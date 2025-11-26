'촌스럽지 않은' 아이들과 벌인 옷차림 논쟁

큰사진보기 ▲자료사진 ⓒ fujiphilm on Unsplash 관련사진보기

"요즘 그렇게 입고 다니는 사람이 어디 있어요? 촌스러워요."

"옷차림으로 자신의 개성을 표현하는 건데, 선생님 옷은 유행이 한참 지난 거잖아요."

"옷차림으로 개성을 드러낸다면서, 유행을 따라야 한다는 게 모순된다고 생각하지 않니?"

"유행을 따른답시고 굳이 필요하지도 않은 옷과 신발을 마구 사서 쟁이는 건, 경제적 부담도 부담이지만, 지구 환경에도 해를 끼치는 행위다."

"괜히 선생님 옷차림이 촌스럽다는 말을 꺼냈다가 느닷없이 환경 파괴자로 낙인찍히고 말았네요."

한 아이의 '촌스럽다'는 말이 종일 앙금처럼 뇌리에 남았다. 내가 입은 청바지가 그의 눈에 거슬렸나 보다. 아래 바짓단이 약간 헤지긴 했어도 색조차 바래지 않은, 산 지 몇 년 안 되어 새것이나 다름없는 옷인데도 자기 할아버지가 입던 옷 같다며 비아냥거렸다.몸에 달라붙을 정도는 아니지만 통이 약간 좁은 일자형 바지다. 청바지든, 정장 바지든 내 옷의 형태는 같은 곳에서 맞춘 듯 한결같다. 심지어 운동복조차 꽉 끼이거나 펑퍼짐하지 않은 일자형이다. 색깔조차 엇비슷해 바지가 한두 벌뿐이냐는 오해를 받을 때도 종종 있다.아이들의 눈썰미는 대단한 구석이 있다. 주위를 둘러보니 과연 나와 같은 바지를 입고 다니는 사람이 드물긴 하다. 다만, '촌스럽다'는 말에 대해선 선뜻 동의가 안 된다. 소수의 드문 옷차림이어서 그런 건 아닐 테고, 부러 그들에게 촌스러움의 '기준'을 물어봤다.아이들이 판단하는 촌스러움의 기준은 '유행', 단 한 가지였다. 나이가 들수록 '트렌드'를 따라가야 한다고 입을 모았다. '패션'이 사람의 첫인상을 결정한다고도 했다. 주위 어른들의 옷차림 하나만 봐도 그가 '꼰대'인지 여부가 바로 판가름이 난다는 말까지 들어야 했다.가히 요즘 아이들은 유행에 민감하다. 종일 교복을 입고 생활하는 모습에 익숙해져서인지, 옷차림에 그렇게까지 '진심'인 줄은 미처 몰랐다. 윗옷과 바지의 색깔까지 맞추는가 하면, 양말과 신발이 옷과 어울리는지도 따진다. 집에 신발이 열 켤레도 넘는다는 아이도 있다.수능이 끝난 고3은 이미 교복을 벗어 던졌다. 덩치가 커져 교복이 잘 맞지도 않으려니와 지난 학교생활 3년간의 족쇄처럼 여기기 때문이다. 교복을 입어야 한다는 부담에서 벗어나니 세상이 달라 보이더라는 이야기도 들었다. 고1 새내기 땐 입고 싶어 안달하던 교복에 대한 양가적 감정도 수능을 경계로 눈 녹듯 사라졌다.등하굣길 고3의 요즘 옷차림을 보면, 아이들이 말하는 요즘의 '트렌드'를 대번 알 수 있다. 두 다리를 함께 넣어도 널널할 것 같은 넓은 통바지에 조금 크다 싶은 '맨투맨'과 모자가 달린 어두운색 패딩을 입고 있다. 브랜드와 색깔은 조금씩 달라도 모양새는 대개 엇비슷하다.'맨투맨'이나 '슬랙스'도 아이들의 설명을 듣고서야 옷의 형태를 가리키는 이름이라는 걸 알았다. 솔직히 그때까진 외국산 브랜드 이름인 줄로 알았다. 그들끼리의 대화에 끼어들기 위해선 알아야 할 게 참 많은 세상이다. 아이들의 관심사를 곁눈질하며 따라가기도 벅찬데 말이다.답변 삼아 무심결에 내뱉은 말에 아이들의 표정이 일그러졌다. '모순'이라는 교과서적 용어가 귀에 거슬렸던지, 이게 과연 토론을 벌일 주제냐며 볼멘소리를 늘어놨다. 