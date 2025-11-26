원내 3당 '정의로운 탈석탄법 ' 공동대표 발의...정부 결단할까

▲김성환 기후에너지환경부 장관이 17일(현지시간) 브라질 벨렝에서 제30차 유엔기후변화협약당사국총회(COP30) 부대행사로 탈석탄동맹(PPCA) 등이 주관한 ‘청정에너지 전환 가속화 이니셔티브’에 참석하여 탈석탄동맹 동참 선언을 하고 있다. ⓒ 기후에너지환경부 관련사진보기