채해병 특검, '직무유기' 오동운 공수처장 등 5명 기소

채해병 특검팀(특별검사 이명현)이 오동운 고위공직자범죄수사처(공수처)장 등 5명을 직무유기·직권남용 등 혐의로 불구속 기소했다. 오 공수처장은 지난해 8월 공수처에 접수된 송창진 공수처 전 부장검사의 위증 혐의에 대한 수사를 방치했다는 직무유기 혐의를 받는다.
특검팀은 26일 오전 공수처의 채상병 사건 수사 지연 의혹 등을 "채상병 사건의 직권남용 범죄를 덮기 위해 벌어진 또 하나의 중대범죄"로 규정하며 ▲김선규·송창진 전 공수처 부장검사(직권남용) ▲오 공수처장·이재승 공수처 차장·박석일 전 공수처 부장검사(직무유기)를 불구속 기소했다. 송 전 부장검사는 위증 혐의도 받는다.
정민영 특검보는 이날 오전 10시 45분 서울 서초구에 위치한 특검팀 사무실에서 "공수처가 채상병 관련 수사외압 사건을 수사하는 과정에서 당시 대통령(윤석열)을 비롯한 정부 고위직을 향하는 수사를 방해한 전 공수처 부장검사 김선규·송창진을 오늘 직권남용권리행사방해죄로 불구속 기소했다"라며 이같이 밝혔다.
정 특검보는 "특검은 피고인들이 공수처 처장(김선규) 및 차장(송창진)을 직무대행하는 동안 대통령실 압수수색 영장 청구와 피의자 등 사건 관련인 소환을 막았던 사실을 확인했다"라며 "공수처는 권력으로부터 독립해 고위공직자의 수사를 엄정하도록 만들어진 기관임에도 불구하고, 공수처 부장검사였던 피고인들은 권한을 남용해 수사권을 사유화하고 정치화해서 설립 취지를 무력화했다"라고 설명했다.
더해 정 특검보는 직무유기 혐의로 기소된 오 공수처장 등 3명에 대해 "송 전 부장검사가 국회에서 위증한 사실을 확인해, 국회증언감정법 위반 등으로 기소했다"라며 "이 위증을 수사해달라고 국회가 고발한 사건에 대해서 공수처가 위법·부당하게 처리한 사실도 확인했다"라고 말했다.
그는 "공수처는 당시 재직 중인 송 전 부장검사가 고발된 사건을 대검찰청에 통보하거나 이첩하지 않았고, 아무런 수사를 진행하지 않았다"라면서 "이는 단순한 불성실한 직무수행이 아니라, 사건 을 내부기관에 이첩하면 공수처장이나 현직 부장검사 등이 조사 대상이 되는 것을 우려해 의도적으로 이첩하지 않은 것으로 판단된다"라고 설명했다.
"오동운, '송창진 위증 사건' 송창진 지휘 받는 검사에게 재배당"
특검팀이 배포한 자료에 따르면 오 공수처장은 지난해 8월, 송 전 부장검사가 국회에 의해 위증 혐의로 고발된 이후에 박 전 부장검사에게서 '송창진 위증 사건을 대검에 이첩해서도, 수사를 진행해서도 안 된다'는 취지의 문건을 보고 받았다. 특검은 그 이유를 '공수처 간부들의 타기관 조사대상화를 방어하고, 공수처 지휘부를 향한 외압에 조직적으로 대응하기 위한 것'이었다고 파악했다.
특검팀은 박 전 부장검사가 송창진 위증 사건에 대해 '무혐의 결론'을 전제로 문건 내용을 보고한 것으로 보고 있다.
특검은 위 문건 내용대로, 오 공수처장 등이 "'공수처 검사에 대한 고발 사건을 타기관에 이첩하지 않는 것은 관련 법령 및 관행에 반하는 위법·부당한 사건처리'인 점, 공수처법 등에 따라 공수처 검사는 수사 의무가 있는 점 등을 잘 알면서도 송창진 위증 사건을 대검에 이첩하거나 다른 검사에게 재배당하거나 수사 진행을 지시하지 않았다"고 보았다. 특검은 또 지난해 12월 오 공수처장이 송창진 위증 사건을 송 전 부장검사의 지휘를 받는 수사2부 검사에게 재배당함으로써 사실상 수사를 하지 못하게 했다고 의심하고 있다.
특검은 또 "송창진 위증 사건은 약 11개월 동안 피의자·참고인 조사가 단 한 차례도 이뤄지지 않았고 범죄혐의 유무를 밝히기 위한 수사가 전혀 진행되지 않았다"라며 "공수처가 사건을 미이첩·방치한 동안 여러 자료들이 소실 및 폐기돼 확인할 수 없어 국가의 기능(국가형벌권)이 저해됐다"라고 강조했다.