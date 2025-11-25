메뉴 건너뛰기

정치

25.11.25 18:26최종 업데이트 25.11.25 18:43

'당심 70%로 확대? 나경원에 유리' 뒷말...선수가 룰 세팅?

국힘 지선 경선 룰 변경안에 당내 연일 반발...지선기획단 단장 나 의원 "비판, 억지스럽다"

나경원 국민의힘 의원이 지난 20일 서울 여의도 국회 의원회관에서 '국회 패스트트랙 충돌' 1심 선고 관련 기자 간담회를 하고 있다.
나경원 국민의힘 의원이 지난 20일 서울 여의도 국회 의원회관에서 '국회 패스트트랙 충돌' 1심 선고 관련 기자 간담회를 하고 있다. ⓒ 남소연

국민의힘 2026 지방선거총괄기획단(아래 지선기획단)이 내년 지방선거 경선에서 당원 투표 반영 비율을 기존 50%에서 70%로 상향하는 방안을 마련한 것에 대해 지선기획단 단장을 맡고 있는 나경원 의원에게 유리한 경선 룰 설정이라는 뒷말이 나오고 있다.

국민의힘 안에서는 당심 70% 반영 안에 대해 '민심 역행'이라는 비판과 더불어, 서울시장 후보군으로 거론되는 나 의원을 향해서도 "선수로 뛸 사람이 룰 세팅을 이렇게 해놓는 게 맞느냐"는 성토까지 나오고 있다. 지난해 12.3 불법 비상계엄 이후 나 의원은 당내 강성 지지층을 겨냥한 행보를 이어오고 있다.

당 안팎의 이 같은 비판에 대해 나 의원은 25일 <오마이뉴스>와 만나 "억지스럽다"고 반박했다.

'당심 7·여론조사 3' 밀고 가는 지선기획단... "개인 두고 룰 정하는 건 있을 수 없어"

국민의힘 지방선거 기획단은 이날 경선 룰 변경과 관련해 당내 반발이 일고 있지만 '당원 투표 70%, 국민 여론조사 30%' 안을 그대로 밀고 가겠다는 입장을 분명히 했다. 당헌·당규에 규정돼 있는 경선 룰을 바꾸기 위해서는 이후 최고위원회의와 상임전국위·전국위 의결을 거쳐야 한다.

이날 서울 여의도 국회 본관에서 '지선기획단 및 당 소속 시장·군수·구청장 연석회의'가 끝난 후 기자들과 만난 조지연 지선기획단 대변인은 "(경선 룰) 7 대 3(당원 투표 70% 대 국민 여론조사 30%)에 대한 입장은 명확하다"면서 "어려운 선거 과정에서 당세를 확장하는 노력이 병행되어야 한다"고 말했다. 그러면서 "당의 뿌리를 튼튼하게 하는 게 이번 지선의 최대 과제"라고 설명했다.

나 의원과 관련된 질문도 나왔다. 조 대변인은 '나경원 지선기획단장이 서울시장 후보로 거론되는 상황에서 당심 반영 비율을 높이는 건 부적절하다'라는 지적에 대해 "어떠한 개인을 두고 룰을 정한다는 것은 있을 수 없는 일"이라고 일축했다.

'이번 안이 기획단 인사들에게 유리한 것 아니냐'는 취지의 질문엔 "국민 여론을 많이 반영하는 것도 맹점이 있다"며 "인지도 높은 후보가 (여론조사에서) 높게 나오는 게 그간 선거 결과들"이라고 답했다. 그러면서 "당 기여도와 당원 비율에 대한 강화가 궁극적으로 경쟁력을 강화하는 방향으로 갈 수 있도록 하는 노력해야 (할 것)"이라고 덧붙였다.

나경원 의원도 이날 연석회의가 끝난 후 <오마이뉴스>와 따로 만난 자리에서 '서울시장 후보군으로도 거론되니까 일각에서는 나 의원에게 유리한 룰 아니냐는 지적도 나온다'라고 지적하자 "억지스럽다. 그래서 나는 얘기 안 한다"라고 답했다. 이어 "나한테 물어봤자 대답을 할 수 없다"라며 "(대변인의) 브리핑을 들어달라"고 즉답을 피했다

기자가 '단장이니까 입장을 묻는 것'이라고 부연했지만 나 의원은 별다른 답변 없이 자리를 떴다.

"희한한 정당"·"참패할 결심" 당내 비판 여전

국민의힘 지방선거기획단-광역단체장 연석회의 국민의힘 장동혁 대표, 송언석 원내대표와 오세훈 서울시장, 박형준 부산시장 등 광역단체장들이 지난 12일 서울 여의도 당사에서 열린 '지방선거총괄기획단-시도 광역단체장 연석회의'에 참석해 국기에 경례하고 있다. 왼쪽부터 이장우 대전시장, 유정복 인천시장, 박형준 부산시장, 오세훈 서울시장, 장동혁 대표, 송언석 원내대표, 김도읍 정책위의장, 정희용 사무총장.
국민의힘 지방선거기획단-광역단체장 연석회의국민의힘 장동혁 대표, 송언석 원내대표와 오세훈 서울시장, 박형준 부산시장 등 광역단체장들이 지난 12일 서울 여의도 당사에서 열린 '지방선거총괄기획단-시도 광역단체장 연석회의'에 참석해 국기에 경례하고 있다. 왼쪽부터 이장우 대전시장, 유정복 인천시장, 박형준 부산시장, 오세훈 서울시장, 장동혁 대표, 송언석 원내대표, 김도읍 정책위의장, 정희용 사무총장. ⓒ 연합뉴스

