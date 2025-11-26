자본소득이 노동소득을 조롱하는 시대가 두렵다

큰사진보기 ▲구글 제미나이를 활용해 제작한 자료이미지 ⓒ 오마이뉴스 관련사진보기

이재명 대통령 취임 이후 지난 석 달간 한국 주식 시장의 상승세는 주요국과 비교해도 손꼽힐 만큼 가팔랐다. '과열'이라는 평가가 나와도 전혀 어색하지 않았던 시장은, 지금은 잠시 숨 고르기에 들어간 듯 보인다. 국내 정치적 재편과 글로벌 유동성, AI·반도체 랠리가 겹치며 위험 자산 선호가 급격히 살아난 결과다.구체적으로, 취임 후 3개월(6~9월) 동안 KOSPI는 22.8%(9월 10일 기준) 상승했고, 연간으로는 61%가량 올랐다는 언론 보도가 어졌다. 이 과정에서 이 대통령이 던진 '한국에서도 부동산 소득만이 아니라 주식·펀드 등의 자본 소득도 가능하다'는 화두는, 적어도 시장 심리 속에서 한층 현실감을 얻는 순간처럼 보였다.그러나 필자와 같은 과대평가론자들은 이런 호황 속에서도 불안감을 감출 수 없다. '자본 소득이 주도하는 국가가 과연 건강한가'라는 근본적 질문 때문이다. 이미 미국에서는 상위 계층의 자본·금융 소득이 중·하위 계층의 노동 소득을 압도하며 전체 불평등을 끌어올리고 있다. 자본시장이 활황일수록, '일하는 사람의 몫'이 아니라 '자산을 가진 사람의 몫'이 기하급수적으로 커지는 구조가 심화되고 있는 것이다물론 한국과 미국을 단순 비교하는 것은 불가능하다. 미국 달러는 기축통화다. 제조업 고용 비중이 줄고 노동 소득이 정체되더라도, 미국은 달러 패권과 금융·빅테크·첨단 제조라는 소수 고부가가치 산업에 기대어 버틸 수 있는 구조를 갖고 있다. 반면 한국은 원화가 강하지 않으며, 수출 주도의 제조업이 국가 생존과 직결된 구조다. 제조업의 기반을 무너뜨린 채 금융과 자본시장으로만 버티는 길은 애초에 선택지조차 아니다.그럼에도 지금 우리가 마주한 변화는 분명하다. 우리 삶에서 부동산에 '몰빵'해 초과 수익을 기대하는 길밖에 없던 구조에, 자본 시장이라는 또 다른 경로가 열리기 시작했다는 점이다. 이는 부동산 공화국의 왜곡을 완화하는 한 방향으로 평가할 만하다.그러나 바로 여기서 질문이 시작된다. 노동 소득의 복원 없이 자본 소득을 확대하는 방향 전환이 과연 어떤 미래를 부를 것인가. 우리가 묵시록처럼 떠받들어 온 미국식 자본주의를 지금 어떤 괴물들을 낳고 있는지를 직시하지 않는다면, 우리는 '부동산 공화국'을 피하려다 더 흉포한 '약탈적 기술 봉건주의'를 불러들일지도 모른다. 지금 우리가 짚어야 할 것은 바로 이 지점이다.현대 자본주의는 여전히 번영의 엔진으로 칭송받지만, 그 이면에는 심화되는 불평등과 권력 집중이라는 치명적인 그림자가 드리워져 있다. 토마스 피케티가 던진 r > g(자본수익률 > 경제성장률) 공식은 단순한 수식이 아니다. 자본 수익률이 경제 성장률을 장기간 상회하면, 경제 전체의 파이는 커지는 것처럼 보여도 상속과 자산 증식을 통해 부가 상층부에 고착되는 '세습 자본주의'로 기울게 된다는 역사적 논증이다. 피케티는 방대한 자료를 통해 이 경향이 우연이 아니라 구조적 추세임을 설득력 있게 보여주었다.그러나 이 이론에도 한계가 존재한다. 데이터 해석에서 오류가 지적되며(세금 회피나 자본 가치 평가 변화 과소평가 등), r > g가 불평등의 필요 조건일 뿐 충분 조건은 아니라는 반론이 있다. 기술 혁신, 교육 투자, 정책 개입(누진세)이 격차를 완화할 수 있다는 점도 무시할 수 없다. 그럼에도 피케티의 핵심 통찰인 '자본 중심 성장의 위험성'은 여전히 유효하며, 한국처럼 자본 시장 확대를 추구하는 국가에서 특히 경종을 울린다.한국 사회는 오랫동안 이 세습 자본주의의 가장 전근대적인 형태인 '부동산'에 매달려 왔다. 토지와 아파트 가격 상승에 기대어 부를 축적하려는 욕망은, 생산적 투자보다 '땅값 오르기'를 더 안전한 수단으로 만들었다. 