"가자지구 학살 중단, 조직된 노동자 저항이 필요하다"

덧붙이는 글 | 이 기사는 한국노동안전보건연구소의 노동안전보건 월간지 <일터> 11월호에도 게재됩니다. 이 글을 쓴 양동민님은 한국노동안전보건연구소 회원이자 사회주의를향한전진 활동가입니다.

이스라엘의 가자지구 공격이 시작된 지 2년이 지났다. 지난 10월 18일에는 '이스라엘의 가자 집단학살 2년 규탄 전국집중행동'이 열렸고, 약 2500명 가까운 사람들이 참여했다. 이날 여러 발언을 통해 국제사회에서 제기돼 온 이스라엘의 인권침해와 군사행동에 대한 비판을 다시 확인하는 시간이 이어졌다.참가자들은 이스라엘이 그간 반복해 온 거짓말과 최근 휴전 직후에도 가자 주민들의 사망 사건이 있었다는 점을 언급했다. 이들은 이스라엘 정부가 팔레스타인 저항세력에게 책임을 돌리며 전투 재개 명분을 마련할 수 있다는 우려를 제기했다.참가자들은 휴전이 결코 끝이 아님을 강조했다. 팔레스타인 사람으로서 발언대에 오른 마리암 동지는 "휴전 이후 운동의 원동력이 줄어들어선 안 되며, 가자지구를 이 지경으로 만든 체제를 해체해야 한다"고 말했다.한국에서 우리가 실천해야 할 과제도 더욱 분명해졌다. 플랫폼C 김지혜 동지는 가자 연안 가스전 개발에 한국 기업이 참여했다는 국제 시민단체들의 비판을 소개하며 문제 제기의 중요성을 강조했다.한국석유공사가 100% 지분을 가진 자원탐사기업 다나 페트롤리엄은 가자지구 일부 가스전 탐사사업에 참여하고 있다. 특히 2023년 전쟁 발발 직후, 다나 페트롤리엄이 이스라엘로부터 탐사면허권을 인수했다는 보도가 있었고, 시민사회는 이를 팔레스타인 측 동의 없이 개발권을 행사한 것으로 문제 삼고 있다. 이러한 수익이 군사행동 강화에 사용될 가능성도 제기됐다.이스라엘의 폭격은 팔레스타인의 나무와 집을 불태우고, 물과 흙, 공기, 바다를 오염시키며 막대한 탄소를 배출하는 행위이기도 하다. 한국석유공사가 탐사권을 구매함으로써, 팔레스타인의 파괴와 지구 환경 훼손에 잠재적으로 연관될 수 있다는 비판이 존재한다.이뿐만이 아니다. 지난 집회에서 대학원생노조 이수민 동지는 이스라엘에 맞선 '학술보이콧'의 필요성을 역설했고, 현대중공업 사내하청지회 서진 해고노동자, 2026년부터 현대건설기계 정규직으로 출근할 변주현 동지는 HD현대의 이스라엘 관련 사업에 맞선 투쟁 필요성을 이야기했다.HD현대는 이스라엘에 팔레스타인 주택 파괴에 사용될 수 있는 굴착기를 판매해 왔다. 올해 5월에는 AI 군사기술을 연구·실행하는 미국 기업 '팔란티어'와 방산협력 논의를 했다. 한화 또한 엘빗시스템즈, 엘타시스템즈 등 이스라엘 군수기업과 협력해 왔으며, 앞으로 이 협력이 강화될 가능성도 제기된다.오늘날 팔레스타인의 파괴를 막는 것은 곧 지구 환경 파괴를 막는 일이기도 하다. 가자지구 주민들을 식민지배하고 학살하는 체제는 기후위기를 만들고 유지해 온 구조적 문제의 일부이기 때문이다. 대표적인 기후정의 활동가인 그레타 툰베리도 구호품을 싣고 팔레스타인으로 향하는 글로벌 수무드 선단에 참여했다.팔레스타인 사람들이 오랫동안 지적해 온 것처럼, 그리고 지난 2년간 집단학살 과정에서 우리 모두 확인했듯, 국제기구와 국제규범은 집단학살을 자행하는 이스라엘과 이를 비호하는 미국 앞에서 제한적 효력을 가졌다. 국제형사재판소가 네타냐후를 지명수배했으나, 그는 미국 대통령의 초청을 받아 귀빈 취급을 받으며 돌아다녔다.이 학살을 만들고 지속시키는 이스라엘과 미국, 기타 제국주의 국가들은 강력하게 조직된 계급적 저항에 직면하기 전에는 이를 중단하지 않을 것이다. 한국에서도 한국석유공사의 가스전 수탈, HD현대·한화의 방산협력, 정부의 무기 거래를 중단시키기 위해 조직된 노동자운동이 전면에 나서야 한다.얼마 전인 9월 22일과 10월 3일, 이탈리아에서는 팔레스타인 연대를 위한 총파업이 벌어졌다. 항만노동자들은 이스라엘행 화물 선적을 거부했고, 주요 항구가 마비되며 유럽 전역으로 연대 행동이 확산됐다.이제 곧 민주노총 2026년 대의원대회가 열린다. 이탈리아에서 전쟁과 학살 중단을 위한 총파업이 가능했다면, 우리라고 못할 이유가 없다. 대의원대회에서 이스라엘의 학살에 맞선 총파업 추진을 결의하고, 실천을 조직해 나가야 한다.노동자의 도시, 울산에서는 민주노총 울산본부와 현대차·현대중공업 노동자들이 지난 2년간 꾸준히 연대 실천을 이어왔고, 대학원생노조도 학술보이콧 운동을 계속해 왔다. 이러한 흐름이 보다 넓은 연대 운동의 기반이 될 수 있다는 평가가 나왔다.이탈리아에서도 총파업은 하루아침에 이루어진 것이 아니다. 노조 관료들이 지배하던 CGIL 같은 거대 노총은 집단학살 앞에서도 소극적이었으나, USB와 같은 풀뿌리 노조가 앞장서 투쟁을 조직해 왔다.2년 전, 이탈리아의 작은 항만 노동조합에서 선적 거부로 시작된 행동이 오늘날 거대한 연대 총파업으로 성장했다. 우리도 같은 관점으로 운동을 조직해야 한다. 바로 지금, 더 늦기 전에, 세상을 움직이는 계급의 책임을 다하기 위해 팔레스타인과 연대하는 노동자운동을 하루빨리 조직해 나가자.