정춘생 "민주당이 주저한 의제들, 조국혁신당이 과감하게..."

정춘생조국혁신당 최고위원에 당선된 직후 손을 번쩍 들고 지지자들의 환호에 응답하는 정춘생 국회의원

- 이번 선거 과정에서 '조국의 봄날'을 강조했는데, 최고위원으로서 이를 어떻게 현실 정책으로 구현할 계획인가?

- 최고위원으로서 당원의 참여와 민주성 강화를 위해 어떤 구체적 계획을 가지고 있나?

- 지난 7일 출마 기자회견에서 포괄적 차별금지법, 생활동반자법, 낙태죄 폐지 등 사회개혁 과제를 언급했다. 이러한 정책들을 꼭 해야하는 이유를 어떻게 설명할 것인가?

인터뷰하는 정춘생인터뷰에 응하는 정춘생 조국혁신당 최고위원

- 이재명 정부가 '국민주권위원회'를 설치해 국민발안, 국민소환제를 도입했다. 이에 대해서는 어떻게 평가하나?

- 2026 지방선거에서 조국혁신당이 어떤 방식으로 경쟁력을 확보할 수 있을까?

- 최근 당선된 조란 맘다니 미국 뉴욕시장은 34세의 젊은 정치인으로 혁신적인 변화를 예고하고 있다. 이러한 '맘다니 현상'에 대해서는 어떻게 보나?

조국과 함께전국당원대회에서 당대표에 당선된 조국 조국혁신당 대표(가운데)와 최고위원에 당선된 정춘생 국회의원(왼쪽), 그리고 신장식 국회의원(오른쪽)

- 조국혁신당이 기존 양당 정치에서 벗어나기 위해 가장 먼저 바꿔야 할 정치 문화(Political Culture)는 무엇인가?

- 앞서 전당대회에서 조국혁신당은 '사회권 선진국'에 대한 비전을 밝혔다. 이를 위해 필요한 법·제도 개선과 헌법 개정 등에 대해 설명해 달라.

- 최고위원으로서 임기 동안 반드시 이루고 싶은 핵심 목표 하나만 꼽는다면?

