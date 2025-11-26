'이승만 마케팅' 나선 나경원 "기초의원 등 역사교육 이승만부터 시작해야"

큰사진보기 ▲국민의힘 장동혁 대표(왼쪽부터)와 나경원 의원, 전 대선후보였던 김문수 전 고용노동부 장관이 26일 국회 의원회관에서 열린 '독립외교 40년 : 이승만의 외로운 투쟁' 시사회에 참석해 내빈 축사를 들은 뒤 박수치고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

내년 지방선거에서 국민의힘 서울시장 후보군으로 거론되는 나경원 국민의힘 의원이 '이승만 마케팅'에 나섰다.나 의원은 26일 오전 국회에서 이승만 전 대통령을 다룬 영화 '독립외교 40년 : 이승만의 외로운 투쟁' 시사회를 직접 주최했다. 나 의원은 영화 상영 전 인사말을 통해 "이 영화는 이승만 대통령의 건국을 위한 외로운 투쟁, 40년 외교 역사를 그리고 있다"라며 "이 대통령이 없었으면 자유민주주의 대한민국은 없었다"라고 소개했다.나 의원은 더불어민주당을 겨냥해 "요즘 국회에서 민주당의 행태에 맞서면서 이제 자유대한민국은 없어지는 것 아닌가하는 분노와 좌절감이 든다"라며 "국회를 장악한 그들은 대한민국을 해체하고 있다. 입법으로 검찰 해체하고 사법부까지 해체한다. 그런데 저희는 아무것도 할 수 없다"라고 토로했다.나 의원은 또 지방선거 경선 룰 변경(당원 투표 반영 비율 70%로 확대)을 둘러싼 논란에 대해 "제가 지방선거 총기획단장으로서 당성이 중요하다고 하니 외연확장해야 한다고 이러쿵저러쿵한다"라며 "우리 당이 국가정체성을 확고히 하는 당이 되지 않고는 대한민국을 지킬 수 없다고 본다. 그 첫 번째가 역사를 잘 아는 것이고 역사를 잘 아는 게 이승만 대통령을 제대로 평가하는 것 아니겠나"라고 말했다. 그러자 장내에서는 환호가 이어졌다.이어 "기초단체장이든 기초의원이든 광역의원이든 무조건 교육을 받고 시험을 보게 하자. 첫째 과목은 역사로 하자. 역사 교육에 이승만 교육부터 시작해 보려 한다"라고 강조했다.이날 사사회에는 지난 대선에서 국민의힘 후보로 나섰던 김문수 전 고용노동부 장관도 모습을 드러내 대여 강경발언을 쏟아 냈다.김 전 장관은 "지금 나라가 무너지고 있고 특히 법치가 무너지고 있다. 도둑 떼들이 나타나 검찰청을 폐지했다"라며 "세계 혁명 반란사에 이런 일은 없었다. 이제 재판소까지 다 없애려 짓밟고 부순다"라고 목소리를 높였다.그러면서 "이승만 대통령은 모두 다 무장 투쟁을 하자고 할 때 국제 정신, 세계적 힘의 역학관계에 의해 독립해방이 온다는 신념으로 40년을 투쟁했다"라며 "단순한 외교가 아니고, 어떤 전쟁과 투쟁 이상으로 국제 정세 잘 알고 활용해 선진 대한민국으로 건국해야 한다는 확고한 신념 갖고, 그것도 부족해 미국에 유학 가서 공부했다"고 소개했다.이어 "국민의힘이 공부하지 않고는 대한민국을 도둑떼로부터 지킬 수 없고 위대한 나라로 만들 수 없다는 교훈을 배워야 한다. 아무리 어려워도 정확히 국제정세를 알고 도둑떼들을 왜 국민이 지지하는지 공부해야 한다"고 덧붙였다.자리를 함께 한 장동혁 국민의힘 대표는 "국민의힘은 이승만 대통령의 건국 정신, 박정희 대통령의 산업화 정신, 김영삼 대통령의 민주주의 정신을 자랑스레 계승한 정당"이라고 "건국과 산업화 민주화라는 이 거대한 역사의 물줄기는 결국 한 곳으로 모인다, 바로 국민과 민생이다. 국민의힘이 이 가치를 지키겠다"라고 밝혔다.그러면서 "신이 인간에게 준 가장 큰 선물은 고통을 느끼게 하는 통증"이라며 "통증을 느끼고 반응하지 않으면 생명을 잃게 되는데 지금 법원을 무너뜨리는 데 판사들이 침묵하고 있다. 검찰청 폐지하는 데 검사들이 침묵하고 있다. 국민의 자유가 사라지는데 국민이 침묵하고 있다"라고 말했다.이어 "국민의힘도 당연히 제 역할을 하고 있지 못하다"라며 "팔다리가 잘려나가는 상황에서 우리가 해야 할 일은 그 고통을 느끼고 표현하는 일이라 생각한다. (이 자리가) 대한민국을 살리기 위해 목소리를 내는 시작의 장이 되길 기대한다"라고 강조했다.이날 현장에서는 장 대표의 발언이 끝나자 "부정선거가 내란이다", "장동혁은 왜 부정선거에 침묵하냐"는 고함이 터져나오기도 했다.