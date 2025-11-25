태산종합건설, 국립창원대 발전기금 5천만원 기탁

국립창원대학교는 ㈜태산종합건설이 총 5000만 원의 대학발전기금을 기탁했다고 25일 밝혔다.



남경 대표이사는 "창원의 유일한 국립고등교육기관인 국립창원대는 창원국가산단을 중심으로 한 지역 기업과 경제 발전에 필요한 인재를 양성하는 중요한 역할을 하고 있는 만큼 국립창원대의 발전이 곧 지역사회 전체의 발전으로 이어진다고 생각한다"고 강조했다.