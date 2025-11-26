메뉴 건너뛰기

25.11.26 09:14최종 업데이트 25.11.26 09:14

[사진] 창원 "사화공원 개발 피해 보상 요구" 집회

창원 사화공원 개발 피해 보상 요구 집회
창원 사화공원 개발 피해 보상 요구 집회 ⓒ 윤성효

창원 의창구 명서2동 도시개발사업추진위원회는 26일 아침 창원시청 정문 앞에서 "사화공원 개발 피해 보상"을 요구하며 집회를 벌였다. 주민들은 사화공원 개발로 인해 소음, 먼지 피해를 입었다며 보상을 요구했다.

#사화공원

