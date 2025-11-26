서산시, 향진주 재배면적 3배 확대... 프리미엄 쌀 시장 공략

AD

충남 서산시 박종신 기술보급과장이 26일 열린 기자회견에서 "프리미엄 쌀 생산단지 육성계획을 통해 지역 농업의 경쟁력을 한 단계 강화하는 기회로 삼겠다. 서산을 프리미엄 쌀의 생산 중심지로 발전시키기 위해 총력을 기울이겠다"고 밝혔다.서산시는 전국 세 번째 규모의 벼 재배 면적을 보유하고 있다. 친들·삼광·향진주 등 고품질 품종 중심으로 연간 9만 톤의 쌀을 생산해 충남 생산량의 13%를 차지한다.특히 향미와 식미가 뛰어난 지역 특화 품종 향진주를 중심으로 고품질 쌀 생산을 전략적으로 확대할 계획이다.향진주는 충남농업기술원에서 개발한 지역 특화 품종으로, 서산을 비롯한 보령, 청양 지역에서 재배되고 있다.서산시는 현재 1000ha 내외로 재배 중이며 2026년부터 향진주 재배 면적을 2000ha로 확대하고, 3000ha까지 점진적으로 늘릴 계획이다.네덜란드에 최근 3년간 102톤(317백만 원) 수출하는 등 해외에서도 품질을 인정받았다.향진주의 경쟁력 강화를 위해 서산시는 2026년부터 계약재배 농업인을 대상으로 고품질 재배기술 교육을 실시하고, 균형시비·병해충 방제 등 품질관리를 강화할 계획이다.또한 프리미엄 쌀 브랜드 해뜸향미를 개발해 현대백화점 납품을 추진 중이며, 마켓컬리 최우수 양곡 브랜드 수상을 통해 브랜드 가치를 높였다.이와 함께 찰기가 우수한 지키미 품종을 활용하여 단체급식 시장을 타겟으로 틈새시장을 개척하고 있다.지키미는 아밀로스 함량이 낮아 찰기가 뛰어나며, 스팀솥에서 밥을 지어도 우수한 식미를 자랑하는 품종이다.이 품종을 활용하여 학교, 병원, 기업체 등의 단체급식 시장을 공략하고, 이를 위해 재배단지를 20ha 규모로 조성할 계획이다.또한 가공용 쌀의 안정적 공급을 위해 충남농업기술원의 보급종 공급중단에 대비해 황금노들 품종의 자체 채종포 조성을 통해 10톤 이상의 종자를 확보할 계획이다.이 품종은 간척지에서 재배에 적합한 벼로, 내병성과 내재해성이 뛰어난 품종이며 원료곡으로 연간 3000톤 내외로 CJ햇반에 공급하고 있다.