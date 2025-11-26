결국 날아간 검찰의 '위법수집증거'... 노웅래, 1심 무죄

▲불법 정치자금 6천만원을 받은 혐의로 재판에 넘겨진 노웅래 전 더불어민주당 의원이 26일 서울중앙지법에서 열린 1심 선고에서 무죄를 선고받은 뒤 청사를 나서고 있다. 2025.11.26 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기