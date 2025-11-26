"32년 '민생 치안' 경험, 이제 '생활 정치'로 잇겠습니다"

큰사진보기 ▲이국찬 서산시의원 출마 예정자 ⓒ 서산시대 관련사진보기

32년 동안 입었던 경찰 제복을 벗었다. 지구대와 파출소를 시작으로 여성청소년과, 형사과, 기동대 등을 거치며 시민의 가장 가까운 곳을 지켰던 이국찬 서산시의원 출마 예정자가 '제2의 길'로 지방의회를 택했다.지난 22일 <서산시대>와 만난 이 예정자는 "평생 해온 일은 결국 현장으로 달려가 시민의 불안과 불편을 해결하는 것이었다"며 "그 경험을 이제 의정 활동으로 확장해 지역을 위해 쓰고 싶다"고 출사표를 던졌다.이 예정자는 32년의 공직 생활을 마무리하며 제2의 인생을 고민하던 중, 자연스럽게 지역 봉사의 길을 떠올렸다고 전했다. 특정 정치 세력의 기획이나 권유에 기대기보다, 현장에서 체득한 감각을 자산 삼아 지역 정치로 발을 넓힌 셈이다.그는 "평생 현장에서 쌓아온 민원 해결의 노하우를 의회에서 이어간다면 주민들에게 더 큰 도움이 될 수 있겠다는 확신이 섰다"고 출마 배경을 설명했다. 거창한 명분보다는 자신이 가장 잘할 수 있는 일로 봉사를 이어가겠다는 의지다.그가 도전장을 낸 음암·운산·해미·고북면은 전형적인 도농 복합 및 농촌 지역이다. 고령 인구 비중이 높고, 생활 안전 인프라가 상대적으로 취약해 세심한 행정력이 요구되는 곳이다.이 예정자는 경찰 재직 시절 이 일대를 누비며 '작은 위험'이 '큰 사고'로 이어지는 구조적 문제를 숱하게 목격했다. 그는 "농촌 지역에서는 방범 CCTV 한 대, 도로표지판 하나가 주민의 생명과 안전을 좌우하기도 한다"며 거창한 공약 대신 '생활 밀착형 안전'을 강조했다. 현장을 모르면 보이지 않는 주민들의 불편을 걷어내는 일, 그가 자부하는 경쟁력이다.이 예정자가 지향하는 의정 활동의 핵심은 '선제적 대응'이다. 그는 최근 공사현장 안전 조치 미흡 문제를 직접 시청 게시판에 제기해 즉각적인 행정 조치를 이끌어낸 경험을 언급했다.그는 "민원이 접수될 때까지 기다리는 것이 아니라, 시민의 불편이 무엇인지 먼저 살피고 불필요한 규제나 복지 사각지대를 발굴하는 것이 시의원의 본분"이라고 역설했다. 이는 평생 지역을 지켜온 부모 세대에 대한 예우이자, 주민을 위한 실질적인 효도라는 것이 그의 지론이다.오랜 기간 정치적 중립을 지켜야 했던 경찰 공무원 출신으로서 그가 그리는 정치는 담백했다. 이념이나 정쟁보다는 '시민'이라는 확실한 기준점을 제시했다.이국찬 예정자는 인터뷰 말미에 "어렵고 복잡한 정치 공학보다는 기본에 충실한 정치를 하고 싶다"며 "비판을 위한 비판을 지양하고, 시민이 불편하면 가장 먼저 달려가 대안을 제시하는 '지역의 해결사'로 남겠다"고 강조했다.