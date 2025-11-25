송기섭 진천군수, 시민사회단체와 잇달아 정책협약

큰사진보기 ▲25일 진천군은 청주충북환경운동연합(대표 반영운 충북대교수)과 ‘2050 탄소중립 상생협력 협약’을 체결했다. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

송기섭(더불어민주당) 진천군수가 정책협약을 통해 충북지역내 시민사회단체와 공감대를 넓히고 있다.충북참여연대와는 '친일재산 국가귀속' 문제를 교감을 형성했고, 민주노총충북본부와는 '노동존중사회 정책협약'을 통해 공감대를 확보한 상태.이런 가운데 청주충북환경운동연합과 정책협약을 통해 기후위기 문제 공동 대응에 나서기로 했다.25일 진천군은 청주충북환경운동연합(대표 반영운 충북대교수)과 '2050 탄소중립 상생협력 협약'을 체결했다.두 기관은 이번 협약에 대해 "기후 위기 심화와 제도 환경 변화 속에서 지방정부의 탄소중립 역할 강화에 선제적으로 대응하고자 추진됐다"고 설명됐다.기후위기 대응을 위해 충북도내 자치단체와 환경단체 사이에 맺어진 정책협약은 이번이 처음이다.협약의 주요 내용은 ▲지역 맞춤형 탄소중립 기반 구축 ▲ESG 실천문화 확산과 군민 참여 확대 ▲신재생에너지 보급 활성화를 위한 지역 거버넌스 운영 등이며, 양 기관은 각 분야에서 지속적이고 실질적인 협력을 추진하기로 합의했다.이은천 군 경제과장은 "기후위기 대응은 행정의 노력만으로는 한계가 있으며, 시민사회의 전문성과 참여가 결합할 때 비로소 실질적 변화를 이끌 수 있다"며 "이번 협약을 기반으로 진천군이 기후정책과 지역경제 혁신을 동시에 실현하는 기후경제 선도도시로 도약할 것"이라고 강조했다.진천군은 이미 2년 전부터 환경단체와 공동활동을 진행해 왔다. 진천군은 사회적협동조합 한강은 지난 2023년 농다리 부근 미호강에서 '생물다양성 복원사업(생多진천 프로젝트)'를 진행하고 있다.이 과제는 진천군 소재 농다리와 미호강과 백곡천 합류부 일대 3㎞ 일대를 람사르 습지에 등록하기 위한 민·관 프로젝트다.프로젝트가 성공하면 충북 제1호 람사르 습지의 영예를 안게 된다.사업 대상지는 진천 농다리 습지 일원이다. 진천 농다리에서 미호강과 백곡천 합류부 일대 3km 구간, 10만㎡ 면적의 하천부지가 포함된다.농다리습지에는 수달, 삵 등 법적 보호종 6종과 귀제비, 유혈목이 등 습지 지표종 12종이 서식하는 습지로 생태가 비교적 우수한 편이다.세부사업으로 ▲농다리 습지 확대 및 기능 개선(주변 정비, 생태교란종 관리, 습지 확대 등), ▲미호강숲 조성(우안 둔치 식재, 미르숲과 연계 강화 등), ▲미호종개 복원, ▲(람사르) 습지보호지역 지정 추진 등이다.사업은 염형철 전 환경운동연합 사무총장이 총괄실무를 맡았다. 염형철 전 총장은 충북대학교 총학생회장 출신으로, 청주충북환경운동연합 초대 사무처장을 지낸 인물이다.ESG란 환경(Environment), 사회(Social), 지배구조(Governance)의 머리글자를 딴 단어로 장기적 관점에서 조직의 가치와 지속가능성에 영향을 주는 비재무적 요소를 평가하기 위해 등장한 전 세계적 경영 흐름을 뜻한다.진천군은 2023부터 '진천형 ESG 더블업'을 충북 최초로 행정에 도입했다.지난해에는 탄소중립 분야 전문가로 구성된 '진천군 2050 탄소중립·녹색성장 위원회'에 ESG 더블업 총괄 조정·심의 권한을 부여했다.이를 통해 전문성과 함께 세부 사업 간 연계성과 효과성 등을 확보했다.본청·직속 기관·사업소 등 29개 전 부서에서 ESG 사업을 1개 이상 발굴을 의무화했다. 예산 편성 과정에서도 ESG 사업 예산을 우선 반영하도록 검토하는 등 행정적·재정적 기반도 강화했다.환경 분야(E)에서는 ▲현대모비스, 한강 조합과 함께 추진하고 있는 '미호강 생물다양성 회복 생다진천 프로젝트'▲CJ제일제당 친환경 발전시설(가스화) 설치 사업 ▲진천읍 그린뉴딜 지중화사업 ▲강변여과수 습지 조성 사업 등을 진행했다.친환경 발전시설은 CJ제일제당이 ESG 경영을 목표로 CJ진천블로썸캠퍼스에 오는 2027년까지 1400억 원을 투입해 저온 열분해로 목재를 태워 발생한 가스로 전기를 생산하는 가스화 기술을 적용한 온실가스 저감 시설을 설치한다.진천군은 설치가 완료되면 CJ제일제당 국내 사업장 연간 온실가스 배출량의 10%인 4만 4천t(어린 소나무 12만 6천 그루 식재 효과)을 감축할 수 있을 것으로 보고 있다.종합해 살펴보면 진천군의 환경분야에 대한 정책이 일회성이 아니라는 것을 알 수 있다.진천군은 앞서 지난 9월 26일 민주노총충북지역본부(본부장 박옥주)와 '노동존종사회 건설' 정책협약을 맺고 노동인권을 향상시키기 위해 공동의 노력을 기울이기로 했다.진천군과 민주노총충북본부는 학교급식노동자와 장애인활동지원사 등 취약계층 노동자의 노동환경과 처우를 개선하기로 합의했다.세부적으로 학교급식노동자들의 노동강도를 줄이기 위해, 진천군은 충북도내에서 최초로 급식실 식기세척업무를 지원하기로 했다.또 조례를 제정해 최저임금 조차 보장받지 못하는 장애인활동지원사의 처우를 개선하기로 했다.진천군과 민주노총은 앞으로 ▲공공서비스의 공공성 강화, 질적 향상 ▲노동 현장의 과중한 노동 경감 지원 ▲노동자의 권익 증진과 안전한 노동 환경 조성 ▲노동 취약계층 처우 개선 지원 ▲사회적 가치 실현, 지역발전 기여 사업 등을 공동 추진해 나갈 것이라고 밝혔다.해당 사례는 민주노총과 충북지역 관내 기초자치단체 중 최초로 맺은 정책협약으로 노동계에서도 긍정적인 평가를 받았다.이 뿐만이 아니다.진천군은 충북참여자치시민연대와는 친일재산 국가귀속을 위한 활동도 함께 진행하고 있다.진천군은 지난 8월 전국지차체 최초로 '친일재산 국가귀속을 위한 TF를 구성하면서, 지역에서 이 운동을 최초로 펼쳤던 충북참여연대 소속 인사들을 대거 자문위원으로 위촉했다.현재 강태재 고문과 이선영 사무처장이 자문위원으로 활동하고 있다.송기섭 군수와 진천군이 지역시민사회단체와 정책협약을 통해 사회적약자와 환경 등 진보적 의제를 정책에 받아들이는 모습에 대해, 지역 시민사회단체에선 긍정적인 입장을 보이고 있다.송상호 충북기후위기비상행동 공동대표는 미디어태희 유튜브 방송에 출연해 "송기섭 군수가 민주노총과 노동존중 협약을 체결하는 모습을 매우 긍정적이다"고 평가했다.