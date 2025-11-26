이옥선 민주당 마산합포지역위원장, 창원시장 출마 선언

큰사진보기 ▲이옥선 더불어민주당 마산합포지역위원장, 26일 창원시장선거 출마선언. ⓒ 윤성효 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲이옥선 더불어민주당 마산합포지역위원장, 26일 창원시장선거 출마선언. ⓒ 윤성효 관련사진보기

현재 경남 창원특례시장이 공석인 가운데 2026년 6월 치러지는 전국동시지방선거를 앞두고 창원시장선거 출마선언이 이어지고 있다. 더불어민주당과 국민의힘에서 출마선언이 계속되고 있다.경남도의원을 지낸 이옥선(61)더불어민주당 마산합포지역위원장은 26일 창원시청 현관 앞에서 출마를 선언했다. 이 자리에는 이흥석 창원의창지역위원장과 김묘정·문순규·전홍표 창원시의원, 지상록 전 창원시의원 등 당원 및 지지자들이 함께 했다.이옥선 위원장은 "더 큰 창원, 더 가까운 창원. 시민과 함께 완성하겠다"라고 강조했다. 이 위원장은 "지난 16년 동안 마산시의원, 통합창원시의원, 경남도의원으로 활동하며 늘 시민의 삶과 지역발전을 위해 뛰어왔다"라며 "그러나 지난 3년간 창원시는 시장의 재판, 소통 부재, 조직 불안정 등으로 시정의 신뢰가 무너지고 시민의 삶은 뒤로 밀렸다. 민주당 또한 충분한 견제와 감시를 하지 못한 점 깊이 사과드린다"라고 밝혔다.이어 이 위원장은 "헌법(제1조)의 정신처럼, 창원의 민주주의와 도시의 재건을 반드시 바로 세우겠다"라며 "이재명 대통령의 실용주의, 김경수 지방시대위원장의 지방분권 비전 속에서 창원이 다시 도약하도록 시민과 함께 길을 열겠다"라고 강조했다.아울러 이 위원장은 "저의 정치적 뿌리는 언제나 '현장'이었다. 진전천 정비사업, 마창대교 통행료 인하, 로봇랜드 정상화, 청소년 교통안전 조례, 노동자 작업복 세탁소, 청소노동자 휴게실 개선 등 시민의 어려움과 지역의 미래를 실질적으로 바꾸는 일들에 집중해 왔다"라며 "이는 제가 약속드리는 창원시 행정의 기준이 될 것"이라고 약속했다.이옥선 위원장은 "지난 시정의 성과는 살리고 과오와 독단은 과감히 바로잡겠다"라며 "창원은 '산업의 도시를 넘어 '살고 싶은 도시, 인문의 도시'로 나아가야 한다. 이를 위해 시민과 함께 더 겸손하고 치열하게 시정을 운영하겠다"라고 포부를 밝혔다.또 "미래 창원을 책임질 5대 경제 동력"이라며 "100만 메가시티 창원 구축"을 통한 "마산·창원·진해의 완전한 통합 발전, 지역 격차 해소, 자생적 산업성장 기반 마련"을 제시했다.이 위원장은 미래 산업 생태계 조성을 위해 "방위·로봇·인공지능(AI) 융합산업을 전략 산업으로 육성하고, 중앙정부와 협력해 지원을 강화하겠다"고 밝혔다. 또한 마산해양신도시 공공부지 혁신 개발과 관련해서는 "70%의 공공부지에 비즈니스·문화·청년 중심의 신경제 거점을 조성하겠다"고 설명했다.이 위원장은 지역경제 활성화를 위해 "지역경제활성화재단을 설립하고, 소상공인·청년창업 기금 500억 원을 조성하며, 스타트업·미래 일자리·상권 활성화의 지속 가능한 체계를 구축하겠다"고 밝혔다. 또한 "도시농업 6차 산업화와 국제원예박람회 유치를 통해 식량주권 시대에 대응하고 농어민 소득 기반을 강화하겠다"고 덧붙였다.창원시장선거 출마 선언이 이어지고 있다. 민주당 최고위원을 지낸 송순호(55) 전 경남도당 위원장은 지난 9월 30일 출마를 선언했다. 그는 "미래 산업의 허브이자 시민들의 삶이 풍요로운 도시로 거듭나기 위해서는 현재에 안주하지 않고 과감한 변화와 혁신을 추구해야 한다"며, "그 변화의 중심에 서서 시민들과 함께 창원의 새로운 시대를 열겠다"고 밝혔다.송 전 위원장은 창원의미래포럼을 결성해 상임대표를 맡았다. 오는 29일 오후 2시 국립창원대학교 인문홀에서 출범식과 함께 '통합창원시 15년, 이대로 괜찮나'라는 제목의 토론회를 연다.또한 김명용(62) 국립창원대학교 교수(법학)도 민주당 창원시장 후보 경쟁에 뛰어들었다. 김 교수는 지난 8월 경남도의회 브리핑실에서 기자회견을 열고 민주당 입당과 함께 창원시장 출마 의사를 밝혔다.당시 그는 "마산해양신도시 등 창원의 여러 현안이 모두 해결되지 않고 지지부진하다. 창원시가 2030년이면 인구 80만 명대로 감소할 위기에 놓여 있다. 젊은 층이 떠나지 않도록 새로운 인구 유입 정책을 강구하겠다"며 "창원이 새롭게 도약할 계기를 만들겠다"고 강조했다.이밖에도 지역에서는 해군참모총장과 국가보훈처장을 지낸 황기철(68) 민주당 진해지역위원장, 김지수(55) 전 경남도의회 의장, 김종길(58) 회계사 등이 거론된다.국민의힘에서는 강명상 365병원장이 지난 4일 창원시장 출마를 선언했다. 국민의힘 경남도당 부위원장인 강 원장은 "세계 인공지능 제조기업 유치 프로젝트를 본격화하고, 인공지능 실증 중심으로 지역 컨소시엄을 확대하겠다"며 "국가사업으로 현실화하겠다"고 밝혔다.또한 국회의원을 지낸 강기윤(68) 한국남동발전 사장, 김석기(60) 전 창원시 부시장, 송형근(60) 전 국립공원공단 이사장, 이현규(70) 전 창원시 부시장, 차주목(55) 국민의힘 경남도당 대변인 등이 후보로 거론되며, 이은 전 창원시 정무특보도 출마 채비를 하고 있다.한편 국민의힘 홍남표 전 창원시장은 공직선거법 위반으로 대법원에서 유죄가 확정돼 지난 4월 시장직을 상실했으며, 이후 창원시는 권한대행 체제로 운영되고 있다.