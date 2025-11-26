사회부산경남한줄뉴스 25.11.26 09:14ㅣ최종 업데이트 25.11.26 09:14 [사진] 창원 "사화공원 개발 피해 보상 요구" 집회 윤성효(cjnews) 글씨 크게보기 글자 크기조절 가 가 가 가 인쇄 원고료로 응원하기 추천 댓글 공유 큰사진보기 ▲창원 사화공원 개발 피해 보상 요구 집회 ⓒ 윤성효 관련사진보기 창원 의창구 명서2동 도시개발사업추진위원회는 26일 아침 창원시청 정문 앞에서 "사화공원 개발 피해 보상"을 요구하며 집회를 벌였다. 주민들은 사화공원 개발로 인해 소음, 먼지 피해를 입었다며 보상을 요구했다. #사화공원 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 윤성효 (cjnews) 내방 아이콘구독하기 오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다. 이 기자의 최신기사선관위, 기부행위 위반혐의로 현직 지방의원 고발 갤러리 오마이포토 '매관매직 의혹' 이배용, 깁스에 휠체어 타고 두번째 특검 조사 1/7 이전 다음 이전 다음 이진숙 전 방통위원장, 영등포경찰서장 등 고발 이배용, 휠체어 타고 지하로 '도둑 출석' 정성호 법무부장관, 검찰의 대장동 항소 포기 관련 도어스테핑 국민의힘, 대검찰청 긴급 현장 규탄대회 독자의견0 Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.