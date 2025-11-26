"죽음의 강으로 변하는 금강 살려야" 금강하구둑 개방 촉구

큰사진보기 ▲금강하구 생태복원 추진단은 26일 충남도청 프레스센터에서 기자회견을 열고 정부에 금강 해수유통을 위한 특별법을 제정할 것을 주문했다. ⓒ 이재환 -뉴스스토리 제공 관련사진보기

금강하구둑을 개방하고 해수를 유통해 생태를 복원해야 한다는 목소리가 높다. 충남 서천과 전북 금산에 걸쳐 건설된 금강하구둑은 지난 1990년 완공됐다. 완공 직후 시간이 흐르면서 녹조 발생 문제와 갯벌에 쌓이는 토사로 어족 자원의 고갈 문제를 발생시키고 있다.이런 가운데 금강하구 생태복원 추진단은 26일 충남도청 프레스센터에서 기자회견을 열고 정부에 금강 해수유통을 위한 특별법을 제정할 것을 주문했다.이들은 기자회견문을 통해 "금강하굿둑이 건설된 지 30여 년이 지났다. 그 사이 황복, 웅어, 참게, 재첩, 뱀장어 등 기수 어종이 사라지면서 서천군 수산업은 치명타를 입었다"라며 "매년 쌓이는 토사는 서천갯벌 생태계를 변화시켰다. 장항항(서천군)은 제 기능을 잃어가고 있다"고 지적했다.그러면서 "이명박 정부에서 추진한 4대강 사업 이후 금강호는 매년 녹조가 발생하고 있다"며 "특히 녹조의 마이크로시스틴 독성물질은 농업과 수산업뿐만 아니라 국민의 건강권까지 위협하는 상황에 이르렀다"고 성토했다.기자회견에 참석한 이강선 서천군의회 의원은 "금강하두둑 건설로 금강은 35년간 갇혀 있었다. 녹조로 심각한 수질악화와 악취가 발생하고 있다. 강의 기능이 위협받고 있다"라며 "금강 하구는 어족 자원과 철새가 사라지는 죽음의 강으로 변하고 있다. 환경 재앙이 조짐이다. 금강을 살리는 유일한 해법은 해수유통이다"라고 주장했다. 그러면서 "정부와 관계 당국에 요구한다. 금강 하구의 수문을 열어 강물의 생명력을 회복하는데 모든 역량을 집중시켜 달라"고 주문했다.이선숙 기후위기보령행동 대표는 "금강하구가 더 이상 버틸 수 없다는 것은 현장에 가보면 바로 알 수 있다. 바다와 강이 썩으면 결국 사람도 살 수가 없다. 서천의 개벌이 살아야 서천의 김도 잘 자랄 수 있다"고 지적했다.유승광 국가하구생태복원 상임의장은 "지난 9월 이재명 정부는 금강하구 생태 복원을 국정 과제로 채택했다. 환영한다"라며 "물론 관련 법안이 통과되어야 금강하구둑 개방이 본격화 될 수 있다. 금강 주변의 전북과 충남의 지자체들이 서로 협력하고 협의할 필요가 있다. 그러기 위해선 (법적 근거가 될 수 있는) 하구복원 특별법법이 제정되어야 한다"고 촉구했다.