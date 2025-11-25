경기교육감 출사표 박효진 "서열 없는 평가 방식 도입할 것"

평교사 출신 교육 운동가 박효진(63) 삶을가꾸는교육자치포럼 상임대표가 경기도교육감 출마 예상자 중 처음으로 내년 6.3 지방선거에 출사표를 던졌다.
박 대표는 25일 경기 도의회 브리핑룸에서 기자회견을 열어 출마 선언을 하며 '미친 교육의 나라, 교육 재난국' 이라고 현 교육을 거칠게 비판했다. 정치인과 교수들에게 그 책임이 있다고 주장하며 이런 문제를 해결할 적임자는 평교사 출신 현장 전문가인 자신임을 강조했다. 그러면서 학생 자살 없는 경기 교육과 악성 민원 없는 경기 교육, 교직 사회 내부 갈등 없는 경기 교육을 만들겠다고 약속했다.
특히 학생 자살 없는 경기 교육을 위해 입시와 성적으로 인한 압박을 최소화하도록 교육 과정과 수업·평가를 과감하게 바꾸겠다고 강조했는데, 그 방법이 파격적이다.
"학생들이 직접 교육 과정 편성에 참여하고, 교사와 함께 수업을 만들어가며, 성적과 서열이 없거나 나타나지 않는 평가 방식을 도입하겠습니다. 학생들이 자기가 좋아하는 분야나 내용을 마음껏 공부해서 자신의 끼와 재능을 최고로 발휘하고 진로를 찾아갈 수 있도록 학교 교육 과정 운영을 유연화 하겠습니다."
이날 기자회견에는 학부모와 학생이 직접 참여해 박 대표를 응원했다.
조정옥 인덕원고 학부모는 "박 선생님은 학부모 책 읽기 모임과 교사·학부모가 함께하는 일출 산행을 꾸준히 운영했고, 방학에는 탁구 모임, 사회 과학 아카데미를 열어 학생들의 활기찬 학교생활을 도와줬다"며 "(그래서)박 선생님이 학교를 떠나게 되었을 때 학교에 더 근무할 수 있게 해달라고 학부모들이 교육청에 요구를 할 정도였다"라고 말했다. 이어 "아이들의 아름다움을 알고 학교를 사랑하는 박효진 선생님이 교육의 위기를 헤쳐 나갈 확실한 사람"이라고 응원했다.
이어 김민찬 명문고(광명시) 3학년생은 "초등학생 때부터 학원 뺑뺑이와 많은 학원 숙제에 지치다 보면 우울함과 짜증으로 가득하여 70%의 아이들은 감정이 뾰족해져 있어, 건드리거나 마음에 안 들면 친구, 선생님 가리지 않고 분노를 표출한다"며 "제발 안전하고 평화로운 학교를 만들어 달라"고 호소했다.
"100조 예산에 사교육비 40조, 그런데 교육 희망은 없는 나라"
박 대표는 "제 고향은 학교, 제 직함은 평교사"라고 운을 띄우며 기자회견을 시작했다. 이어 "정부 교육 예산만 100조가 넘고, 여기에 사교육비 40조를 더 쓰는 나라, 그런데도 교육 희망이라곤 전혀 찾아볼 수 없는 나라 이게 도대체 무슨 나라인가?"라고 꼬집었다. 이어 "한마디로 미친 교육의 나라다. 지금의 교육 상황은 이미 위기를 넘어 재난 수준이다. 대한민국은 교육 재난국"이라고 덧붙였다.
이어 "혁명적인 변화가 필요한데, 정부는 심각성을 깨닫지 못한 채 변죽만 울리고 있고, 시도 교육청들은 현장의 비명에 귀 막고 눈치만 살피고 있다"며 " 죽음의 행렬은 언제 끝날 수 있을 것인가? 누가 멈출 수 있을 것인가?"라고 되물었다. "이게 다 누구의 책임인가? 그 잘난 정치인과 교수들 책임 아닌가?"라고 정치인 등에게 책임을 돌렸다.
박 대표는 "4년 간 임태희 교육감 치하에서 오랜 세월 공들여 온 경기 교육이 어떻게 무너져 내리는지 가슴을 치면서 지켜봤다. 아이들에게 주어졌던 자율적인 공간이 모두 사라지고, 교사들은 한낱 AI의 조롱 대상이 되어버렸다"라고 비판하며 "따라서 현 교육감의 존재 이유는 사라졌다. 반드시 교육감을 바꿔야 한다"고 목소리를 높였다.
그러면서 "이제 새로운 지도력이 요구되고 있다. 장관과 국회의원, 교수 직함이라는 죽어가는 교육을 살릴 수 있는가?"라고 반문한 뒤 "문제 해결의 열쇠는 오랜 현장 경험과 전문성"이라며 본인이 경기도교육감 적임자임을 강조했다.
박 대표는 중등 교사 출신이다. 지난 2022년에도 경기도 교육감 선거에 출마했지만, 진보 후보 단일화 경선 문턱을 넘지 못해 본선에 진출하지 못한 바 있다. 박 대표와 함께 경기도 교육감 출마가 예상되는 인물은 임태희(69) 현 교육감과 유은혜(63) 전 교육부 장관, 안민석(59) 전 국회의원, 성기선(61) 가톨릭대 교수다.