땅과 아파트에 묶인 돈은 흐르지 않고 고여, 실물 경제를 질식시키는 '지대 추구(rent-seeking)의 늪'을 만들었다.그러나 문제는 방향이 아니라 조건이다. 노동 소득의 뒷받침 없는 자본 소득 주도 성장은 사상누각이다. 실질 임금은 정체되거나 후퇴하는데, 주식·채권·펀드에 투자할 수 있는 여유 자금은 상층부에만 집중된다면, 자본 시장 확대는 곧 상층부의 자산 증식을 위한 또 하나의 통로로 전락할 위험이 크다.땀 흘려 일하는 가치가 조롱받고, '일해서는 집 한 채도 못 산다'는 냉소가 상식이 된 사회에서, 자산 시장의 부양만으로 건강한 성장을 담보할 수 없다. 노동 소득의 안정, 최저임금과 사회안전망, 실질 임금과 생산성 간 괴리 해소 없이, r>g의 구조는 오히려 더 날카롭게 우리를 찌를 것이다.자본주의는 '자유 시장'을 신성한 룰처럼 말하지만, 오늘날 우리가 마주하는 시장은 교과서 속의 중립적 장터와는 거리가 멀다. 행동 경제학이 밝혀냈듯, 인간은 합리적 계산에 따라 움직이는 존재가 아니라, 편향과 감정, 정보의 비대칭에 쉽게 휘둘리는 존재다. 이런 인간의 약점을 가장 잘 이해하고 활용하는 주체가 누구인가. 더 이상 국가나 정치권이 아니라, 방대한 데이터를 독점한 플랫폼 기업들이다.소비자는 자유롭게 선택하는 것처럼 느끼지만, 실제로는 추천 알고리즘과 광고 시스템, 가격 조정 전략이 설계한 좁은 경로 위를 걷고 있을 뿐이다. 특히 플랫폼·빅테크·의료·통신과 같은 핵심 산업에서 가격은 더 이상 교과서적 수요·공급의 단순한 결과라기보다, 소수 독점 기업의 이윤 극대화 전략에 의해 크게 좌우된다. '보이지 않는 손'은 이미 거대한 기업의 서버 룸과 데이터 센터로 이주했다.이런 기울어진 운동장에서 '시장에 맡기라'는 말은, 사실상 강자가 약자를 포식하도록 방치하라는 말과 다르지 않다. 케인즈가 주장한 국가 개입은 사회주의적 통제를 향한 슬로건이 아니라, 자본주의가 스스로를 파괴하지 않도록 붙이는 최소한의 안전장치였다. 대공황 이후 미국과 유럽이 뉴딜, 복지국가, 금융 규제, 노동자 권리 보장을 결합한 '관리 자본주의' 체제를 통해 한동안 안정과 성장을 동시에 누릴 수 있었던 것도 이 때문이다.시장은 스스로 도덕적일 수 없다. 인간의 욕망은 끝이 없고, 그 욕망이 데이터와 알고리즘을 통해 정교하게 수익화되는 시대에는 더욱 그렇다. 공정한 룰을 설정하고, 룰을 어기는 자를 엄정하게 제재하며, 독점과 담합을 해체할 공적 권위는 필연적이다. 순수 자유 시장이라는 환상을 깨고, 국가는 다시 한 번 적극적인 조정자이자 심판으로 전면에 나설 수밖에 없다.미국은 지난 수십 년간 제조업 고용 비중이 줄어들어 왔다. '스마일 커브'라는 말이 상징하듯, 설계·브랜드·마케팅 같은 상단부와 금융·플랫폼 같은 무형 자산 영역에서 엄청난 부가가치를 창출하는 대신, 생산은 저임금 국가로 외주화하는 모델이 정착다. 애플은 공장을 직접 소유하지 않으면서도, 글로벌 공급망을 통제하고 설계·브랜드·생태계 장악을 통해 천문학적인 이익을 독식한다.그러나 미국이 이 모델을 유지할 수 있는 것은, 기축통화로서의 달러, 압도적인 군사·기술력, 그리고 여전히 강력한 첨단 제조·방위산업이라는 '하드 파워'가 뒷받침되기 때문이다. 미국의 제조업은 포기된 것이 아니라, 고용을 줄이는 대신 소수 고부가가치 분야에 집중되는 방식으로 재구성됐다.문제는 이 모델이 다른 나라, 특히 한국과 같은 중견 제조국에는 그대로 적용될 수 없다는 점이다. 한국이 같은 방식으로 제조업 기반을 허물고 금융·빅테크에만 의존하는 경제로 전환한다면, 그 끝은 번영이 아니라 붕괴일 가능성이 훨씬 크다. 삼성전자가 애플을 흉내 내어 국내 공장을 닫고 금융·투자·플랫폼 비즈니스에만 집중한다면, 그것은 기업의 이익이 될지언정, 한국 경제 전체로는 재앙에 가깝다.더욱 우려스러운 것은, 이 경제 구조의 변화가 단지 '기업 전략의 선택'에 머물지 않고, 국가 권력의 성격과 민주주의의 기반을 동시에 바꾸고 있다는 점이다. 바로 이 지점에서 실리콘밸리 테크노크라트(technocrat, 기술관료)와 트럼프 정치 연합이 만나고 있다. 