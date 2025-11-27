화장실을 넘어서: 병상에서 마주하는 가장 큰 고통

큰사진보기 ▲많은 사람들은 아프기 때문에 병원을 찾는다. ⓒ nci on Unsplash 관련사진보기

"후대의 환자들을 위해 해야 할 일이 있어."

"병상에서는… 가장 힘든 게 통증이 아니야. 움직일 수 없을 때 찾아오는 배변의 두려움과 수치심이야. 그걸 해결할 방법이 있다면, 내가 실험대가 되겠다."

"이건 인류를 위한 일이야. 병상에서 배변의 고통을 줄여주는 일은 통증을 넘어서, 존엄을 지키는 기술이야."

덧붙이는 글 | 병상에서 배변 문제는 누구나 언젠가 마주하게 될 문제이지만, 사회는 여전히 이를 ‘말하기 어려운 영역’으로 취급합니다. 그러나 실제로는 환자의 존엄과 삶의 질을 좌우하는 가장 본질적인 사안입니다. 이 글이 많은 분들에게 보이지 않는 고통을 이해하는 계기가 되었으면 합니다. 앞으로 저는 이 문제를 기술·정책·문화의 관점에서 더 깊이 다루고, 존엄을 지키는 해결책을 모색하는 데 힘을 보태겠습니다.

'세계 화장실의 날' 6부작을 마무리한 지 며칠 되지 않아 한 통의 전화가 걸려왔다. 발신인은 박중현 교수님. 평생 상하수도와 인간의 배설 문제를 연구해온, 우리나라 위생 분야의 대가이자 학술원 회원이시다. 지금 교수님은 요양병원 침상에 누워 계신다. 그러나 전화기 너머로 들린 목소리는 여전히 단단했고, 연구자의 책임감으로 가득했다그 말은 나에게 건네는 격려가 아니라, 마지막으로 남기는 숙제처럼 들렸다.교수님은 조용한 목소리로 덧붙였다.순간 내 가슴이 저릿해졌다. 그 말 속에는 평생을 상하수도 분야에서 인간의 배설과 위생 문제에 바쳐온 한 연구자의 마지막 결의, 그리고 병상에 누워 있는 사람들에 대한 깊은 연민이 담겨 있었다. 그 모습을 바라보며 나는 허준의 스승 유의태 선생을 떠올렸다. 죽음을 앞두고 "내 몸을 해부하여 의술을 발전시키라"고 남긴 이. 박 교수님의 결의는 그 정신과 닮아 있었다.많은 사람들은 아프기 때문에 병원을 찾는다. 그러나 병상 생활이 길어지면 환자들은 전혀 다른 것을 두려워하기 시작한다. 그것은 배변의 고통, 그리고 그것을 스스로 해결할 수 없다는 절망감이다. 움직일 수 없어 기저귀나 패드에 의지해야 하고, 힘을 줄 수도 없고, 심지어 모르는 사람의 손을 빌려야 할 때, 인간의 마지막 존엄이 흔들린다.어떤 사람은 수치심 때문에 식사를 거부하고, 어떤 사람은 배변의 불안 때문에 밤새 잠을 이루지 못한다. 우리는 '통증 관리'에는 많은 기술과 예산을 투자하지만, 병상 배변 문제는 의료·간병·복지 어디에서도 제대로 다루지 않는다.사실, 이 문제를 해결할 열쇠는 이미 우리 문화 속에 있었다. 어릴 때 배가 아프면 엄마는 말없이 내 배를 부드럽게 쓰다듬어 주었다. 그러면 통증이 가라앉고, 딱딱하던 배가 서서히 풀렸다. 엄마손은 약손. 이 단순한 문장이 인류가 잊고 있었던 가장 큰 지혜였는지도 모른다. 등에는 효자손이 있었지만, 배에는 아무 도구도 없었다. 우리는 늘 배를 어루만져 주는 손길을 떠올렸지만 기술은 아직 그 손길을 따라가지 못했다.박 교수님은 내 화장실 시리즈의 글을 하나도 빠짐없이 읽어보셨다고 말했다. 그리고 마지막으로 이렇게 덧붙였다.그 말은 나에게 깊은 울림을 남겼다. 이 문제는 단순한 발명이나 기술이 아니라 인간의 존엄을 지키는 일이라는 것을 확인시켜 주었다. 지금 나는 조용히, 그러나 단단하게 이 숙제를 풀 준비를 하고 있다. 구체적인 기술이나 방식은 아직 밝힐 수 없지만, 분명한 것은 하나다. 우리는 이 문제를 더 이상 외면해서는 안 된다.누워 있는 사람의 시간은 우리보다 훨씬 더 느리고, 훨씬 더 외롭다. 그들에게 통증보다 더 두려운 것은 움직일 수 없을 때 찾아오는 수치심과 무력함이다. 박 교수님의 말처럼, 이제 우리 사회는 '배변도 인간의 존엄'이라는 너무나 당연한 진실을 다시 바라봐야 한다.병상에서 가장 무서운 것은 통증이 아니다. 인간의 마지막 존엄이 무너지는 바로 그 순간이다. 그리고 우리는, 그 존엄을 지키기 위한 일을 지금 여기서 시작해야 한다.