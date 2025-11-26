"프랜차이즈 창업 고민한다면..." 어느 폐업 점주의 조언

"SNS로 근황을 봤는데, 대학원을 준비 중이시라고요? 경제활동에 가정도 돌봐야 하는 가장으로서 힘들 텐데 대단하십니다."

"일(학업)을 저질러 보려고요. '그때'에 비하면 힘든 것도 아니죠."

"저희 가게 매출은 우리 브랜드 상위권이었어요. 그럴 수밖에 없는 게 남들 12시간 일할 때 전 하루 18시간 이상 일했어요. 아침 8시에 문 열어서 새벽 2시까지 영업했죠. 거의 쉬는 날도 없었죠. 그런데 일한 시간 대비 수익으로 보면 '알바비' 수준이었더군요."

"힘들게 본사와 가맹 계약을 해지했지만 가게 임대 계약이 남아 있었어요. 가족의 생계를 위해 다시 프랜차이즈를 선택할 수밖에 없었죠. 이번엔 초기 비용을 더 줄여야 했어요. 아예 어떠한 초기 투자금도 없이 재료만 사서 시작할 수 있는 작은 규모의 신생 프랜차이즈를 골랐죠. (개업 시 기본으로 갖춰야 하는) 초도 물량 재료만 100~200만 원 정도 주문하면 바로 시작할 수 있었어요."

"저는 이미 요식업을 해봤다고, 그래서 이런저런 비용을 줄여 달라고 요구했죠. 그렇게 다시 음식 배달 전문점을 시작했지만, 결국 배달 플랫폼 수수료에 치여 힘들었어요. 그렇다고 접객업으로 돌릴 수 있는 환경도 안 됐고요. 그래서 가게 임대차 계약이 끝날 무렵 본사에 폐점 의사를 밝혔더니, 여기도 위약금 이야기를 꺼내더군요."

"임대 기간이 만료된 만큼 중고 마켓 앱을 이용해서 최대한 빨리 뺐어요. 시세보다 싸게, 일반 중고 시세의 반값 정도로 개인 매물로 넘기고, 막판엔 철거 업체에 헐값에 넘기기도 했죠."

"쉬는 날은 전보다 당연히 많죠. 프리랜서라 일이 없는 날도 있지만, 그게 오히려 여유가 돼요. '자기개발'에 대해 생각하게 됐고, 그래서 대학원 진학을 결심한 거죠."

"요즘은 쉬는 날 아내와 애들이랑 극장도 가고, 고기 뷔페도 가고 그래요. 삶의 질이 확실히 좋아졌죠. 프랜차이즈 할 땐 상상도 못 했던 일입니다."

"우선은… 웃음이요. 사람이 웃음이 생겼습니다."

"만약 레크리에이션 강사라는 경력이 없었다면요? 50~60대였다면요?"

"아마 선택지가... 없었을 겁니다. 허리가 안 좋아 택배나 운전도 못 하니, 결국 다시 프랜차이즈를 기웃거렸겠죠."

"시작할 땐 본사를 믿게 되죠. 그런데 언제 그 믿음이 깨질지는 몰라요."

"혼자서는 손해를 봐도 뭐가 잘못돼서 그런지 몰라요. 하지만 점주들과 연대하고 정보를 공유하면 알게 되죠. 따라서 프랜차이즈는 정말 점주들의 연대가 중요하다고 말씀드리고 싶습니다. 그래야 그나마 살아남을 수 있어요."

