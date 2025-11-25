교육부산경남한줄뉴스 25.11.25 21:49ㅣ최종 업데이트 25.11.25 21:49 태산종합건설, 국립창원대 발전기금 5천만원 기탁 윤성효(cjnews) 글씨 크게보기 글자 크기조절 가 가 가 가 인쇄 원고료로 응원하기 추천 댓글 공유 국립창원대학교는 ㈜태산종합건설이 총 5000만 원의 대학발전기금을 기탁했다고 25일 밝혔다. 남경 대표이사는 "창원의 유일한 국립고등교육기관인 국립창원대는 창원국가산단을 중심으로 한 지역 기업과 경제 발전에 필요한 인재를 양성하는 중요한 역할을 하고 있는 만큼 국립창원대의 발전이 곧 지역사회 전체의 발전으로 이어진다고 생각한다"고 강조했다. #대학 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 윤성효 (cjnews) 내방 아이콘구독하기 오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다. 이 기자의 최신기사창원시의회 예산결산특별위원장에 한은정 의원 선임 갤러리 오마이포토 을사늑약 120년, 일본의 역사왜곡과 군국주의 강화 규탄 1/7 이전 다음 이전 다음 이진숙 전 방통위원장, 영등포경찰서장 등 고발 이배용, 휠체어 타고 지하로 '도둑 출석' 정성호 법무부장관, 검찰의 대장동 항소 포기 관련 도어스테핑 국민의힘, 대검찰청 긴급 현장 규탄대회 독자의견0 Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.