장동혁 "이순재, 자랑스러운 국회의원 선배"

지난 25일 이순재(향년 91세) 배우의 별세 소식에 사회 각계에서 애도가 이어지고 있다. 이런 가운데 장동혁(보령·서천 국회의원) 국민의힘 당대표는 "국힘 전신 민주자유당 국회의원, 자랑스러운 선배"라며 애도를 표했다.장 대표는 이날 페이스북에 "대한민국 대중문화예술계의 거목이자, 우리 시대의 '진정한 어른'이신 故 이순재 선생님의 소천에 깊은 슬픔과 존경을 담아 삼가 명복을 빈다"고 썼다.그러면서 "선생님께서는 국민의힘의 전신인 민주자유당 국회의원으로서 치열한 의정활동을 펼치신 자랑스러운 선배님이시기도 하다"며 "무대 위에서의 감동만큼이나 국민의 삶을 위해 헌신하셨던 그 애국심과 사명감을 또렷이 기억한다"고 덧붙였다.장 대표는 또 "(이순재) 선생님은 우리 모두의 기억 속에 살아 숨 쉬는 역사였다. 온 국민을 울고 웃게 했던 '대발이 아버지'로서 우리네 아버지들의 자화상이었다"라며 "IMF 외환위기 때는 드라마 <허준>의 스승 '유의태'로서 국민의 아픈 마음을 치유해 주시기도 했다"고 평가했다.고 이순재는 1934년 함경북도 회령에서 태어났다. 서울고와 서울대 철학과를 졸업한 그는 1960년 KBS 1기 탤런트로 연기 인생을 시작했다. 1992년 제14대 총선에서는 당시 여당인 민주자유당(민자당) 후보로 서울 중랑갑에 출마해 당선됐다.