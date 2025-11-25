화성특례시민에게 물었더니, 시정평가 47.6% '못함' 응답

큰사진보기 ▲21일 열린 화성민주시민교육네트워크 시민포럼에서 정한철 화성민주시민교육네트워크 운영위원이 인식조사 결과 발표를 했다. ⓒ 화성시민신문 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 화성시민신문에도 실렸습니다.

화성민주시민교육네트워크가 화성시민을 대상으로 화성시정평가 설문조사를 진행했다. 지난 10월 26일부터 11월 16일까지 온라인으로 진행했으며 147명의 화성시민이 응답했다.설문조사 내용은 민선 8기 정명근 화성특례시장의 시정 전반 평가, 정책 분야별 만족도, 후보 선택 기준 및 선거 인식 등으로 구성했다. 설문조사 결과는 21일 화성시민대학에서 열린 화성민주시민교육네트워크 시민포럼에서 발표했다.설문조사는 여성 50.3%, 남성 47.6%가 응답했으며 연령대는 40대 35.4%, 50대 29.3%, 30대 19%, 60대 11.6% 순으로 참여했다.지난 화성 시정 평가에서 못했다고 응답한 비율이 총 47.6%, 보통 35.4%, 잘함 17%로 조사됐다. 정책 평가에서 긍정 평가를 받은 분야는 교통 인프라가 약 16%가 뽑아 1위였으며 그 뒤를 문화관광체육(15%), 지역경제, 균형발전(10%)순으로 응답했다.미흡하다고 느끼는 분야 역시 교통 인프라가 1위로 응답자의 20%가 선택했다. 그 뒤로 시민참여 소통행정이 2위 17%, 지역 경제 및 균형 발전이 3위 13%로 나왔다.화성행정이 시민 의견을 얼마나 반영하나에 대한 질문에 60%가 잘 반영하지 않는다고 답했다. 보통 30%, 잘 반영한다는 응답자의 10%가 선택했다.내년 지방선거에 대한 후보 선택 기준에 대한 설문에는 정책의 실행 능력을 본다로 52%가 응답했다. 문제 해결 능력 의지(18.4%)와 비전 제시(14.3%)가 뒤를 이었다.화성시가 집중해야 할 정책 과제에 대해서도 물었다. 교통 및 인프라 확충이 63.3%로 가장 많은 응답을 받았고 지역 경제 및 균형 발전이 52.4%, 시민 참여와 소통행정이 38.1%, 청년 및 일자리와 문화 관광 체육 정책이 28.6%로 공동 4위를 기록했다.또 지방선거에서 후보를 선택할 때 응답자의 49%가 정당보다 후보 개인의 정책과 자질을 본다고 응답했다.시민포럼은 설문조사 발표를 시작으로 하승우 이후연구소 소장의 '지방선거에 대한 오해와 시민정치의 필요성' 특강이 이어졌다.하승우 소장은 스페인의 연정구조와 포데모스 사업을 소개하며 밑바닥에서 시민의 논의된 사항을 올리면 실제 정당 정책에 반영하는 모델을 인용했다.하 소장은 "한국 정치 지형의 양당구조를 혁파하기 위해서는 다양한 풀뿌리 조직을 만들어야 하며 시민이 직접 참여와 소통을 하기 위한 구조를 만드는 것과 권한을 주민이 가져오는 것이 핵심"이라고 강조했다.이어 김경희 화성시의회 의원, 노건형 수원경제정의실천시민연합 사무처장, 우문종 전 수원시 제2부시장, 한미경 진보당 화성시지역위원장이 토론자로 나서 지방선거에 대한 의견을 제시했다.화성시민신문이 화성민주시민교육네트워크 시민포럼을 유튜브로 중계했으며, 본 포럼은 민주주의회복 사회대개혁 화성비상행동과 화성민주시민교육네트워크가 공동 주최했다.