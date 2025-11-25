큰사진보기 ▲진주시 대평면, 사랑의 김장나눔 행사 열어 ⓒ 진주시청 관련사진보기

진주시 대평면(면장 송중섭)은 25일 관내 따뜻한 겨울나기를 위해 '사랑의 김장나눔' 행사를 개최했다.이날 행사는 대평면 생활개선회(회장 정인숙) 주관으로 진행됐으며, 개선회 회원 등 약 20여 명이 참여했다. 회원들은 직접 담근 김장김치 200포기를 관내 경로당과 독거노인 등 취약계층 60세대에 전달했다.