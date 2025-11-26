"주차장 태양광, 지역이 먼저 나서야"

큰사진보기 ▲발재중인 배슬기 활동가의 모습 ⓒ 이경호 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲간담회 모습 ⓒ 이경호 관련사진보기

주차장 태양광 의무화 시행이 눈앞으로 다가오면서 지역 차원의 전략을 모색하는 움직임이 본격화되고 있다. 대전환경운동연합과 지역에너지전환네트워크는 지난 25일, '대전 주차장 태양광 공공성 확대 전략 간담회'를 열고 공영·민영 주차장의 재생에너지 도입 가능성과 지자체의 역할을 논의했다. 이번 간담회는 최근 정부가 주차장 태양광 설치를 의무화한 가운데, 대전이 어떤 방식으로 실행력을 확보해야 하는지 현장의 목소리를 모으는 자리였다.대전시 담당부서를 초대해 함께 논의를 요청했으나 참석하지 않았다.환경운동연합 조사에 따르면 대전은 공영주차장만 158곳에 달하며, 잠재 설치용량은 약 10만2777kW로 분석된다. 이는 대전이 지나치게 제한된 태양광 입지 조건을 가지고 있다는 기존의 인식과 달리, 도심 내에서도 충분한 재생에너지 공급 기반을 확보할 수 있음을 보여주는 수치다. 간담회 참가자들은 "주차장 태양광은 추가 개발 없이도 가능한 대표적 유휴부지 활용"이라며, 지역 에너지 전환의 현실적 해법으로서 중요성이 크다는 데 의견을 모았다.첫 번째 발제는 배슬기 환경운동연합 활동가가 맡아 대전 지역 주차장 태양광 현황과 전국 조사 결과를 공유했다. 배 활동가는 "주차장 태양광은 전력 수요처 인근에서 공급이 이루어져 계통 부담을 줄이고, 별도의 토지 개발이 필요하지 않아 환경 훼손을 최소화할 수 있다"고 설명했다. 환경운동연합은 2023년부터 전국 주차장 잠재량을 조사해 왔으며, 그 결과 전국 공영·민영 주차장에 태양광을 설치할 경우 약 2.9GW 규모의 추가 재생에너지 공급이 가능하다는 분석을 내놓은 바 있다.배 활동가는 "이 용량은 국내 전기차 전체 예상 전력 소비량의 두 배가 넘는 수준"이라며, "그만큼 주차장 부지의 에너지 잠재력이 크다"고 말했다. "대전의 경우 특히 대학내 공용주차장의 활용이 높다"고 설명하고 시행을 위한 준비와 협업을 빠르게 진행할 필요가 있다고 강조했다.두 번째 발제에서는 공공에너지재생연대 한재각 집행위원이 주차장 태양광 의무화의 법적 근거와 표준 조례안 필요성을 설명했다. 이번 의무화는 '신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법 시행령' 개정에 따라 2024년 11월 29일부터 시행된다. " "대전도시공사 등의 공기업의 내에 태양광사업부 설치와 에너지협동조합등을 통한 주민의 참여, 대전시의 공적투자 및 자금 확보 방안"을 마련할 필요하다고 강조했다.이어진 토론에서는 양흥모 에너지협동조합 해유 이사장, 조용준 대전환경운동연합 국장, 박은영 대전충남녹색연합 사무처장이 참여해 지역 실행 전략을 제시했다.양흥모 이사장은 "대전은 공영주차장 비중이 높아 지자체의 의지가 실제 재생에너지 확대 속도를 좌우하는 구조"라며 "민간 위탁이나 협동조합 모델을 통해 지역 내부에서 수익과 혜택이 순환하도록 하는 것이 중요하다"고 말했다. 그는 특히 "태양광 수익이 지역사회로 환원되는 구조를 만든다면 시민 수용성도 크게 높아질 것"이라고 강조했다.조용준 국장은 "대전은 산지가 적어 지상형 태양광 입지가 제한적이지만, 주차장은 예외"라며 "이제는 기후위기 대응을 핑계로 더는 시간을 늦출 수 없다"고 말했다. 조 국장은 "공영주차장 158곳만 제대로 추진해도 대전 재생에너지 전환률 개선에 큰 힘이 된다"며, "대전시가 에너지 기본계획과 연계해 중장기 목표를 세울 필요가 있다"고 밝혔다.이번 간담회는 주차장 태양광 의무화가 단순히 중앙정부의 정책이 아니라, 지역이 어떻게 준비하고 실행하느냐에 따라 실질적 성과가 달라진다는 점을 환기시켰다. 특별히 준비가 미흡한 대전시의 준비가 필요가 시급하다는데 입을 모았고 에너지자립율이 최하위권인 대전시가 재생에너지를 통한 자립율을 향상시키는 계기로 마련해야 한다고 강조했다.