문화

연재제주항공 여객기 참사 1주기 - 보고 싶다는 말  |  2화
25.12.05 09:03최종 업데이트 25.12.05 09:03

보고 싶다는 말을 버릇처럼 중얼거리다가

[제주항공 여객기 참사 1주기 - 보고 싶다는 말] 권민경 '보고 싶다는 말'

2024년 12월 29일, 무안공항에서 일어난 제주항공 여객기 참사는 예견된 비극이었지만, 추모 1주기를 앞둔 현재까지 방관과 무관심으로 사람들의 기억 속에서 잊히고 있습니다. 12월 1일부터 29일까지 일주일에 두 번 연재되는 여덟 편의 추모 시를 통해 책임자들에게는 제대로 된 반성과 처벌을 요구하고, 유가족들에게는 깊은 애도의 마음을 전합니다. 여덟 편의 시는 한국작가회의 시분과위원회에서 기획한 추모 시집 <보고 싶다는 말>(안온북스)에 수록된 작품입니다.

2024년 12월 31일 제주항공 여객기 참사 현장인 전남 무안군 무안공제공항 활주로 주변에 고인을 애도하는 꽃과 글이 놓여 있다.
2024년 12월 31일 제주항공 여객기 참사 현장인 전남 무안군 무안공제공항 활주로 주변에 고인을 애도하는 꽃과 글이 놓여 있다. ⓒ 소중한

보고 싶다는 말
- 권민경

우리의 짝사랑은 언제 끝날까

나는 보고 싶다는 말을 버릇처럼 중얼거리다가
입을 다문다

침묵은 아니다 정체 모를 기관에서 자꾸 솟아나는
말하자면 애를 쓰고 있지 않아도 솟아나는 호르몬이나
내 몸을 돌고 도는 피의 흐름
막을 수 없이 일어나는 일들

몸의 작용보다 속도가 빠른 마음 작용

어쩔 수 없는 시간의 흐름
하루가 오고 가는 속도
누군가는 순리라 부르는 자연스러움
그런데 난 왜 자꾸 어지러울까
소용돌이 속에서 헤엄치는 것처럼

사람은 잊어야 살 수 있다는데
솟아나는 감정은
어쩔 수 있는 게 아니라

오늘도 아무렇지 않게 해가 지고
모두가 사는 집에 작은 불이 켜지고

매일 켜지는 불을 순리라 하진 않겠지만
삶이라 부를 순 있을 것

자연스러운 슬픔처럼

시인_권민경 : 2011년 동아일보 신춘문예로 작품 활동을 시작했다. 시집으로 <베개는 얼마나 많은 꿈을 견뎌냈나요> <꿈을 꾸지 않기로 했고 그렇게 되었다> <온갖 열망이 온갖 실수가>가 있다.



연재

제주항공 여객기 참사 1주기 - 보고 싶다는 말

(사)한국작가회의

(사)한국작가회의는 이 땅의 대표적인 문인단체로서 표현의 자유와 사회의 민주화를 위해 헌신했던 <자유실천문인협의회>와 <민족문학작가회의>의 정신을 계승한다.

이 기자의 최신기사어린 남매 손잡고 앞장서 계엄 반대 외치고