당에선 비판이 이어지고 있지만 당 지도부는 일단 관망하고 있다. 한동훈 전 대표와 가까운 신지호 전 국민의힘 의원은 이날 <뉴스1TV 팩트앤뷰> 출연분에서 "지선기획단장이 나경원 의원이다. 이건 딱 보니까 나경원 주연의 '참패할 결심'이다. 참패할 결심을 하지 않았으면 이런 안을 들이밀 수가 없다"고 강도 높게 비판했다. 신 전 의원은 "제가 봤을 때는 (나 의원이 서울시장 후보로) 나온다에 한 표다"라며 "선수로 뛸 사람이 룰 세팅을 이렇게 해놓는 게 맞는가? 이거야말로 불공정"이라고 지적했다.

홍영림 전 여의도연구원장도 페이스북에서 지선기획단이 마련한 경선 룰을 비판했다. 그는 국민의힘을 겨냥해 "민심 역주행"이라며 "지자체장은 정치적 발언이 ​제한적이라서 강성 지지층을 향한 강경 행보가 어렵기 때문에 '당원 중심 경선 방식'이 불리할 수 있다. 그나마 갖고 있던 '현직 프리미엄'마저도 스스로 포기하는 희한한 정당"이라고 비판했다.

홍 전 원장은 여론조사를 인용하며 "국민의힘 지지층이 가장 선호하는 지방선거 경선 방식은 '당원 50%+일반 국민 50%'로 응답자의 과반수인 56.5%에 달한다. 요즘 당에서 추진 중인 '당원 70%+일반 국민 30%'는 12.6%에 불과하다. 국민의힘 지지층뿐 아니라 전체 국민이 선호하는 경선 방식도 비슷하다"라고 지적하기도 했다.

홍 전 원장이 인용한 여론조사는 지난 11월 7~8일 (주)에브리뉴스, 미디어로컬(사단법인 한국지역언론인클럽) 공동 의뢰로 (주)에브리리서치가 전국 18세 이상 1000명 대상으로 실시한 조사다. (그 밖의 사항은 여론조사기관 및 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조).

이날 연석회의에 참석했던 최진봉 부산 중구청장도 회의 도중 "지방선거 후보 경선에서 비율을 7 대 3으로 조정한다는 이야기를 들었다"며 "국민의힘은 국민 속으로 파고들어 민주당과 차별화해야 한다. 더불어민주당처럼 개딸 당이 될 게 아니라 경선에서 민심 비율을 높여야 한다. 민심을 최고로 삼아야 당이 승리한다"고 공개적으로 반발했다.

국민의힘 소속 현직 의원들도 각자의 페이스북에서 지선기획단의 경선 룰을 꼬집었다. 윤상현 의원은 "지방선거는 당 대표를 뽑는 선거가 아니"라며 "폐쇄적 정당으로 비칠 수 있는 위험한 처방이다. 지금처럼 민심과 당심의 괴리가 큰 시기일수록 우리는 더 낮은 자세로, 더 겸허하게 민심을 따라야 한다"고 썼다.

김용태 의원은 "열린 정당이 선거에서 승리할 수 있다"며 "국민경선 100%(오픈 프라이머리)로 공직 후보자를 선출해야 한다"고 주장했다. "캐스팅보트를 쥐고 있는 중도층의 지지를 확인하기 위한 가장 심플한 방식이 100% 국민경선, 오픈프라이머리"라는 취지다.

당 지도부는 관망... 장동혁 "잘 결정하리라고 봐"

장동혁 국민의힘 대표가 25일 낮 경북 구미시 박정희 전 대통령 생가를 찾아 헌화하고 있다.
장동혁 국민의힘 대표가 25일 낮 경북 구미시 박정희 전 대통령 생가를 찾아 헌화하고 있다. ⓒ 조정훈

장동혁 당 대표는 이날 경북 구미에 있는 박정희 전 대통령의 생가를 참배한 뒤 취재진과 만나 "경선에 관한 최종 결정은 공천관리위원회에서 이뤄질 것"이라며 "저는 당 대표로서 당성을 강조하고 당원의 권리를 확대하겠다고 약속했다. 지선기획단이 그런 차원에서 안을 제안한 것 같다. 의견들을 잘 담아 결정하리라고 본다"고 했다.

박성훈 국민의힘 수석대변인은 하루 전인 지난 24일 최고위원회의를 마치고 취재진과 만나 "당 대표도 지선기획단과 사전에 합의하거나 보고받은 점 없다"라고 선을 그었다.

이어 "지선기획단은 당심, 그리고 잘 싸우는 후보를 선정하기 위한 차원으로 아이디어 내신 걸로 이해한다"며 "다양한 목소리를 듣는 과정이기 때문에 여러 목소리를 경청하도록 하겠다. (해당 안건은) 12월 중순 이후 (최고위에 상정)될 것"이라고 부연했다.

