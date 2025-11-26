초혁신 경제 3차 프로젝트 선정... 차세대 태양광·전력망·해상풍력 등 6개 과제 집중

큰사진보기 ▲구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관이 26일 정부세종청사 중앙동에서 열린 성장전략TF 겸 경제관계장관회의에서 발언하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

차세대 태양광·전력망·소형모듈원자로(SMR)·해상풍력 등 6개 기후·에너지 핵심 기술을 중심으로 하는 '초혁신경제 전환'에 정부가 집중하기로 했다. 주요 과제로 차세대 태양광 모듈은 2028년까지 세계 최초로 상용화하고, 차세대 전력망 구축을 추진하며, SMR의 세계 시장 진출 등을 목표로 제시했다.구윤철 경제부총리 겸 기획재정부 장관은 26일 오전 정부세종청사에서 경제관계장관회의 겸 성장전략 태스크포스(TF) 회의를 열고, 이같은 내용을 담은 '초혁신 15대 선도 프로젝트' 세 번째 추진 계획을 발표했다.구 부총리는 모두발언에서 "관세협상에 따른 대미 투자를 통해 글로벌 밸류체인을 적극적으로 선도하고 우리가 세계를 주도하는 전략적 기회로 만들어야 한다"면서 "우리 경제는 향후 수십 년간의 성장궤도를 결정할 전환점에 있다. 인공지능(AI)을 비롯한 첨단산업 경쟁력을 끌어올려 글로벌 기술패권 경쟁에서 앞서 나가야 한다"고 말했다.이어 "정부는 대한민국이 초혁신경제의 '글로벌 발상지'가 되도록 모든 역량과 지원을 집중하겠다"며 "AI와 초혁신경제 선도 프로젝트가 반드시 성과를 낼 수 있도록 대규모 재정 투자와 과감한 규제 개선으로 뒷받침하겠다"고 밝혔다.기재부와 기후에너지환경부 등에 따르면 이번 3차 계획에는 기후·에너지·미래대응 분야 3개 프로젝트 분야의 과제별 내년도 예산 투자 규모와 상용화 일정이 담겼다. 이번에 ▲차세대 태양광 ▲차세대 전력망 ▲해상풍력 ▲고압직류송전방식(HVDC, High Voltage Direct Current) ▲그린수소 ▲SMR 등 6개 과제에 대한 추진 계획을 공개했다.차세대 태양광 분야에서는 태양전지 산업생태계 재편을 위해 초고효율 텐덤 태양전지(태양광유리 포함) 핵심기술 확보와 조기 상용화에 집중한다. 이를 통해 5년 내 세계 최초 차세대 태양광을 상용화한다는 목표를 제시했다. 셀 효율 35%, 모듈 효율 28% 달성을 목표로 기술 개발과 인증 체계를 함께 지원한다.한국형 차세대 전력망 구축도 추진된다. 이번 3차 계획에서 가장 두드러지는 부분으로, 새롭게 반영된 예산 규모가 가장 크다. 정부는 '에너지고속도로' 구축을 위해 처음으로 차세대 전력망 에너지저장장치(ESS)·마이크로그리드(MG) 설치 물량, 실증 규모 등을 구체화했으며, 유연한 전력망 체계를 마련한다는 목표다. 내년에는 전망 ESS 설치에 1176억 원, 산단·캠퍼스·군부대 등 대상으로 하는 MG 실증에 702억 원, 에너지공대 기반 'K-그리드 인재·창업 밸리' 조성에 195억 원을 각각 투입한다.또 인공지능(AI)을 활용한 분산자원 관리, 지역별 맞춤형으로 구성한 독립적 에너지시스템 실증, 단계적인 전력시장 구조 개편을 통해 기반시설을 마련한다. 전남·제주·부산 등에서는 분산자원을 활용한 산업 모델을 구축하고, 첨단산업의 비수도권 유치를 유도해 나갈 예정이다.초대형 해상풍력 분야에서는 핵심기술을 국산화하고, 20MW+급 이상의 초대형 풍력터빈 개발과 부유식 기술 확보를 통해 해상풍력 기술의 선진국 수준으로 달성하겠다는 목표다. 글로벌 수요 증가에 대응하기 위한 전문 인력 양성도 추진한다.차세대 전력 송전 기술인 HVDC 사업도 본격 추진한다. 정부는 직류와 교류, 교류와 직류로 변환할 수 있는 양극(Bi-pole) 변환용 변압기 기술을 확보하고, 전문 인력 양성을 통해 2030년까지 서해안 에너지고속도로 구축을 지원한다.탈탄소 핵심 수단인 그린수소 분야에서는 물을 전기분해해 수소를 생산하는 대용량 시스템 개발도 진행해 생산 단가를 낮추고 수소 공급 안정성을 확보하고, 100MW급 대규모 생산 실증을 통해 경제성과 생산 역량을 높이다는 계획이다.한국형 SMR 개발에도 속도를 낸다. 원전 공급망 기술을 기반으로 2028년까지 i-SMR(경수형) 표준설계인가 획득을 목표하며, 2029년 SMR 제작 지원 센터 구축, 비경수형은 2027년 개발 신규 프로젝트에 착수한다는 계획이다. 또 창원·부산·경주에 SMR 기자재 제작장비 공용활용센터를 구축하고, 원전산업성장펀드를 조성해 SMR 시장 진출을 희망하는 기업을 지원할 방침이다.구 부총리는 "차세대 태양광은 고효율 탠덤셀 모듈을 2028년 상용화하고 해상풍력은 20㎹급 초대형 터빈을 5년 내에 양산하겠다"면서 "그린수소는 고효율 기술개발과 대규모 생산 실증(100㎹급)을 통해 생산 단가를 절반 이하로 낮추겠다"고 설명했다.또한 "한국형 SMR이 글로벌 시장을 선점할 수 있도록 표준 설계 인가를 획득하고 원전펀드를 집중 투자하겠다"며 "AI를 기반으로 전력 생산과 소비량을 정확히 예측해 필요한 곳에 전력을 공급하는 차세대 전력망을 도입하겠다"고 했다. 덧붙여 "혁신적 아이디어와 첨단기술로 무장한 K-빅테크를 육성하기 위해 '벤처 4대 강국 도약 종합대책'도 조속히 마련하겠다"고 밝혔다.한편 정부는 초혁신경제 프로젝트에 모든 역량과 재원을 총동원해 재정·세제·금융·인재양성·규제개선 등 패키지 지원을 제공한다는 계획이다. 나머지 초혁신경제 선도 프로젝트에 대해서도 연내 추진 계획을 발표할 예정이다.