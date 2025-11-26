12.3 불법비상계엄 1년... 우원식 국회의장, 다크투어 해설 나선다

[기사보강 : 26일 오전 10시 16분]
윤석열의 12.3 불법 비상계엄 1년을 앞두고 국회가 계엄 관련 주요 공간을 두루 탐방하는 '다크 투어리즘'을 추진하는 가운데, 우원식 국회의장이 다크투어의 전문해설봉사(도슨트)로 직접 나선다. 또한 국회의사당 정문에 국회에는 어떤 정신이 담겨야 하는가라는 주제의 글귀가 설치될 예정이다.
우원식 국회의장은 26일 '김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장'에 출연해 12.3 불법 비상계엄 1년을 앞두고 국회가 준비하고 있는 행사들을 소개했다. 이 자리엔 국회의장 행사기획자문관인 탁현민 전 청와대 의전비서관도 동석했다.
"다시는 이런 일 있어선 안 돼"... 잊지 않기 위한 다크투어
이날 12.3 계엄의 밤 월담 당시의 외투를 입고 출연한 우 의장은 '12.3 다크투어'의 의미에 대해 "전 세계에 유례가 없는 민주주의 회복력을 보여준 대한민국에서 국민들께 당시 현장을 설명하고, 함께 그날의 일을 기억하고, 다시는 이런 일이 있어서는 안 된다는 것을 기억하는 행사"라고 설명했다. 통상 '다크투어'는 역사적 비극을 사회 구성원들이 잊지 않기 위해 곱씹어보는 프로그램으로 구성된다.
탁현민 기획관은 "국회는 다행히 (민주주의를) 회복했지만, 그 장소의 기억은 오랫동안 사람들이 갖고 있어야 할 것 같다"면서 "12월 3일부터 6일까지 30명씩 사흘 동안 여러 회차에 걸쳐서 투어단을 모집한다"고 부연했다. 12.3 비상계엄 해제 결의안 표결에 참여한 국회의원 수 190에 맞춰서 12.3 다크투어 참가도 190명까지 받는다고 한다.
다크투어 참가단은 국회의장이 담을 넘어간 곳, 계엄군 헬기가 내렸던 국회 운동장 등 12.3 불법 비상계엄 당시 주요한 지점을 둘러본다. 그때 우원식 국회의장이 직접 해설에 나서고 일부 국회의원들, 국회 방호과 직원 등도 동참할 계획이다.
국회사무처에 따르면 다크투어 참가신청은 국회통합예약시스템( http://reservation.assembly.go.kr
)에서 26일 오후 3시부터 선착순으로 받는다. 우원식 의장은 12월 3일 오후 5시 '특별 투어'에만 해설사로 나선다. 12월 4일엔 세 차례, 5일엔 두 차례 다크투어가 진행된다.
국회의사당 정문 앞 '글귀'도 생긴다
이날 우 의장은 국회의사당 정문 앞에 12.3 불법 비상계엄 해제와 민주주의 회복과 관련한 글귀가 새겨질 것이라는 소식도 알렸다. 우 의장은 "아주 중요한 건물에는 그 건물에 (건물과 관련한) 정신을 새겨 넣는다"면서 "우리 국회도 이제는 정말 중요한 건물이고, 그곳에서 많은 일들이 일어났는데 국회 정문에 국회의 정신은 어떤 정신이어야 되는가가 새겨져 있지 않다"라고 짚었다.
그러면서 "이번 기회에 그 글을 좀 만들어서 넣어야겠다"라고 말했다. 구체적으로 어떤 글귀인지에 대해서는 "그날(12월 3일) 공개하겠다. 관심을 갖고 지켜봐달라"고 당부했다. 국회는 별도의 제막식을 열 계획이다.
한편 12월 3일 밤에는 국회의사당 전면을 활용한 미디어 파사드(건축물 외벽을 캔버스처럼 활용해 조명이나 영상을 입혀 보여주는 방식)도 예정돼 있다.
탁 기획관은 "그날 저녁 때 많은 분들이 국회 앞에 모이실 것이라고 생각한다. 지난 1년을 회고하고 별도의 집회도 열릴 텐데, 집회 후 그냥 돌아가시면 아쉽지 않겠나"라며 "지난 1년간 수집한 사진과 그날 있었던 일을 영상으로 구현한다"고 설명했다. 미디어 파사드 공연은 작곡가 정재일씨가 만든 음악과 장민승 감독의 영상으로 25분가량 상영된다.
우 의장은 미디어 파사드 공연이 열리는 12월 3일 밤 국회 정문을 시민들에게 개방할지 여부를 고심 중이라고 한다.