는 왕초보가 겁도 없이 마트에서 배추 10포기를 샀다. 주위에서 비닐에 넣고 돌려주면 세상 쉽다기에 커다란 비닐봉지에 절인 배추를 넣고 이쪽저쪽으로 돌리다가 비닐이 찢어졌다. 배추는 어느 정도가 알맞은지 짐작도 못 하고 꺼내 씻었다.인플루언서들이 말하는 대로 홍갓은 줄기가 짤막한 것이 좋다든지, 쪽파는 얼마를 넣어야 하는지 공부하듯 익혔다. 서로 다른 레시피를 들고 비교해 가며 나만의 레시피를 대강 만들어 시장으로 갔다. 김장하기 위해 배추를 사러 오신 분들은 모두 고수님들로 보였다. 고수님들이 사는 걸보고 따라 샀다. 친절하게 '이 갓이 좋네, 쪽파를 이만큼 넣어. 많이 넣어야 맛있어'라고, 알려주시면 그대로 따라 샀다.제일 어려운 점은 역시 간을 맞추는 것이었다. 버무려 놓은 배추 속은 더할 나위 없이 맛있었는데 배추 간이 덜 들었는지 익으면서 점점 싱거워져 갔다. 냉장고 없던 시절 간 맞추던 습관이 이어져 있어서일까? 어머니의 김치는 짠맛이 더 강했다. 그럴 땐 어머니는 무를 사서 큼직하게 잘라 구석구석에 넣으라고 하셨다. 맛도 더 좋아지고, 간도 싱거워진다며.그렇게 1년을 보내고 다시 김장철이 왔다. 지난해 김장하며 자세히 기록해 놓았으나 그렇다고 잘할 자신이 있진 않았다. 다만 지난해보다 더 철저하게 준비했다. 그땐 김치양이 부족했으니, 올핸 김치를 더 많이 담가야 했다. 두 번째는 좀 싱거웠으므로 김치 간을 더 짭짤하게 하고, 세 번째 고춧가루를 더 넣기로 했다.20kg 절임 배추 두 박스, 지난해보다 1.5배 많아진 양이다. 양이 많아지니 절이는 것은 전문가의 도움을 받기로 했다. 직접 절여 보고 싶었으나 아파트 뒷 베란다는 배추 15~20포기를 절이기엔 턱없이 좁았다. 한꺼번에 버무리기도 벅찰 듯하여 20kg씩 두 번에 걸쳐 도착하도록 주문했다.마늘과 생강도 미리 준비하여 냉장고에 넣어놨다. 올해 퇴직한 남편과 함께 쪽파와 홍갓, 무를 사러 시장으로 갔다. 홍갓, 무, 쪽파와 계획에 없는 총각무까지 카트에 싣고 오는 길은 남편이 끌어 주는데도 양이 많아서 끙끙거렸다. 충동구매를 한 총각무는 오자마자 씻어서 김치 담았다. 지난해부터 두어 번 담았는데 이제 총각무는 제법 잘 담는다.이틀 전, 쪽파를 다듬어 놓고, 홍갓도 씻어놓고, 무도 박박 씻어 놨다. 무는 미리 채를 쳐 놓으면 물이 나온다고 버무리기 직전에 하라는 주의도 잊지 않았다. 혹시 빠진 재료가 있는지 여러 번 확인했다. 하루 전날 배송된 배추를 뒤집어 놓았다가 다음 날 이른 아침부터 채반에 밭쳐 물을 뺐다.배추에 물이 빠지는 동안, 배춧속 양념을 만들었다. 남편이 5개들이 무 한 다발을 씻어서 채칼로 채를 쳐줘서 일이 한결 수월했다. 지난해엔 무가 그렇게 숨이 빨리 죽는 줄 몰라서 사 놓은 걸 다 못 넣었었다. 작년을 경험 삼아 많다 싶어도 다 넣었다. 역시 금방 숨이 죽어 수북했던 무채가 금세 납작해졌다.쪽파와 홍갓도 짧게 썰어 넣고, 배와 양파도 갈아 넣고 미리 끓여 식혀 놓은 육수와 찹쌀 풀에 고춧가루를 넣어 미리 불렸다. 설탕 대신 매실 효소도 넣고, 새우 젓갈과 멸치 액젓을 넣었다. 간 맞추기가 어렵다는 나의 하소연에 고수님들이 새우 젓갈은 많이 넣어도 괜찮다고 해주셔서 새우 젓갈을 듬뿍 넣어보았다.배춧잎 켜켜이 양념 속을 넣을 때는 식탁에 서서 했더니 한결 수월했다. 작년엔 바닥에 철퍼덕 앉아서 버무리고는 한동안 허리 통증으로 고생했기에 이번엔 서서 버무렸더니 허리 통증을 느낄 새도 없이 끝났다.이번 주, 아직 한 번 더 김장이 남아있다. 절반이 끝났을 뿐이지만, 겨울이 오기 전 내 손으로 준비한 김치통을 보니 부자가 된 듯 뿌듯해졌다. 내 김치의 맛은 사 먹는 김치보다 덜 맛있다는 것을 알고 있다.그러나 세월의 힘을 믿는다. 이 한 걸음이 발판이 되어 내년엔 또 더 나은 김치를 담을 수 있을 것이다. 조금씩 나아질 거라는 믿음, 그리하여 어머니의 김치맛에 가까워지리라는 기대가 있기에 나는 김장이 설렌다.