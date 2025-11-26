메뉴 건너뛰기

25.11.26 10:09최종 업데이트 25.11.26 10:09

대구YMCA, 이준희 시인 초청 청소년 토크콘서트 '나를 쓰는 용기'

26일 오후 대구YMCA 청소년회관 1층 카페에서 열려... 학교 밖 청소년과 청년들 중심 삶을 이야기

대구YMCA가 자해나 자살 등 심리적 위기를 겪는 지역 청소년들에게 위로와 희망을 전하기 위해 특별한 만남의 장을 마련한다.

대구YMCA 100주년기념 청소년회관 1층 카페에서 오는 26일 오후 '청소년 토크 콘서트–나를 쓰는 용기'가 진행된다.

이번 행사는 학교 밖 청소년과 청년들을 중심으로, 스스로의 삶을 이야기하고 서로의 아픔을 나누는 시간을 목표로 기획됐다. 초청 강사는 뇌병변 장애를 극복하고 사회활동을 이어가고 있는 이준희 시인이다.

<쓰고 싶었던 반성문>의 저자이자 문학과 언론 분야에서 시민기자로 활동하고 있는 이 시인은 "포기는 배추 세는 단위일 뿐"이라는 유쾌하면서도 강한 메시지로 청소년들에게 도전의 의미를 전할 예정이다.

행사는 이 시인의 삶을 다룬 다큐멘터리 영상 상영을 시작으로, 가까운 지인이 전하는 생애 이야기, 시인의 시 낭송과 인생 조언의 순으로 진행된다.

특히 참가 청소년들이 직접 질문하고 대화를 나누는 자유 질의응답(Q&A) 시간이 마련돼 단순한 강연이 아닌 '소통의 자리'로 꾸며진다.

이번 행사는 대구YMCA와 대구시중구학교밖청소년지원센터가 공동으로 주최하며, 참여를 희망하는 청소년과 기관 관계자는 053-422-2121로 문의하면 된다.

서병철 대구YMCA 사무총장은 "이준희 시인의 이야기를 통해 청소년들이 '나만 힘든 게 아니구나'라는 위로를 얻고, 서로 손잡고 나아갈 용기를 되찾길 바란다"며 "이 무대가 고위기 청소년들에게 다시 희망을 품게 하는 따뜻한 계기가 되길 바란다"고 말했다.

네이버 채널구독 다음 채널구독
조정훈 (tghome)
    대구주재. 오늘도 의미있고 즐거운 하루를 희망합니다.

