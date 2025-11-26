'비움의 미학' 담은 한지 위 파도

큰사진보기 ▲송해석 작가 작품 '파도Ⅱ(기다림)' ⓒ 송해석 관련사진보기

"한지의 흰색을 별도의 물감으로 덧입히지 않았다. 대신 그 흰색을 '남기는 방식'으로 화면을 구성했다. 덧칠하지 않는 데서 오는 용기, 비워두는 데서 완성되는 풍경. 나는 이것을 '비움의 미학'이라 부르고 싶다."

큰사진보기 ▲송해석 작가의 작품 '잔파도 추억' ⓒ 송해석 관련사진보기

큰사진보기 ▲송해석 작가의 작품 '파도Ⅳ(휴식하듯 노랑새)' ⓒ 송해석 관련사진보기

큰사진보기 ▲송해석 작가의 작품 '파도(강인함이여…)' ⓒ 송해석 관련사진보기

큰사진보기 ▲송해석 작가 작품 '파도(풍선여행)' ⓒ 송해석 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 인천투데이와 충남도청에도 실립니다.

서산시문화회관 전시실에서 송해석 작가 초대전 '기다림, 비움으로 채워지다'가 오는 12월 1일부터 7일까지 열린다. 파도와 한지, 그리고 '기다림'이라는 오래된 감정을 매개로 한 그의 작품은, 요란하지 않지만 깊숙하게 스며드는 힘을 지니고 있다. 달의 인력에 이끌려 끊임없이 밀려오고 사라지는 파도의 모습 속에서 송해석 작가는 기쁨과 후회, 미련과 고요함을 발견했다. 그리고 그 감정들을 한지 위에 조용히 내려앉혔다.지난 25일 번화로 그의 작업실에서 만난 송해석 작가는 이렇게 말했다.멀리서 보면 잔잔한 풍경처럼 보이지만, 가까이 다가가면 번짐, 여백, 미세한 터치들이 겹겹이 쌓여 관람자를 한순간 멈춰 세울 것 같다. 작가는 "먼저 멀리서 전체를 보고, 그리고 한 발 더 다가와 여백의 속살을 들여다 보기 바란다. 그 과정에서 관람자는 한 작품 안에서 서로 다른 '시간'을 경험하게 될 것"이라고 했다.서산에 뿌리를 둔 중견 한국화가 송해석은 대한민국미술대전 한국화 부문 초대 작가로 선정된 바 있다. 다양한 미술대전에서 특선과 입선을 거듭해왔다. 최근에는 서산문화재단 레지던시 입주 작가로 활동하며 지역과 예술의 접점을 넓히고 있다.그가 이번 전시에 붙인 부제는 '비움으로 채워지다'이다. 아이러니하지만, 비워낸 자리에서야 비로소 채워지는 감정들이 있다. 기다림이란 바로 그런 것일지 모른다. 송해석 작가는 마지막으로 이런 말을 했다. "일상 속 스쳐 지나가는 찰나의 순간들이 오래도록 마음에 머물기를 바란다"라고.