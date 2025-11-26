중소 제조업 운영하는 지인의 고충

AD

얼마 전 경기도에서 리사이클 기술개발과 실제 사업장을 운영하는 지인을 만난 적이 있다. 그의 공장에는 외국인 근로자가 제법 많았다. 이야기를 들어보니, 요즘 한국의 젊은이들은 이런 분야를 기피한다고 한다. 일부는 면접을 보러 오기도 하지만, 처음부터 원하는 급여 수준이 지나치게 높아 기업 입장에서는 채용이 쉽지 않다. 결국 연구개발과 공장 운영은 3~4명의 50대 인력이 맡고, 나머지 인력은 외국인 노동자로 채워지고 있었다.문제는 이들 외국인 노동자가 단순 업무를 넘어 일정 기간이 지나면 '숙련공'으로 성장한다는 점이다. 밀링, CNC(수치제어공작), 공정 관리 등 고급 기계와 생산 공정을 능숙하게 다루는 인력이 되어, 사실상 대체가 어려운 핵심 인력으로 자리 잡는다. 그러나 비자 제도는 여전히 이들을 비전문 취업(E-9) 범주에 묶어두고, 일정 기간이 지나면 귀국을 강요한다. 기업 입장에서는 막대한 재교육 비용과 생산 차질을 감수해야 하고, 많은 중소 제조업체들이 결국 편법을 통해 이들을 붙잡아 두는 현실에 내몰린다.더 우스운 것은 이러한 현실을 감독기관인 지방정부도 알고 있다는 점이다. 현장에서 숙련공이 없으면 생산이 멈추고, 기업이 생존의 기로에 놓인다는 사실을 누구보다 잘 알면서도, "현실적으로 지키기 어려운 규제"를 강요하고 있다. 법과 제도의 원칙만을 내세우며 기업 현장의 목소리를 외면하는 것은 결국 부조리를 낳는다. 중소기업은 불법과 합법 사이에서 줄타기를 하며, 정부는 이를 단속 대상으로만 바라본다.임기초에 정치적으로는 민감한 주제일 수 있다. 외국인 노동자를 전문인력으로 인정하는 것은 곧 내국인 일자리 잠식 논란으로 이어질 수 있기 때문이다. 그러나 현실은 다르다. 한국 청년은 이미 제조·건설·플랜트 분야를 기피하고 있으며, 기업은 인력난으로 생존의 경계에 내몰린다. 수요는 명백하지만 공급을 정부가 제한하고 있는 상황에서, 숙련공을 전문인력으로 인정하는 제도적 전환은 더 이상 미룰 수 없는 과제다.따라서 단계적 전환이 필요하고 합리적인 기준을 마련하면 된다. 바로 전면적 E-9 에서 E-7으로의 전환은 어렵겠지만, "성실 근로자 트랙(성실외국인근로자 재입국 취업 특례제도)"이나, 젊은이들이 절대적으로 기피하는 "특정 산업"을 지정하는 것과 같은 제한적·단계적 제도화는 현실적이다. 정부가 내국인 기피 업종을 명확히 지정하고, 해당 분야에 한해 외국인 숙련공을 전문인력으로 인정한다면, 기업의 인력난을 해소하고 외국인 근로자의 권리를 보호하며 국가 산업 경쟁력을 유지할 수 있다.대통령이 말하는 '실용주의'는 무엇일까. 현실적으로 지키기 어려운 규제를 강요하는 것이 실용주의는 아닐 것이다. AI가 사무직을 대체하고 있는 시대에, 젊은이들에게 다시 산업 현장으로 가라고 설득할 자신이 없다면, 국가 경제를 위한 '실용성 있는 정책'을 개발하고 결단하는 데 많은 시간이 소요되지 않을 것이다. 대통령은 대기업 총수들을 만날 때마다 '규제 합리화'를 약속하고 이를 TV와 인터넷에 내보내고 있다. 그렇다면 고용의 적지 않은 부분을 차지하는 중소기업을 위한 '규제 합리화'는 언제 이루어질 것인지 묻지 않을 수 없다.