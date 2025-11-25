"사교육 강사 초청 금지" 지침, 수능 학원강사 최태성만 열외?

큰사진보기 ▲광주시교육청이 이투스 학원 최태성 강사를 부르자, 지난 17일 학벌없는사회를위한시민모임 박고형준 상임활동가가 규탄 1인 시위를 벌였다. ⓒ 박고형준 관련사진보기

큰사진보기 ▲교육부가 지난 2023년 11월 10일, 17개 시도교육청과 17개 지방정부에 보낸 공문. ⓒ 교육부 관련사진보기

서울과 광주시교육청 등이 대형 사교육업체인 이투스 학원 최태성 강사를 초청해 교육청 공식 행사를 벌여 '사교육 직원(강사) 초청 금지'를 규정한 교육부 지침을 어긴 것 아니냐는 지적이 나온다. "교육부 지침에 따라 상당수 교육청은 물론 지방정부까지 학원강사 초청 행사를 열지 않고 있는데, 수능 한국사를 가르치는 최태성 강사만 열외냐"라는 소리도 나온다.25일, <오마이뉴스>가 확인해 보니 최 강사는 지난 22일 서울시교육청이 연 '서울교육 학부모·시민 참여 한마당'에 유일한 특별강연자로 초청돼 마이크를 잡았다. 주제는 'AI시대를 살아가는 우리 자녀와 학부모에게 필요한 생각하는 힘'이었다.앞서 지난 17일, 광주시교육청도 최 강사를 불러 1000여 명의 학부모와 학생 앞에 세웠다. 주제는 '근현대사의 과정 및 원인, 앞으로 가야 할 길'이었다. 이 교육청은 보도자료에서 "강연을 맡은 최태성 강사는 이투스교육 등에서 한국사 대표 강사로 활동하고 있다"라고 그가 학원 강사임을 내세우기까지 했다.하지만 서울과 광주시교육청의 이 같은 행동은 교육부 지침 위반이라는 지적이 나오고 있다.교육부는 지난 2023년 11월 10일, 17개 시도교육청과 17개 지방정부에 보낸 공문에서 "일부 시도교육청 등에서 사교육업체 임원이 참여하는 입학설명회, 토크콘서트 등을 개최하여 공교육에 대한 신뢰를 저해하는 사례가 있다"라면서 "이에 사교육 이권 카르텔 근절을 위해 각 기관에서는 '입시설명회 등 행사 개최 시 사교육업체 임직원을 초청하는 사례가 발생하지 않도록 적극 협조해 주기 바란다"라고 요구했다.교육부는 이 공문 말고도 여러 차례에 걸쳐 '사교육업체 임직원(강사)의 강의 초청 금지' 공문을 보낸 바 있다.학벌없는사회를위한시민모임 박고형준 상임활동가는 <오마이뉴스>에 "교육부가 매년 전국 시도교육청과 지방정부에 사교육업체 강사가 참여하는 행사를 금지하는 공문을 시행하는 이유는 교육기관이 사교육을 홍보하는 이율배반을 막기 위한 것"이라면서 "이투스 학원의 일타 강사인 최태성 강사도 예외가 돼선 안 된다. 최 강사는 이 학원에서 동영상을 무료로 보여주지만, 교재로 수익을 내는 인물 아니냐?"라고 밝혔다.이투스가 운영하는 최태성 강사 홈페이지를 보면, 최 강사는 수능(대학수학능력시험) 강의도 진행하고 있다. 유료로 파는 교재는 자신이 쓴 '별별 한국사 수능개념'이다.이와 관련, 서울시교육청 관계자는 <오마이뉴스>에 "최태성 씨가 이투스 학원 강사인지 알지 못한 것도 사실이지만, 교육부 공문의 취지는 입시설명회에 학원강사를 부르지 말라는 것으로 이해했다"라면서 "그날 최 강사는 입시에 관련된 이야기를 한 것이 아니고, 한국사에 대한 강의를 진행한 것"이라고 설명했다.광주시교육청 관계자도 <오마이뉴스>에 "순국선열의 날 행사에 많은 학생들이 올 수 있도록 하려고 최태성 강사를 초청했고, 실제로 많은 학생들이 왔다"라면서 "최 강사가 입시설명회를 하도록 한 게 아니기 때문에 초청이 가능하다고 봤다"라고 설명했다.