47년 만에 알게 된 도편수 아버지의 역작

진안 백운면 운교리 모운정, 진안의 광한루 ⓒ 이완우

진안 백운면 운교리 모운정의 시공 중인 모습. 1976~1977년 어느 때로 추정. 지붕에는 돌 너와가 올려졌고, 아직 단청은 올리지 않았다. 사진의 가운데 분 이한봉 도편수, 그 왼쪽 분이 전영태씨, 그 왼쪽 분(하얀 두루마기)이 전종하씨. 좌우에 목수와 석수들이다. (사진 인물, 전호권씨 증언) ⓒ 이완우

진안 백운면 운교리 모운정 ⓒ 이완우

모운정(慕雲亭)

소재: 운교리 원운교 당산안

규모: 전면 3칸, 측면 2칸

구조: 목조(주심포, 팔작지붕)

재료: 지붕 한식기와, 구조재 단청마감

건립 연대: 1977년

건립 형태: 개인

모운정은 주심포 양식의 팔작지붕이다. 세 겹의 처마, 긴 석주의 '활주'와 화려하고 섬세한 단청 등의 수법을 사용했다. 주춧돌 열 개와 활주를 받치는 네 개의 석주가 면 내의 커다란 바위 하나에서 가공한 것이다. 남원의 목수를 불러 지었는데, 준비부터 완공까지 5년 동안 건립하였다. <구술: 전송훈(65, 당산안 주민)>

진안 백운면 운교리 모운정 앞의 전호권씨와 김진영씨 ⓒ 이완우

서울에서 대학교 다니다, 군대 가려고 진안 집에 와서 있을 때였어요. 이 정자를 짓는 데 심부름했죠. (기자가 보여준 정자 건축 중인 사진을 보면서, 전호권씨가 사진 속 인물을 구별했다.) 가운데 분이 이한봉 도편수, 옆에 분이 큰아버지 전영태, 그 옆에 분이 임실 출신 전해산 의병장의 후손 전종하 님이에요. 여기 이분들은 목수와 석수들이고요. 제 고모부가 임실 삼계면 어은리에 살았지요. 이분이 남원에서 이한봉 도편수를 초청했다고 해요.

할아버지(전원석)께서 이곳 바위에 앉아서 "여기다 정자를 하나 지었으면 좋겠다"라고 하셨대요. 그분의 아들(전영태, 전호권의 큰아버지)이 아버지의 뜻을 받들었어요. 그때부터 백운면 이곳저곳의 노송을 하나씩 샀지요(입수선매, 立樹先買). 십 리 또는 이십 리 멀리 있어도 좋은 소나무는 샀어요. 1974년부터 한 그루씩 베어서, 소달구지로 운반했어요.

운초거사백범 김구 선생이 진안 백운면 운교리 전원석 선생에게 써 준 묵서. (사진 제공, 전호권) ⓒ 전호권

할아버지의 호는 '운초(雲樵)'이지요. 이 정자 이름 '모운정(慕雲亭)'은 '아버지를 사모하는 정자, 사부정(思父亭)이라는 의미가 되지요. 할아버지께서는 백범 김구 선생에게 몇 점 글을 받았었는데, 두 점이 남았다고 했어요.

이 정자의 기단 석재는 이십 리 밖의 비사랑 지역에서 채취했어요. 할아버지가 운영했던 물레방아 정미소의 소달구지 두 대를 이어서, 긴 사각기둥 화강암 원석을 채취하여 운반했지요. 집옆 논에 작업장을 지어놓고 석재를 가공했어요.

모운정 앞은 원래 논이었는데 삽으로 파내서 연못을 만들었지요. 지게와 달구지를 활용해 오래 작업했어요. 정자에 비해 규모가 작아서 길을 돌려내고, 연못 부지를 확보했지요. 아직 연못은 미완성인 상태예요.

정자 지붕은 처음에 너와를 이었어요. (기자가 보관한 모운정 건축 중인 사진도 너와 지붕이 보인다.) 이곳에서 동쪽으로 4km 거리인 비사랑 오른쪽에 산사태 진 비탈에 너와가 많았어요. 지표에 노출되어 풍화로 단단해진 너와를 수집했지요. 세월이 지나서 너와가 깨져서, 청기와를 얹었다가 강철 기와로 다시 이었어요.

(좌상) 모운정 화반의 거북이를 탄 토끼 단청 (우상) 모운정 주초와 난간 (좌하) 기둥의 명태 문양으로 마감한 송진 채취 흔적 (우하) 모운정 건축 후 남은 석재 ⓒ 이완우

여기, 이 기둥을 보세요. 이곳은 소나무 줄기에서 송진을 채취한 흔적이 있었어요. 도편수가 이 송진 형태를 활용해서 명태같이 재치 있게 마감 처리했어요. 명태가 위로 입을 벌린 모양이죠. 도편수는 "이 명태를 안주 삼아서 이 정자에서 약주를 들면 좋겠다"며 웃으셨죠.

정자의 용머리 등 기둥머리에 장식된 여러 가지 목조각은 도편수가 직접 작업했어요. 단청은 처음 그대로예요. 단청은 전주 풍남문을 보수한 장인들이 왔죠. 그들은 서울 고궁의 단청을 시공했던 실력자라고 했어요.

정자가 있는 이 지역을 회룡동이라고 해요. 저 냇가 건너 앞산이 호두(虎頭)산으로 호랑이가 웅크리고 있는 형국이지요. 이 정자가 있는 이쪽은 용두봉(龍頭)봉 또는 당산봉이라고 해요. 당산봉 앞쪽 들녘에 여의주 바위 동산이 있고요, 이 용두봉에 채계바위(책을 쌓은 듯한 절벽)가 있는데 용의 아가리(입)라고 하죠. 이 지역의 풍수와 정자가 잘 어울리고 있어요.

진안 백운면 운교리 모운정 편액과 기둥 상부 장식 목조각 ⓒ 이완우

진안 백운면 운교리 전영태 고택. 이 집의 방에서 이한봉 도편수가 모운정 건축 기간에 머물렀다. ⓒ 이완우

진안 백운면 운교리 모운정, 진안의 광한루 ⓒ 이완우

덧붙이는 글 | 모운정 위치: 전북 진안군 백운면 운교리 837-1