파이팅전국당원대회를 마치고 파이팅을 외치는 조국혁신당 조국대표(가운데)와 정춘생·신장식 최고위원과 주요 당직자들

지난 23일 열린 조국혁신당 전국당원대회에서는 조국 대표가 당대표로 선출되었고 정춘생·신장식 의원이 최고위원으로 당선되었다. 여성 국회의원의 최고위원 진입은 조국혁신당 지도부 구성에 의미 있는 변화로 평가된다.24일 국회 의원회관에서 만난 정춘생 최고위원은 "기존 정치가 외면한 사회적 약자의 권리를 중심에 놓겠다"며 "논란을 이유로 미루지 않는 정치가 조국혁신당의 존재 이유"라고 강조했다. 다음은 정춘생 최고위원과의 일문일답이다."이번 선거에서 저는 '조국의 봄날'을 위해 '더 큰 조국'을 만들겠다고 말씀드렸다. 현재 우리당의 약한 고리는 여성이다. 현재 우리 당의 지지 기반은 40·50 세대가 주를 이루고 있고, '서·오·남'(서울대·50대·남성) 이미지, 엘리트 이미지가 있는 게 사실이다. 이 이미지를 탈피해야 조국 대표의 리더십도 더욱 확장될 수 있고, 조국혁신당의 지지기반도 넓어질 수 있다고 생각한다. 이제 최고위원으로서 차별금지법, 생활동반자법 등 진보적이고 혁신적인 의제들을 회피하지 않고 책임있게 추진하겠다. 그것이 여성부를 만든 '김대중의 정신', 호주제를 폐지한 '노무현의 가치', 성평등과 인권을 향상시킨 '문재인의 정신'이라고 생각하고, '예인선'인 조국혁신당이 가야할 길이라고 생각한다.""우선 최고위원 선거 과정에서 드린 '당원 대표의원'이 되겠다는 약속을 잘 이행하겠다. 당과 국회의원은 따로 있지 않다. 12명의 조국혁신당 국회의원은 조국혁신당이라는 플랫폼에서 당원 여러분이 만들어주신 것이다. 원내대표 선출에 주권당원투표 30%를 반영, 선출직 공직자 당원평가제도 도입을 위한 당헌·당규 개정을 추진해 당원주권을 실현하겠다.""조국혁신당은 시대적 과제 앞에서 뒤로 물러선 적이 없고, 필요하다면 기득권을 건드리는 개혁도 과감히 추진해 온 정당이다. 조국혁신당은 이미 네 번째 뉴파티 비전을 발표하고 국민들께 '성평등과 인권, 모두의 존엄 실현'을 하겠다고 약속했다.2019년에 '헌법불합치' 판결을 받은 낙태죄 후속입법을 더 이상 미루는 것은 책임을 방기하는 것이다. 형법상 낙태죄를 폐지하고, 안전한 의료 환경에서 임신 중단 지원을 받을 수 있도록 '모자보건법'을 개정해야 한다. 결혼·혈연 중심의 가족 개념을 넘어 서로를 돌보는 동반 관계에 법적 개념을 부여하는 '생활동반자법', 성별·장애·나이·성적지향 등 어떤 이유로도 차별받지 않는 사회를 만들기 위한 '포괄적 차별금지법'도 시대적 과제이다. 비동의간음죄 도입 역시 더 이상 미룰 수 없다.유엔 여성차별철폐위원회는 대한민국의 '형법' 제297조의 강간죄를 폭행과 협박이 아닌 동의 여부를 중심으로 개정할 것을 권고한 바 있고, 유엔 자유권위원회 역시 모든 형태의 강간을 '동의 부재'에 따라 정의할 것을 권고했다. 논란이 무섭다는 이유로, 반발이 두렵다는 이유로 사안을 회피하는 것은 조국혁신당의 정신에 부합하지 않다고 본다. 민주당이 논란 우려나 사회적 합의를 이유로 주저하고 있는 의제들을 조국혁신당이 과감히 제시하고, 사각지대의 국민 한 사람 한 사람을 제도 안으로 따뜻하게 품어야 한다고 생각한다.""저는 기본적으로 '국민소환제'와 '국민발안제' 도입에 찬성한다. 문재인 정부에서 촛불혁명에서 나타난 국민들의 직접민주주의 의지를 헌법에 반영하고자, 1차 개헌안에 국민이 국회의원을 소환할 수 있는 '국민소환제'와 직접 법률안을 발의하는 '국민발안제'를 포함해 발표한 바 있다. 내란수괴 윤석열을 파면한 빛의혁명 과정에서 우리는 그 누구도 국민 위에 설 수 없으며, 주권자인 국민 뜻을 저버리면 국민이 선출한 권력이라 하더라도 책임을 져야한다는 사실을 다시 확인했다. 국민의 직접 견제가 가능한 정치 제도가 필요하고, 국회의원도 예외일 수 없다고 본다.저는 이미 지난 5월 '국민소환에 관한 법률 제정안'과 '주민소환에 관한 법률 일부개정법률안', '지방자치법 일부개정법률안'을 발의했다. 현재 지방자치단체장과 지방의회 의원에 한해서만 주민소환이 가능하고, 국회의원에 대해서는 임기 중 불법과 범죄를 저질러도 유권자가 책임을 물을 수 있는 제도가 없다. 이는 대의민주주의의 취지를 온전히 실현하기에는 부족하다.법안 통과시 국회의원에 대한 국민의 정당한 평가와 소환이 가능하고, 국민이 선출한 국회의원이 보다 성실하고 책임감 있게 의정활동에 임할 수 있을 것이다. 