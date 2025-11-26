여수 '섬 복지' 10년, 시민의 힘으로 쓴 감동의 역사

큰사진보기 ▲여수시민복지포럼 창립 10주년 행사장 ⓒ 백억선 관련사진보기

"개인적으로 여수 섬 복지 봉사활동을 지난 10년이라는 긴 세월 동안 오직 봉사와 나눔으로 이어 왔습니다. 이 모든 것은 보이지 않는 곳에서 땀과 열정을 바쳐주신 재능기부 자원봉사자들, 그리고 묵묵히 지원해주신 후원 단체와 시민들의 깊은 정성 덕분입니다. 진정한 복지는 '자발적인 참여'에서 시작된다는 것을 지난 10년이 증명했습니다."

큰사진보기 ▲2025년 7월 월호도 섬복지 미용봉사활동 ⓒ 박양선 관련사진보기

큰사진보기 ▲2024년 7월. 여수시 삼산면 거문도항에서 삼계닭 전달행사 장면 ⓒ 박양선 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲'한국 섬복지의 미래' 심포지엄 광경 ⓒ 오병종 관련사진보기

큰사진보기 ▲'한국 섬복지의 미래' 심포지엄 광경 ⓒ 오병종 관련사진보기

큰사진보기 ▲여수시 화정면 제도 섬복지활동 이미용 봉사2024년 1월. 거동 어려운 분에게는 가정을 방문해서 도와드렸다. ⓒ 박양선 관련사진보기

큰사진보기 ▲사단법인 여수시민복지포럼 임채욱 이사장이 인사말을 하고 있다. ⓒ 오병종 관련사진보기

"내년 여수에서 열릴 섬박람회를 통해 섬에 대한 인식의 대전환이 이뤄져야 한다고 봅니다. 섬 주민들의 삶이 실제로 향상되는 박람회여야 합니다. 행사만 치르고 이벤트로 끝나버려서는 안 됩니다. 섬박람회 후 '일시적 이벤트에 불과했다'는 평가가 나오지 않도록 해야 합니다. 만약 여수섬박람회를 국제 이벤트로 치르고도 섬 주민들이 여전히 소외되고, 섬에서의 삶이 예전처럼 어렵고 불편하다면 박람회를 치를 이유가 없습니다."

덧붙이는 글 | 이 기사는 여수복지뉴스에도 실립니다.