돈을 벌어들이는 방식이 바뀐 만큼, 권력을 장악하는 방식도 변하고 있는 것이다. 테크 리더들은 혁신 기여라는 긍정적 측면을 가지지만, 독점적 지위 강화가 사회 불평등을 증폭시킬 위험이 크다.이번 미국 대선에서 드러난 트럼프 연합의 본질은 단순한 포퓰리즘이나 인종주의를 넘어서 있다. 워싱턴포스트가 분석한 '트럼프월드의 여섯 파벌' 가운데 가장 이질적이면서도 장기적으로 위험한 집단이 바로 테크 우파다. 이들은 실리콘밸리 빌리어네어, 암호화폐 자본, 일종의 반민주주의적 지식인 네트워크로 구성된 느슨한 연합체다.이들은 서로 완전히 조직된 단일 세력이라기보다는, 규제 없는 시장과 플랫폼·데이터·AI·암호화폐에 대한 독점적 지위를 공유 이익으로 삼는 네트워크다. 연방거래위원회(FTC)나 반독점 규제, 노동·환경 규제를 약화시키고, 선거와 사법 제도를 흔드는 한편, 그 틈새에서 자신들의 영향력을 극대화할 수 있기 때문이다.피터 틸, 일론 머스크로 상징되는 신 테크노크라트들은 공공연히 국가 개입을 혁신의 적으로 규정한다. 그들이 내세우는 가치는 '혁신'과 '자유'이고, 표어는 '반 관료주의'이지만, 그 실질은 기술 독점을 통해 민주적으로 선출된 정부보다 더 큰 권력을 쥐려는 야심에 가깝다. 팔란티어의 데이터 독점 논란, X(구 트위터)의 여론 조작 우려, 암호화폐 산업이 금융 규제의 바깥에서 거대한 자본을 움직이는 방식은, 이 야심의 여러 단면을 보여준다.이들이 꿈꾸는 질서는 더 이상 고전적 의미의 시장 자본주의가 아니다. 소수 기술 엘리트와 플랫폼 기업이 데이터와 알고리즘, 인프라를 장악하고, 이용자와 노동자는 그 생태계에 속한 '봉신'처럼 종속되는 구조다. 이른바 '테크노 봉건주의(techno-feudalism)'라 불리는 그림이다.만약 미국 민주당과 진보 세력이 이 흐름을 제어하지 못한다면, 미국뿐 아니라 전 세계가 이들의 독점적 지배 아래 놓이는 시대가 올지도 모른다. 이는 단지 경제 체제의 변화가 아니라, 민주주의 자체의 중대한 위기다. 그러나 이들의 접근이 AI·암호화폐 분야 혁신을 촉진한 사례도 있으므로, 규제는 균형 있게 설계되어야 한다.피케티의 경고에서 지대 추구의 늪, 실리콘밸리 테크노크라트와 트럼프 연합에 이르기까지, 우리가 추적해 온 흐름은 결국 하나의 결론으로 수렴된다. 시장 만능주의의 시대는 이미 끝났다. 국가는 더 이상 시장의 한 플레이어로 남아 '비즈니스 친화적 정부'를 자처하는 데 그쳐서는 안 된다. 룰을 만드는 주체이자, 룰을 어기는 자를 퇴장시키고 독점을 해체하는 엄격한 심판관의 자리를 기꺼이 감당해야 한다.진정한 자유는 약육강식의 정글에서가 아니라, 공정한 법과 질서, 투명한 규칙 안에서만 가능하다. 오늘 우리가 필요로 하는 것은 자본의 속도에 휘둘리는 무능한 정부도, 포퓰리즘적 분노를 이용해 특정 집단을 향한 증오만 부추기는 정치권도 아니다. 기술 독점과 금융의 탐욕을 통제하고, 노동 소득의 기반을 복원하며, 토지·부동산·금융 자본에 대한 정당한 과세와 강력한 반독점 정책을 실행할 수 있는 '영리하고 강한 국가'다.한국 사회 역시 부동산에 갇힌 자산 축적 경로에서 벗어나야 한다는 점에는 이견이 없다. 그러나 노동 소득의 회복, 비정규·플랫폼 노동자의 권리 보장, 토지·부동산·금융 자본에 대한 정당한 과세, 데이터·알고리즘에 대한 민주적 통제 없이, 단지 자본 소득의 문만 넓게 열어젖힌다면 결과는 뻔하다. 부동산 공화국의 늪에서 간신히 빠져나왔다고 안도하는 순간, 우리 앞에 더 깊은 '약탈적 기술 봉건주의'의 구덩이가 기다리고 있을 것이다.이 구덩이를 피하도록 제도를 설계하고, 규칙을 다시 짜고, 자본과 기술 위에 민주주의를 다시 세우는 것. 이것이 오늘 한국 국가가, 그리고 우리 사회가 외면할 수 없는 책무다. 자본 소득이 노동 소득을 조롱하는 시대에, 우리는 민주주의를 포기하지 않고 인간다운 삶을 지켜낼 수 있을 것인가. 이 질문에 어떤 답을 내리느냐가, 부동산의 늪과 테크노크라트의 야망 사이에서 우리가 어느 길을 택할지를 가를 것이다.