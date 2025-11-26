주문 같은 '마지막 김장', 현수막까지 걸었지만요

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

"이번 김장이 마지막이야."

큰사진보기 ▲마지막 김장이라고 하니 아이가 사진을 많이 찍어주었다. ⓒ 김소연 관련사진보기

"다다음 주 일요일에 모여. 배추는 절여 놓을게."

큰사진보기 ▲이 모습을 내년에는 정말 볼 수 없다 생각하니 아쉽기만 하다. ⓒ 김소연 관련사진보기

"야, 너희 애들이 이렇게 컸네. 잘 자랐다. 진짜 세월이 빠르구나."

큰사진보기 ▲오빠가 엄마 몰래 플래카드를 만들어 와 아침 일찍 걸어두었다. ⓒ 김소연 관련사진보기

'김장 역사의 마침표! 전설의 화성 김장단, 그동안 감사했습니다.'

"내년에는 진짜 안 해요? 김장?"

오라버니의 메시지다. 오빠는 몇 해 전부터 엄마에게 올해를 마지막으로 김장을 그만 하시라고 권유했다. 그때마다 엄마는 "내년에는 조금만 할게", "이번에는 무채 써는 기계를 누가 빌려줘서 일이 없어. 괜찮아" 하시며 한 해, 한 해 연장해 오셨다.그 '조금만'이라던 올해 배추는 230포기. 나는 지난 22일하루 먼저 가서 절이고 씻고 야채 손질해두는 일을 도왔다. 올해로 15년째다. 우리집 김장 행사는 부모님이 지금의 전원주택으로 이사 오시면서 시작됐다. 마당이 넓고 수도 시설도 잘 되어 있으니 직접 기른 야채로 우리 가족 먹을 김치를 함께 만들기로 한 것이다.엄마에게 김장은 그저 김치를 담그는 일 만은 아니다. 사남매 중 둘째이자 장녀인 엄마는 김장하는 날을 핑계 삼아 일 년에 한번 형제자매를 한자리에서 만나고 싶은 마음이라는 것을 나는 안다. 어느덧 자식들이 모두 가정을 꾸렸으니 명절에도 장성한 자식과 손주를 맞이하느라 만나기 어려워졌다. 물론 보고 싶으면 언제든 만나러 갈 수 있겠지만, 각자의 삶이 바빠 쉬운 일은 아니다. 명절 아닌 날에 모임을 만들어도 누군가 빠지면 섭해질 터. 그래서 생각해낸 기막힌 아이디어가 김장이다.외삼촌과 외숙모, 이모, 이모부와 함께 배추를 씻고, 양념을 버무리고, 각자의 김치통에 차곡차곡 담으면서 사는 이야기를 나눈다. 그 시간이 엄마에겐 명절보다 소중할지도 모르겠다. 그런데 그 김장을 이제 더이상 하지 말라고 엄마의 아들이 몇 해 째 말리고 나선 것이다.큰외삼촌은 연로하셔서 장시간 이동이 어렵고, 큰외숙모도 병 중이시라 함께하지 못하신다. 작은 외숙모는 허리가 안 좋아지셨고, 이모는 일이 바쁘시다. 엄마도 지난해보다 피곤을 훨씬 더 느끼시는 것 같다는 게 이유다. 그래도 엄마는 힘들다 소리를 못 하신다. 아들이 김장 그만 하라고 할까 봐.15년 김장을 하는 세월 동안 어른들은 힘이 약해지셨고 크게 아픈 분도 계신다. 그 자리를 아들과 사위가 채워가고 있다. 나의 아이들은 어릴 적엔 마당에서 "아빠 힘내세요" 노래를 불러주거나 귤을 까서 입에 넣어주는 일만 했는데, 어느새 훌쩍 자라 김치를 씻거나 김치통을 나르면서 나름의 제 몫을 한다.나도 김장하는 날이 좋다. 결혼을 하고 외가 어른들을 만나기가 쉽지 않다. 김장을 핑계로 모두 뵙고 안부를 나누는 일이 김치통 채우는 것 보다 좋다. 김장은 단순히 김치를 담그는 날이 아니라 우리 가족이 함께 나이 들고 서로 응원하고 날이다. 엄마는 아들의 권유 정도로 김장을 그만두실 분이 아니다. 그걸 아는 오빠는 올해 단단히 마음을 먹었는지 꾀를 내 아예 플래카드까지 내걸었다.덕분에 모두 크게 웃었고 엄마는 난처한 기색으로 아들에게 눈을 흘겼다. 이게 정말 마지막일까? 아니면 내년에도 또 "조금만 하자"며 모이게 될까. 솔직히 나는 잘 모르겠다. 엄마가 힘들어하시지만 엄마에게 김장의 의미가 무엇인지 너무 잘 알기에, 이 시간이 끝이라는 게 상상이 되지 않는다.집으로 돌아오는 길, 차 트렁크 가득 실린 김치통을 싣고 달리며 또 생각했다. 어쩌면 '마지막'이라는 말은 매년 하는 주문 같은 것일지도 모른다. 한 해 한 해를 더 소중히 여기기 위한. 그리고 언젠가 정말로 마지막이 왔을 때 후회하지 않기 위한.작은 아이가 물었다. 나는 속으로 바랐다. 내년에도, 그 다음 해에도, 엄마가 "올해가 마지막"이라고 말하며 또다시 우리를 부르시길. 그 자리에 건강한 모습으로 오래오래 계시길. 그리고 오빠가 건 플래카드에 날짜가 없으니 무효다.