요즘 아이들은 '개성'을 '유행'과 동의어처럼 사용한다. 이를테면, 유행에 민감한 걸 두고 개성이 돋보인다고 표현하는 식이다.따지고 보면, 아이들에게 '촌스럽다'는 말은 차라리 욕설에 가깝다. 멋있다, 세련돼 보인다, 감각 있다는 말부터 댄디하다나 트렌디하다는 영어식 표현과 깔쌈하다, 까리하다 등의 사투리까지 반대말은 차고도 넘치지만, '촌스럽다'는 동의어를 찾기 어렵다. 옷차림 말고도, 사고가 '촌스럽다'고 하면 '꼰대스럽다'는 말과 비슷한 악담이다.그들은 유행에 뒤처지는 걸 못 견뎌 한다. 말로는 '개성' 운운하지만, 남들이 입는 대로 입고 싶어 한다. 기실 옷차림만의 문제도 아니다. 일상 속 말투도, 행동도, 심지어 사고방식까지도 또래들과 닮아가려고 애쓴다. 무엇이든 친구들과 다른 걸 그들은 '튄다'고 표현하며 꺼린다.이태 전 겨울엔 예외 없이 무릎 아래까지 내려오는 롱패딩을 입더니, 작년엔 허리띠를 살짝 가릴 정도의 짧은 패딩이 대세였다. 내 기억이 맞다면, 작년 등하굣길에 롱패딩을 입었던 아이는 단 한 명도 없었다. 그런데, 올해는 다시 롱패딩이 유행할 거라는 이야기가 들린다.어느 해는 체형이 드러나도록 몸에 달라붙는 '슬림핏'을 찾다가 한두 해 지나서는 정반대로 '오버핏'이 유행한다. 아이들조차 유행은 돌고 돈다며, 마치 이를 피할 수 없는 '사회구조적 법칙'인 양 말한다. 패션의 변화는 지루함을 싫어하는 인간의 본성이라고 말하는 아이도 있다.'촌스럽지 않은' 아이들의 옷차림은 '획일적'이다. 사전적 의미의 개성을 드러내는 경우, 자칫 왕따를 당할 수도 있다. 뭐가 됐든, 또래 집단의 공통된 인식과 행동의 범주를 벗어나는 건 위험하다. 최소한 친구들의 불편한 시선과 장난 섞인 놀림 정도는 기꺼이 감수해야 한다.내친김에 욕먹을 각오로 아이들의 맹목적인 소비 행태를 나무랐다. 기실 옷이나 신발이 낡고 헤져서 못 입고 신는 경우는 거의 없다. 단지 유행이 지났다는 이유로 버려지는 옷과 신발이 아파트 수거함마다 수북하다. 새 걸 샀으니 버리고, 버렸으니 새로 사는 '악순환'이다.그들이 신줏단지 모시듯 하는 유행이란 것도 실상 허깨비다. 그들의 말마따나 돌고 도는 게 유행이라면, 자신들의 의지와 상관없는 맹목성을 지닌다는 뜻이다. 유행은 거스른다고 해서 처벌을 받진 않지만, 모두가 자발적으로 따르도록 만든다는 점에서 법적 강제보다 강력하다.아이들은 TV나 영화 속 연예인들의 옷차림이나 인터넷과 SNS의 광고를 통해 유행을 학습한다. 그곳에서 본 대로 흉내 내는 게 유행이다. 옷차림뿐만 아니라 안경과 헤어스타일, 심지어 말투까지도 그대로 베낀다. 말하자면, 유행은 맹목적 소비를 유도하는 자본주의의 산물이다.안타깝게도 아이들에겐 새로운 유행을 만들고 이끌어갈 만한 힘이 없다. 한 해가 멀다 않고 변화하는 유행을 따라가는 것만 해도 버겁다. 적잖은 돈과 시간이 허비될지언정, 그렇다고 유행 따라가는 걸 포기할 수도 없다. 어느덧 유행은 일상 속 '불문율' 같은 게 돼 버렸다.아이들은 '예능'을 '다큐'로 받았다며 떨떠름한 표정을 지었다. '꼰대 같은' 지적질이라는 뜻이다. 유행에 민감한 것도 죄가 되느냐며 발끈하기도 했다. 유행을 따르는 데 '진심'인 아이들이 그것에 대해 문제를 제기하는 나의 '진심'을 이해하기에는 조금 더 시간이 필요할 성싶었다.생뚱맞지만, 맹목적 소비를 부추기는 유행에 아이들이 둔감해지도록 하는 게 미래 교육의 본령이 아닐까 싶다. 이른바 '패스트 패션'의 전성기는 이미 지났다고는 하나, 그것이 끼친 해악의 '본질'은 유행이라는 이름으로 그대로 살아남았다. '촌스러운' 아이들이 많아야 좋은 학교다.