여수시민복지포럼, 창립 10주년 심포지엄 개최

큰사진보기 ▲창립 10주년 기념행사 및 한국섬복지 발전을 위한 심포지엄 ⓒ 여수시민복지포럼 관련사진보기

큰사진보기 ▲섬복지 10년 활동사 ⓒ 여수시민복지포럼 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 한국섬뉴스에도 실립니다.

전남 여수시 여수시민복지포럼은 25일 여수 디오션벨라지엄홀에서 창립 10주년 기념행사를 열고, 한국섬복지 발전을 위한 심포지엄을 개최했다.이번 행사는 10년 동안 순수 시민참여로 이어온 섬복지 활동의 성과를 정리하고, 향후 지속 가능한 발전 방향을 논의하기 위해 마련됐다.심포지엄은 전라남도섬발전지원센터 정태균 센터장이 좌장을 맡아 진행했다. 토론자로는 범민문화재단 정희선 이사장, 진도노인복지관 장애순 관장, 신안군사회복지협의회 곽대석 회장, 쌍봉종합사회복지관 김종진 관장, 베타니아 작은나루센터 김민희 센터장, '한국의 섬' 시리즈의 이재언 작가 등 전문가 7명이 참여했다.참석자들은 한국 섬복지의 현황과 문제를 진단하고, 지역 간 격차 해소를 위한 구체적 개선방안을 제시했다.이들은 섬 지역 복지의 지속가능성을 위해 이동복지서비스 확대, 지자체 간 협력체계 구축, 관광과 복지를 연계한 지역 활성화 전략 필요성을 강조했다.여수시민복지포럼은 지난 10년 동안 보조금을 받지 않고 회원과 재능봉사자로 구성된 순수 민간활동만으로 섬복지를 꾸준히 이어왔다. 여수시 10개 섬마을을 정기 방문하며 매년 4000명 이상에게 미용·밑반찬·문화·보건의료·말벗·주거정리 등 종합복지서비스를 제공했다. 초복 기념 건강식 삼계닭 나눔, 영양주사 지원, 생신 잔치 등 섬 고령층을 위한 특별서비스도 이어왔다.기념식에서는 지난 10년간의 섬 복지 활동사진과 영상이 전시됐다. 순수 시민참여로 활동을 지속해 온 공로자 10명에게 공로패와 표창이 수여됐고, 우리나라 최초로 섬복지 10년 활동사를 정리한 책자가 공개됐다.이어 섬 이장과 재능봉사자가 섬복지 활성화를 위한 결의문을 낭독하며 민관 협력과 섬 주민 중심의 복지체계 구축 의지를 다졌다.여수시민복지포럼 임채옥 이사장은 "섬복지라는 개념을 국내에 정착시키고 민간 중심 섬복지 활동의 모델을 제시한 10년이었다"며 "특히 여수의 사례는 전국 지자체가 벤치마킹하는 우수사례로 자리 잡으며, 섬 복지가 지역 복지정책의 핵심 영역으로 확대되는 계기를 만들었다"고 말했다.포럼은 앞으로도 민관 협력 기반을 강화하고, 2026년 여수세계섬박람회의 성공적 개최를 위한 섬 주민 참여 및 지역 참여 확산에 힘을 보탤 계획이다.