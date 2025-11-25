거통고조선하청지회 "삼성중공업, 이주노동자 부당해고-임금갈취"

큰사진보기 ▲삼성중공업 거제조선소 전경 ⓒ 삼성중공업 제공 관련사진보기

AD

삼성중공업이 이주노동자들을 부당해고하고 임금갈취와 인권침해를 해왔다는 주장이 제기되었다. 민주노총 금속노조 거제통영고성조선하청지회는 25일 보도자료를 통해 "초호황 조선업 이주노동자 고용확대의 부끄러운 민낯"이라고 지적했다. 이에 대해 삼성중공업 홍보실은 "확인 중에 있다"라고 밝혔다.거통조조선하청지회는 "13일 삼성중공업이 직접고용한 E7-3비자 3명을 2년 기간으로 노동계약을 했음에도 6~7개월 만에 강제로 사직서에 서명하게 해서 사실상 부당해고 했다"라고 밝혔다.E9비자는 사업주의 동의가 있으면 3번까지 사업장 이동이 가능하지만 E7-3비자는 사업장 폐업이나 휴업, 임금체불, 계약만료가 아니면 사실상 사업장 이동이 불가능하다. E7-3비자 노동자가 스스로 사직을 한다면 본국으로 돌아가야 한다.이들은 "E7-3비자로 한국에 들어왔다 6~7개월만에 스스로 사직하게 되면 거액의 빚을 떠안은 채 한국을 떠나야 한다"라며 "그러므로 사용자의 강압이 아니라면 E7-3 이주노동자가 6~7개월만에 스스로 사직서를 쓰는 선택을 할 수 없다"라고 주장했다.거통고조선하청지회는 "삼성중공업이 현지에서 면접을 보고 기량 테스트를 해서 고용계약을 한 이주노동자를 6~7개월 만에 강압적으로 사직하게 만든 것"이라며 "2년 전에도 삼성중공업은 같은 방식으로 이주노동자를 해고한 사례가 있다"라고 주장했다.임금갈취에 대해서도 "삼성중공업에서 2년 동안 일하다 퇴직한 E7-3비자 이주노동자 9명이 삼성중공업을 상대로 고용노동부에 진정서를 제출해 사건 조사가 진행 중이다"라고 밝혔다.진정 내용 중 임금과 관련된 부분을 보면, E7-3비자 이주노동자의 경우 법무부가 비자발급 요건으로 전년도 1인당 국민총소득(GNI)의 80%의 통상임금을 지급하도록 정하고 있는데, 삼성중공업은 여기에 포함해서는 안 되는 고정연장근로(고정OT)수당 63만 1800원을 포함시켜 사실상 GNI 80%에 미달하는 임금을 지급하다가 7개월 뒤에야 새로 근로계약서를 작성해 이를 바로 잡았다는 것이다.이들은 "7개월 동안 월 63만 1800원을 미지급한 것"이라며 "더 어처구니없는 일은 2024년 4월부터의 새로운 근로계약 내용에 있다. GNI 80% 기준을 제대로 맞추기 위해 임금이 올라가자 이를 상쇄하기 위해 매월 18만 원을 식비로 공제를 한 것이다. 사실상의 임금갈취이다"라고 주장했다.거통고조선하청지회는 "삼성중공업은 이주노동자들에게만 임권침해적인 옐로카드/레드카드 제도를 시행하고 있다"라며 "삼성중공업은 이주노동자들이 안전수칙, 품질수칙, 근태불량 등 문제가 있다고 판단하면 공개적인 장소에서 옐로카드나 레드카드을 제시하고, 레드카드를 받는 이주노동자에 대해서는 일정기간 잔업, 특근을 통제하는 페널티를 주고 있다"라고 했다.이들은 "공개적인 옐로카드/레드카드에 대해 이주노동자들은 모욕감과 심리적 압박감을 호소하고 있다"라며 "의사소통의 어려움을 핑계로 정주노동자에게는 시행하지 않는 제도를 이주노동자에게만 시행하는 것 역시 국적에 따른 차별이라고 할 것"이라고 지적했다.거통고조선하청지회는 "삼성중공업에서 벌어지고 있는 부당해고, 임금갈취, 인권침해 역시 초호황을 맞이한 조선업이 이주노동자를 확대하면서 보이고 있는 부끄러운 민낯"이라며 "삼성중공업은 이주노동자에 대한 부당해고, 임금갈취, 인권침해를 중단해야 하고, 이주노동자에게 사과하기 바란다"라고 촉구했다.이에 삼성중공업 홍보실 관계자는 "사실 관계를 확인하고 있는 중이다"라고 밝혔다.