"계엄 사과하자" 당내 의견 줄 잇는데 송언석은 '묵묵부답'

2025.11.26

12.3 불법 비상계엄 1주년이 일주일 앞으로 다가온 26일, 송언석 국민의힘 원내대표는 '계엄 사과'와 관련된 질문을 받고 이같이 답했다.송 원내대표는 이날 오전 11시 서울 여의도 국회 본관에서 현안 관련 긴급 기자간담회를 열었다. 그보다 조금 앞서서는 당 3선 이상 중진 의원들과 비공개로 회동했는데, 회동에 참석한 이종배 국민의힘 의원은 '계엄 1주년 관련해 사과에 대한 이야기가 오갔냐'는 취재진의 물음에 "그런 얘기도 있었다"고 밝혔다.회동 뿐 아니라 여러 경로로 국민의힘 의원들은 "계엄에 대해 사과하자"는 목소리를 내고 있다. 나경원 의원(5선, 서울 동작을)은 25일 <조선일보>와 인터뷰에서 "12.3 비상계엄과 탄핵으로 이재명 민주당에 무기력하게 정권을 내준 것만으로도 우리 당은 국민께 백 번이고 사과해야 한다"고 밝혔으며, 당내 초선 의원 일부(김용태·정성국·박정훈·박수민 의원)도 공개적으로 목소리를 낸 바 있다.이 때문에 취재진은 이날 간담회에서 송 원내대표에게 계엄과 관련된 질문을 두 차례 던졌다. 하지만 그는 "다음 기회에 말씀드리도록 하겠다"며 즉답을 피하는 모습이었다.송 원내대표는 기자간담회 모두 발언에서 검찰의 대장동 재판 항소 포기에 관한 국정조사와 관련한 이야기를 꺼냈다. 그는 "첫째도 진실 규명, 둘째도 진실 규명, 셋째도 진실 규명"이라며 "대장동 7800억 범죄자에 대한 상납 진상규명을 위해 모든 방법을 동원하겠다"고 밝혔다.이어 "더불어민주당이 먼저 주장했던 국정조사의 진행 방식과 관련해서는 응당 국조특위를 구성하는 것이 마땅하다"면서도 "압도적 다수를 무기로 해서 야당의 목소리에 귀 기울이지 않는 현실을 고려해 국회 법제사법위원회에서의 국정조사 진행도 협의할 용의가 있다는 점을 말씀드린다"고 밝혔다.송 원내대표는 그러면서 법사위 차원의 국정조사에 협의하는 조건으로 ▲ 법사위 야당 간사(나경원 의원) 즉각 선임 ▲ 법사위원 발언 제한이나 퇴장 조치 등 독단적인 법사위 운영 행태 중단 ▲ 국정조사를 위한 증인 및 참고인 채택은 여야 합의로 진행 등을 제시했다. 그러면서 "진상규명을 위해 민주당은 더 이상 다른 말 하지 말고, 즉각 국정조사를 진행하도록 해야 한다"고 촉구했다.이어진 취재진과 질의응답에서 그는 "오전에 (당내) 다선, 중진 의원들의 의견을 수렴했다. 대체로 (당이) 지금 가고 있는 방향에 대해 의견을 들었고, 오늘 기자간담회에서 발표할 내용에 대한 자문도 구했다"며 "(오늘 간담회는) 의원들의 의견을 충분히 반영해서 내용을 말했다는 점을 밝힌다"고 했다.이에 '앞선 회동에선 12.3 비상계엄 1주년과 관련한 메시지에 대해 중진 의원들의 언급이 있었다고 들었다. 어떤 내용을 들으셨나'라는 취재진 질문이 이어졌다. 송 원내대표는 "의원님들을 모시고 자문받는 게 원내대표의 역할이라고 생각한다. 다음 기회에 말씀드리겠다"며 즉답을 피했다.이후 재차 '계엄 사과'와 관련된 질문이 나왔다. 송 원내대표는 '당내에 비상계엄 사과와 관련해 여러 의견이 있다. 원내대표의 생각은 어떤가'라는 질문에 "그 부분은 오늘 별도로 말씀을 안 드리는 게 좋을 것 같다"며 "다양한 루트를 통해서 여러 얘기를 듣고 있다는 점만 오늘은 말씀드리겠다"라고 했다.한편 그는 여당이 국정조사에 소극적으로 나서는 이유를 "이재명 대통령과 관련된 범죄행위가 계속 논의되는 것 자체가 (민주당에) 부담스러운 게 아닌가"라고 추측하기도 했다.이어 "다만 여러 차례 협상 과정에서 저희가 요구했던 국조특위 구성에 대해서는 (민주당이) 반대했고, 법사위에서의 국정조사는 동의한다는 취지의 발언이 수차례 있었기 때문에 오늘 우리가 제안하는 법사위에서의 국정조사 건은 민주당이 거부할 건이 아니라고 생각한다"고 부연했다.송 원내대표는 법사위 차원의 국정조사와 관련한 세부 사항 협의를 위해 "필요하다면 (민주당과) 오늘 오후에라도 만나야 하지 않을까 싶다"고 말했다.