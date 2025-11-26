김종욱 논산시의원 "청사 안전관리 시급" 지적

큰사진보기 ▲김종욱 논산시의원이 25일 행정사무감사에서 현 청사 안전관리 문제를 지적하며 회계과를 상대로 질의하고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 논산포커스에도 실립니다.

충남 논산시의회 제268회 제2차 정례회 행정사무감사가 지난 25일 시작됐다. 첫날 마지막 순서로 진행된 논산시 회계과 감사에서는 현 청사 안전관리 문제가 집중 논의됐다.논산시청사는 지난해 정밀안전진단에서 D등급을 받았다. 그러나 구조보강은 여전히 지연되고 있다. 시민과 직원에게 위험을 충분히 알리지 않았다는 지적도 제기됐다.김종욱 의원은 "청사 안전은 시설 관리가 아니라 생명과 직결된 문제"라고 지적했다. 그는 정밀안전진단 보고서를 언급하며 "보고서에는 긴급 보강과 사용 제한 검토가 명시돼 있지만 시는 이를 적극적으로 알리지 않았다"고 말했다.김 의원은 "청사 주변에 경고 표지조차 잘 보이지 않는다"며 "정기점검 결과도 매번 'D등급 양호'로만 적혀 있어 정밀진단 경고가 사실상 희석됐다"고 강조했다.옥상과 난간, 과하중 등 구조적 위험 요소가 수년째 지적됐지만 보강이 이뤄지지 않은 점도 문제로 지목됐다. 김 의원은 "이는 예산의 문제가 아니라 행정의 책임과 태도 문제"라며 "시의 안전 불감증이 심각하다"고 말했다.논산시는 신청사 건립을 추진 중이다. 그러나 김 의원은 "새 청사를 짓는다고 해서 기존 청사의 안전을 소홀히 해선 안 된다"고 했다. 그러면서 회계과에 세 가지 조치를 요구했다.첫째, 정밀진단에서 제시한 보강 내용을 바탕으로 구체적인 구조보강 실행계획을 세워 의회에 보고할 것. 둘째, 부위별·연도별 보수 이력과 점검 결과를 시민에게 투명하게 공개할 체계를 구축할 것. 셋째, 신청사 추진과 별도로 현 청사의 중장기 유지관리 계획과 재원 마련 방안을 갖출 것.이에 대해 서승권 회계과장은 "안전은 아무리 강조해도 지나치지 않는다"며 "구조보강 필요성에 동의한다"고 밝혔다. 그는 "계획과 근거자료를 의회에 제출하겠다"고 했지만 "신청사 건립과 이전 업무로 예산 부담이 크다"며 현재 보류된 배경을 설명했다.김 의원은 "말로만의 동의가 아니라 실제 계획으로 보여줘야 한다"고 다시 강조했다. 그는 "보강공사 계획, 이행 일정표, 점검 자료를 정확히 제출해야 한다"며 책임 있는 행정을 요구했다.이날 감사에서는 신청사 추진과 현 청사 안전관리의 균형이 논산시의 중요한 과제임이 확인됐다. 향후 시의 후속 조치가 주목된다.