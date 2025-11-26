'김건희 논문 면죄부' 국민대, 최교진 장관 "종합감사 적극 검토"

큰사진보기 ▲최교진 교육부 장관이 26일 서울 여의도 국회에서 열린 교육위원회 전체회의에서 더불어민주당 소속 김영호 위원장의 발언을 듣고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

윤석열 전 대통령 부인 김건희 씨의 박사 학위 논문 면죄부 등으로 논란이 계속된 국민대와 이 대학 법인인 국민학원에 대해 교육부가 종합감사를 진행할 것으로 보인다.26일 오전 9시 30분, 최교진 교육부장관은 국회 교육위 전체회의에 출석해 "국민대 종합감사에 대해서 적극적으로 검토하겠다"라고 김영호 교육위원장(더불어민주당)에게 밝혔다.이날 김영호 위원장은 최 장관에게 "지난 국정감사에서 국민학원(국민대 법인)에 대한 여러 차례 중대한 문제들이 지적됐다. 학위 심사 과정에서 드러난 연구 윤리 책임성 문제, 학교 책임자들의 반복적인 책임 회피와 국회 출석 거부, 절차를 무시하고 진행한 도이치모터스 주식 매입 과정 등 고등교육기관으로서 기본적인 문제들이 쏟아져 나왔다"라면서 "심지어 국감 때 법사위에서 국민학원의 도이치 모터스 매입 문제가 지적되었고, 국토위에서도 70년도부터 특혜를 받고 김지용 (국민학원) 이사장 가족이 고속도로 휴게소를 운영하고 있다는 것도 지적이 됐다"라고 짚었다.이어 김 위원장은 최 장관에게 "따라서 운영의 투명성, 이사회의 책임성, 연구윤리 체계 등 핵심 영역에 대한 종합 점검이 필요하다"라면서 "국민학원 관련 문제들을 면밀히 검토해서 필요하다면 종합감사 검토를 요청드린다"라고 말했다. 그러면서 "저는 (국민대와 국민학원에 대해) 비리 백화점이라고 얘기해도 크게 어긋나지 않는다고 생각한다"라고도 했다.교육부의 대학 종합감사는 감사 대상인 대학의 조직과 인사, 교육과 연구, 예산과 회계 등 업무 전체에 걸쳐 그 적법성과 타당성을 점검하기 위해 벌이는 감사를 뜻한다.