사단법인 여수시민복지포럼(아래 복지포럼) 임채욱 이사장의 목소리는 벅찬 감동으로 가득 차 있었다.지난 25일 오후, 전남 여수 디오션 리조트 3층 벨라스타홀에서는 여수시민들의 복지 시민운동을 이끌어온 여수시민복지포럼의 창립 10주년 기념행사와 심포지엄이 열렸다. '복지 사각지대 자원 연계 체계 구축'이라는 비전 아래 시민들의 자발적인 힘으로 척박했던 섬 복지 영역에 새로운 희망의 길을 만들어 온 이들의 발자취가 이날 한데 모였다.특히 임 이사장은 '섬 복지'라는 단어를 자신들의 섬 봉사활동을 통해 일반화된 복지 용어로 자리 잡게 했다고 설명했다.여수시민복지포럼은 '더불어 행복한 여수'를 만들겠다는 일념으로 2015년 11월 19일 창립된 비영리단체다. 복지에 관심 있는 시민들이 모여 복지 시민의식 함양, 나눔과 봉사, 기부 문화를 확산시키고자 했다. 이들의 설립 이념인 '참여, 소통, 실천'은 지난 10년 동안 특히 지리적 접근성이 떨어지는 섬 지역에서 빛을 발했다.복지포럼의 핵심 사업은 '섬 지역 자원 연계 활동 및 정기적인 도서 지역 방문'이다. 단순히 물품을 지원하는 수준을 넘어, 섬 지역의 의식주 기본 서비스 연계와 문화 지원 활동 등을 통해 실질적인 복지 공동체 형성을 목표로 해왔다.특히 매년 초복을 앞두고 진행되는 '섬 어르신 삼계닭 나눔'은 여수시민들의 자발적인 성금으로 10년 이상 이어져 온 자랑스러운 시민 나눔 문화의 상징이 되었다.이러한 순수한 자력 봉사는 어려운 여건 속에서도 포기하지 않고 '스스로 실천하는 자세'를 길러 나눔 문화 확산에 앞장서겠다는 단체의 초심을 고스란히 보여준다.이날 행사는 1부 창립 10주년 토론회와 2부 기념행사로 나뉘어 진행되며, 단순한 축하를 넘어 앞으로의 10년을 준비하는 논의의 장이 되었다.1부 토론회에서는 '한국 섬 복지의 현재와 미래'를 주제로 섬 복지 실현을 위한 정책 및 실천 사례를 공유했다.전라남도 섬발전지원센터 정태균 센터장을 좌장으로, 베타니아 작은나루 김민희 센터장, 쌍봉종합사회복지관 김종진 관장, <한국섬> 시리즈 저자 이재 작가, 진도노인복지관 장애순 관장, 신안군사회복지협의회 정종권 팀장, 범민문화재단 정희선 이사장 등이 참여해 각자의 경험과 비전을 나눴다.현장에서 만난 임채욱 이사장은 다가올 '여수 섬박람회'에 대해 기대와 우려를 동시에 표하며 "박람회가 관광 중심으로 흐르기 쉽지만, 섬은 육지보다 복지가 취약한 만큼 관광과 복지가 반드시 함께 어우러져야 한다"고 강조했다.또한 섬박람회 준비 과정에서 주민과 섬 지역 이장 등 지역 오피니언 리더들의 인식이 아직 낮다는 점을 지적하며, 복지포럼과 같은 시민 참여 조직의 적극적인 역할을 강조했다.2부 기념행사에서는 단체의 지난 활동을 집약한 시간이 이어졌다. '여수 섬복지 10년 활동 보고회'를 통해 자원봉사자들의 노고를 소개했고, 행사장 곳곳에 전시된 활동 사진들은 참석자들의 마음을 깊이 울렸다.10년간 헌신해 온 유공자와 후원자들에 대한 표창은 섬 복지 활동의 진정한 주역이 누구인지 다시금 확인하는 시간이 되었다.또한 임채욱 이사장은 10년간의 활동을 집대성한 저서 <한국 섬복지의 오늘과 내일 - 여수섬복지 활동을 중심으로>를 발간해 단순한 봉사가 아닌 학술·문화적 성과로까지 확장되고 있음을 보여주었다. 이 책은 행사에 참석한 시민들에게 무료로 배부됐다.여수시민복지포럼은 지난 10년 동안 500회 이상 여수 섬을 방문해 찾아가는 복지 서비스를 제공했으며, 매년 4000명 이상의 섬 주민에게 실질적인 도움을 전했다.봉사 열기도 뜨거워 매년 재능봉사자 1500명 이상이 참여했다. 2019년부터 전남사회복지공동모금회와 협력하며 지난 7년간 투입된 사업비는 총 2억 8600만 원에 이른다.회원들은 매주 1~2회 10명 내외의 재능봉사단을 꾸려 섬마을 거동 불편 어르신, 장애인, 독거 어르신 등을 대상으로 봉사를 이어 왔다. 이·미용 서비스, 밑반찬 제공, 문화예술 공연, 보건·의료 서비스, 말벗, 집안 정리 등 종합 돌봄 복지 서비스가 제공됐다.이 모든 결과는 '함께'의 힘이었다. 복지포럼의 활동을 든든히 뒷받침한 후원 기관과 협력 단체들 또한 섬 주민들의 행복을 만들어 온 중요한 주체들이다.여수시민복지포럼의 지난 10년은 '시민의 힘이 복지를 바꾼다'는 사실을 증명한 시간이었다. 지역 복지 간담회, 토론회, 정책 제안 활동 등은 올바른 복지 방향을 모색하는 노력의 일환이었다. 특히 앞으로는 청소년 진로 탐색 교육, 맞춤형 자원봉사 교육 등을 통해 지속 가능한 지역 복지 공동체를 육성하고자 한다.임채욱 이사장이 강조했듯, 지난 10년이 재능기부 봉사자들과 시민 후원으로 이루어진 것처럼, 복지포럼은 앞으로도 복지 사각지대 해소를 위해 홍보, 서비스 연계, 자원 개발에 적극 나설 계획이다.'더불어 행복한 여수'를 향한 복지포럼의 발걸음은 멈추지 않을 것이며, 시민들의 자발적 나눔 문화 확산에도 보다 큰 역할을 할 것으로 기대된다.섬 복지 10년의 역사를 마무리하고 새로운 10년을 시작하는 여수시민복지포럼의 다음 걸음에 여수 시민들의 지속적인 관심과 격려가 더해지길 바란다. 섬 복지 서비스 제공 통로가 민·관의 일관된 창구를 마련해 불필요한 '중복'도, 의도치 않은 '소외'도 더는 발생하지 않기를 기대한다.끝으로, 섬복지 10년을 이끌어온 임 이사장은 2026여수섬박람회에 대해 이렇게 당부했다.