이와 함께 발의한 '주민소환에 관한 법률 일부개정법률안'과 '지방자치법 일부개정법률안'은 현행 주민소환제도의 실효성을 높이기 위해 청구 및 개표 요건을 완화하고, 캠페인을 다양화하는 내용을 담았다.""우선 기초·광역의원 3~5인 중대선거구제를 도입해야 한다. 그리고 단체장 결선투표제도 도입할 필요가 있다. 저는 지난해 중대선거구제 도입을 위한 '공직선거법 개정안'과 대선·지선 결선투표제 도입을 위한 '공직선거법 개정안'을 이미 발의했다.지난 2022년 지방선거에서 거대 양당이 전체 당선자의 93.6%를 차지했으며, 전체 당선자 3,860명 중 483명이 '무투표 당선자'로 유권자들이 선출한 지방의원이라고 보기 어렵다. 정당의 공천이 곧 당선이기 때문에 '임명'이라 봐도 무방하다.목숨을 건 단식으로 지방자치를 도입한 김대중 대통령님이 바란 모습이 이런 것은 아닐 것이다.'공직선거법 개정안' 통과시 조국혁신당의 유능한 후보들이 공정한 운동장에서 경쟁할 수 있고, 기초의원 선거구 모두 당선 가능성이 높아질 것이다. 만약 법안이 통과가 안 되더라도 현재 3인 이상 기초의원 선거구 모든 곳에 조국혁신당 후보를 내고 도전할 것이다.""쉽지 않은 선거 상황이더라도, 진보적인 정책과 슬로건을 통해 기회를 만들어 나갈 수 있다는 모습을 보여주었다고 생각한다. 자본주의의 상징과도 같은 도시인 뉴욕에서 무슬림 출신 비주류 맘다니가 (당선)될 수 있었던 이면에는, 그 과정에서 소외되고 어려움을 겪고 있는 청년들과 부동산 문제 등을 바꿔야 한다는 사회적 요구가 있었다. 현재 우리나라에도 부동산 문제 등 많은 분들이 불합리하다고 생각하는 사회문제들이 있다. 조국 대표님이 당선소감에서 말했듯 토지공개념을 헌법에 담고 보유세강화와 거래세 완화를 추진하는 등 개혁적 정책 추진으로 국민들께 다가가려고 노력한다면 (조국혁신당도) 충분히 (맘다니와 같은) 돌풍을 일으킬 수 있을 것이라 생각한다.""정치 문화를 바꾸고 정착시키려면 국회에서 원내교섭단체 기준을 완화해야 한다. 현행 국회법은 교섭단체 요건을 20석으로 규정하고 있다. 때문에, 국회에서는 19와 20의 차이가, 20과 100의 차이보다도 더 극심한 게 현실이다. 교섭단체가 아닌 원내 정당들은 국회 운영, 안건 협상, 예산안 협상 등 핵심적 정치기능에서 배제되고, 의회 내 실질적 발언권을 상실하게 된다. 연간 수십억 원의 인건비가 지원되는 정책연구위원도 교섭단체만 둘 수 있다.현재 국회 교섭단체 요건인 20석은 전체 의원 정수의 약 6.7% 수준으로, 일본(5석), 독일(5%), 스페인(15석 또는 5%) 등과 비교해도 매우 높은 기준인데, 이를 고쳐서 정상화 할 필요가 있다. 제21대 대선 전 개혁 5당과 시민사회가 원탁회의 선언을 통해 ▲원내교섭단체 기준 완화 ▲결선투표제 도입 ▲의원 선거시 비례성 확대 강화 등 여러 정치 개혁 과제들을 약속하기도 한 만큼, 다원성을 높이는 방향의 정치과제들을 진정성 있게 이행해야 한다.""조국혁신당은 지난 총선 공약으로 헌법이 보장하는 국민의 기본권을 보장하는 '사회권 선진국'을 정책 공약으로 발표했다. 이 정책에는 돌봄권, 주거권, 건강권, 노동권, 교육권, 디지털권, 환경권, 문화권 등 8대 사회적 기본권이 있는데, 저는 그중 돌봄권을 담당해서 추진하고 있다. 지난 6월 전국민돌봄보장을 위한 '돌봄기본법' 제정안을 대표발의 했고, 최근에는 '이중돌봄해소 6법'도 발의하였다. 돌봄기본법은 돌봄과 돌봄권의 정의를 규정하고, 국가와 지방자치단체가 돌봄 책임을 함께 질 수 있도록 근거를 마련한 법안이다. 이중돌봄해소 6법은 부모와 자녀를 동시에 부양하는 세대 등을 고려해 돌봄 수혜자가 아닌 대상자를 지원할 수 있도록 하는 법안이다.조국 대표가 이야기한 '국민의 하루를 책임지는 정치', '행복이 권리가 되는 나라'를 만들어갈 수 있도록 사회권 선진국 실현을 위해 책임을 다하겠다.""전국 방방곡곡에 조국혁신당의 좋은 후보들을 출마시키고, 당선시켜서 지역에 뿌리내리는 정당으로 만드는 것이 중요한 목표 중 하나이다. 그래야 2028년 총선과 2030년 대선을 위한 기반을 마련할 수 있다고 생각한다. 조국혁신당의 가치와 '사회권 선진국 실현'은 온라인에서 공중전으로 완성될 수 없다. 우리동네 슈퍼에서, 식당에서, 미용실에서, 시장에서, 목욕탕에서 조국혁신당이 보일 수 있도록 해야 한다. 조국혁신당이 지역기반 정당으로 자리매김할 수 있도록 앞장서겠다."